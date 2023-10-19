Dilek Taşı bu akşam var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı ile Dilek Taşı 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam mı, belli oldu mu?

DİLEK TAŞI 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer, Figen'e Cemre'nin böbreği için köşke getirildiği gerçeğini anlatır. Figen bu gerçeğin arkasından ne yapacağını bilemez haldedir. Macide ile yüzleşmeye karar verir… Figen Cemre'yi kurtarabilmek için ne yapacak? Macide ise ortaya çıkan bu sırrın ardından Sinan'ı nasıl kurtaracaktır? Diğer taraftan Kenan ve Sevda'nın öpüştüğüne şahit olan Asuman bu gerçeği Figen'e söyleyecek mi?

Mustafa ise farkında olmadan Figen'i de kendisi ile birlikte geri dönüşü olmayan büyük bir tehlikenin içine atar… Figen ve Mustafa nasıl bir tehlikenin içine düşecek?