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Giriş Tarihi: 01.11.2023 23:00 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 23:04

Dilek Taşı 9. bölüm fragmanı izle: Kanal D ile Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dilek Taşı 9. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Kanal D ekranlarının tarihi dizisi Dilek Taşı son olarak 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ı başrolde buluşturan yapımın son bölümünde, Cemre'nin organ nakli için hastaneye götürüldüğünü öğrenen Mustafa, Harun Rona'nın boğazına yapışıp Cemre'nin babası olduğunu söyler. Gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyirciler Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı araştırmasına çıktı. Peki, Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Kanal D ile Dilek Taşı 9. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...

Dilek Taşı 9. bölüm fragmanı izle: Kanal D ile Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak merak ediliyor. Kanal D'nin dram türündeki dizisi Dilek Taşı son olarak sekizinci bölümle ekranlara geldi. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Dilek Taşı 9. Bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yöneldi. Başrollerinde Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan avaş ve Özge Özberk gibi isimlerin yer aldığı yapım, her hafta Çarşamba günü ekranlara geliyor. İşte, Kanal D ile Dilek Taşı 9. Bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…

Dilek Taşı 9. bölüm fragmanı izle: Kanal D ile Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE!

İşte 1 Kasım 2023 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü izlemek için:

DİLEK TAŞI 8. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Dilek Taşı 9. bölüm fragmanı izle: Kanal D ile Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİLEK TAŞI 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Dilek Taşı 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/dilek-tasi/fragmanlar

Dilek Taşı 9. bölüm fragmanı izle: Kanal D ile Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİLEK TAŞI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dizisi Dilek Taşı, her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor.

Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Dilek Taşı'nın sekizinci bölümünün özeti şöyle;

Dilek Taşı 9. bölüm fragmanı izle: Kanal D ile Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mustafa ve Figen jandarmalara yakalanacakken, öğrencilerin meydanın karıştırmasıyla oradan kurtulurlar.

Mustafa'nın yaşadığı ortaya çıkmış ve artık gerçek kimliğiyle saklanması mümkün olmadığından, kendisine sahte bir kimlik edinir. Amacı kızını da alıp yurtdışına kaçmaktır.

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