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Haberler Fotohaber Dilek Taşı bu akşam var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı ile Dilek Taşı 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam mı, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 19.10.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 15:40

Dilek Taşı bu akşam var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı ile Dilek Taşı 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam mı, belli oldu mu?

Kanal D ekranlarının bu sezon yayın hayatına başlayan yeni dizilerinden Dilek Taşı bu akşam var mı yok mu soruları ile gündeme geldi. Başrollerinde Salih Bademci, Elif Doğan ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Dilek Taşı her perşembe akşamı yayınlanıyor. Milli yas ilan edilmesi sonrası bazı dizilerin yayınlanmaması nedeniyle Dilek Taşı'nın bu akşam olup olmadığı büyük merak konusu oldu. Dizinin sevenlerinin şimdiden araştırmalara başladı. Peki, Dilek Taşı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Dilek Taşı 7. yeni bölüm ne zaman? İşte, 19 Ekim Kanal D yayın akışı…

Dilek Taşı yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 19 Ekim Dilek Taşı yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D yayın akışı

Milli yas nedeniyle bazı yapımlar ve organizasyonlar iptal edilmesi sebebiyle Kanal D perşembe yayın akışında yer alan Dilek Taşı bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman sorusu araştırılıyor. Hazal Subaşı ve Salih Bademci'nin başrolü paylaştığı dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu. Dün akşam Kuruluş Osman'ın yayınlanmamasının ardından gözler Dilek Taşı'na çevrilmiş durumda. Peki, Dilek Taşı bu akşam var mı yok mu? Dilek Taşı yeni bölümü Milli yas nedeniyle iptal edildi mi? İşte, 19 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı ve tüm merak edilenler...

Dilek Taşı yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 19 Ekim Dilek Taşı yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D yayın akışı

DİLEK TAŞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

3 günlük milli yas ilan edilmesinin ardından dün hiçbir dizi yayınlanmadı. Söz konusu durum nedeniyle Dilek Taşı'nın akıbeti merak konusu oldu.

Kanal D yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'de Dilek Taşı ekrana gelecek. Dün akşam ekrana gelecek olan dizilerin milli yas nedeniyle yayınlanmamasının ardından Dilek Taşı'nda da bir değişiklik olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

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Dilek Taşı yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 19 Ekim Dilek Taşı yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D yayın akışı

DİLEK TAŞI 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer, Figen'e Cemre'nin böbreği için köşke getirildiği gerçeğini anlatır. Figen bu gerçeğin arkasından ne yapacağını bilemez haldedir. Macide ile yüzleşmeye karar verir… Figen Cemre'yi kurtarabilmek için ne yapacak? Macide ise ortaya çıkan bu sırrın ardından Sinan'ı nasıl kurtaracaktır? Diğer taraftan Kenan ve Sevda'nın öpüştüğüne şahit olan Asuman bu gerçeği Figen'e söyleyecek mi?

Mustafa ise farkında olmadan Figen'i de kendisi ile birlikte geri dönüşü olmayan büyük bir tehlikenin içine atar… Figen ve Mustafa nasıl bir tehlikenin içine düşecek?

Dilek Taşı yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 19 Ekim Dilek Taşı yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D yayın akışı

19 EKİM PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Poyraz Karayel

Dilek Taşı yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 19 Ekim Dilek Taşı yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D yayın akışı
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