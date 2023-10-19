Dilek Taşı bu akşam var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı ile Dilek Taşı 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam mı, belli oldu mu?

Kanal D ekranlarının bu sezon yayın hayatına başlayan yeni dizilerinden Dilek Taşı bu akşam var mı yok mu soruları ile gündeme geldi. Başrollerinde Salih Bademci, Elif Doğan ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Dilek Taşı her perşembe akşamı yayınlanıyor. Milli yas ilan edilmesi sonrası bazı dizilerin yayınlanmaması nedeniyle Dilek Taşı'nın bu akşam olup olmadığı büyük merak konusu oldu. Dizinin sevenlerinin şimdiden araştırmalara başladı. Peki, Dilek Taşı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Dilek Taşı 7. yeni bölüm ne zaman? İşte, 19 Ekim Kanal D yayın akışı…