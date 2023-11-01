Dilek Taşı 9. bölüm fragmanı izle: Kanal D ile Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mustafa ve Figen jandarmalara yakalanacakken, öğrencilerin meydanın karıştırmasıyla oradan kurtulurlar.

Mustafa'nın yaşadığı ortaya çıkmış ve artık gerçek kimliğiyle saklanması mümkün olmadığından, kendisine sahte bir kimlik edinir. Amacı kızını da alıp yurtdışına kaçmaktır.