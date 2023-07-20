DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2023 | Özel ve devlet üniversiteleri Diş hekimliği taban puanları, başarı sıralamaları

Giriş Tarihi: 20.07.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 08:59

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından Diş Hekimliği bölümü için tercihte bulunmak isteyen öğrenciler Diş Hekimliği taban puanları 2023 hakkında araştırma yapmaya başladı. Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültesi kapsamında eğitim verilen beş yıllık lisans bölümü olan bu mesleği tercih edebilmeleri için sayısal puan türüne sahip olmaları gerekmekte. Diş hekimliği sıralama ve taban puanları 2023 merak ediliyor. Diş Hekimliği Fakültesi hangi üniversitelerde var açıklandı. İşte, YÖK Atlas Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralaması…