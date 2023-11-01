Dilek Taşı 9. bölüm fragmanı izle: Kanal D ile Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dilek Taşı 9. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Kanal D ekranlarının tarihi dizisi Dilek Taşı son olarak 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ı başrolde buluşturan yapımın son bölümünde, Cemre'nin organ nakli için hastaneye götürüldüğünü öğrenen Mustafa, Harun Rona'nın boğazına yapışıp Cemre'nin babası olduğunu söyler. Gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyirciler Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı araştırmasına çıktı. Peki, Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Kanal D ile Dilek Taşı 9. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...