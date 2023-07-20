DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2023 | Özel ve devlet üniversiteleri Diş hekimliği taban puanları, başarı sıralamaları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından Diş Hekimliği bölümü için tercihte bulunmak isteyen öğrenciler Diş Hekimliği taban puanları 2023 hakkında araştırma yapmaya başladı. Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültesi kapsamında eğitim verilen beş yıllık lisans bölümü olan bu mesleği tercih edebilmeleri için sayısal puan türüne sahip olmaları gerekmekte. Diş hekimliği sıralama ve taban puanları 2023 merak ediliyor. Diş Hekimliği Fakültesi hangi üniversitelerde var açıklandı. İşte, YÖK Atlas Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralaması…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|9+0
10+0
10+0
7+0
|9
10
10
7
|5.121
5.064
5.880
3.586
|523,86661
472,73606
519,52985
513,64832
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|11.101
11.455
12.500
13.063
|510,81137
451,23693
505,33035
482,99019
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|160+4
150+4
140+4
140+4
|164
154
144
144
|15.994
16.878
17.300
13.017
|502,39502
439,30889
497,40744
483,09837
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|14+0
14+0
14+0
8+0
|14
14
14
8
|18.161
11.536
13.800
10.089
|499,08999
451,03311
503,06609
490,57264
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|150+4
150+4
150+4
150+4
|154
154
154
154
|20.486
21.281
21.300
18.534
|495,44620
431,25603
491,45747
470,93797
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|20.960
22.061
20.700
17.652
|494,73945
430,02470
492,33145
472,76446
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
12+0
6+0
|12
12
12
6
|21.023
23.969
22.900
19.940
|494,64952
426,97403
489,25871
468,18742
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|140+4
140+4
140+4
160+4
|144
144
144
164
|21.968
22.802
22.000
19.694
|493,28178
428,85111
490,49886
468,67549
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|15+0
14+0
15+0
10+0
|15
14
15
10
|22.119
18.029
19.600
15.712
|493,08102
437,07231
493,98163
476,88261
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
—
|31
31
31
—
|23.309
23.593
22.800
—
|491,39741
427,58463
489,31062
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|12+0
11+0
14+0
9+0
|12
11
14
9
|23.586
22.263
20.300
17.949
|490,94505
429,68388
492,89026
472,08873
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
9+0
6+0
|10
9
9
6
|23.755
22.031
18.900
15.277
|490,69561
430,06113
495,03402
477,84779
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|140+4
130+4
130+4
130+4
|144
134
134
134
|24.140
23.203
21.900
19.479
|24.140
23.203
21.900
19.479
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|24.579
23.819
—
—
|489,60773
427,22340
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|140+4
140+4
130+4
120+3
|144
144
134
123
|24.864
23.468
22.500
20.069
|489,19836
427,76280
489,77175
467,94750
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|10+0
6+0
6+0
4+0
|10
6
6
4
|25.448
23.735
20.100
16.993
|488,38940
427,35868
493,25030
474,13932
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|11+0
10+0
9+0
—
|11
10
9
—
|25.859
24.312
23.700
—
|487,85001
426,40392
488,10088
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|26.038
23.775
22.700
20.713
|487,58796
427,28855
489,55612
466,74087
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|26.136
24.354
—
—
|487,43066
426,34120
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|90+3
100+3
90+3
90+3
|93
103
93
93
|27.379
24.334
23.300
20.982
|485,75607
426,37091
488,69864
466,24353
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|11+0
10+0
9+0
—
|11
10
9
—
|27.674
25.914
24.300
—
|485,36564
423,83669
487,26630
—
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|8+0
9+0
8+0
5+0
|8
9
8
5
|27.749
26.679
25.300
23.091
|485,27104
422,66880
485,84210
462,33251
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|28.427
—
—
—
|484,36863
—
—
—
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|28.443
25.311
23.700
21.423
|484,35438
424,87258
488,07994
465,41899
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|29.064
25.345
24.100
21.458
|483,52233
424,82112
487,50119
465,37263
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|29.094
—
—
—
|483,46963
—
—
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|9+0
8+0
6+0
4+0
|9
8
6
4
|29.383
26.236
24.800
21.534
|483,09531
423,32703
486,53694
465,22095
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|29.661
25.350
24.000
21.445
|482,68925
424,80914
487,75387
465,38875
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|15+0
15+0
14+0
9+0
|15
15
14
9
|29.896
25.411
24.200
20.507
|482,37152
424,67950
487,44450
467,10233
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|30.036
25.619
24.700
—
|482,18528
424,32936
486,69925
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|30.100
25.506
24.400
22.113
|482,09529
424,51458
487,18114
464,14492
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ankara) (5 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
60+2
60+2
|82
82
62
62
|30.210
25.721
24.100
22.218
|481,95705
424,15568
487,48999
463,91284
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|15+0
15+0
18+0
9+0
|15
15
18
9
|30.487
27.238
28.900
21.847
|481,63023
421,83043
481,05277
464,66760
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
100+3
100+3
|113
113
103
103
|30.597
26.170
24.800
22.314
|481,49605
423,44373
486,64465
463,72547
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|50+2
40+1
40+1
40+1
|52
41
41
41
|30.841
26.623
25.200
22.231
|481,16153
422,75011
486,03949
463,88698
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|8+0
6+0
—
—
|8
6
—
—
|31.048
28.740
—
—
|480,90537
419,55337
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|9+0
7+0
—
—
|9
7
—
—
|31.189
27.446
—
—
|480,71754
421,48669
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|31.301
26.811
25.900
22.947
|480,58653
422,45951
485,12026
462,57806
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|31.407
26.845
25.200
22.551
|480,45790
422,41630
486,05231
463,31119
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|75+2
80+2
80+2
80+2
|77
82
82
82
|31.511
27.043
25.500
22.427
|480,32225
422,11921
485,52836
463,52711
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
110+3
110+3
|123
123
113
113
|32.132
27.343
26.200
23.346
|479,51302
421,63683
484,60454
461,87134
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
11+0
7+0
|10
9
11
7
|32.178
28.614
33.700
22.105
|479,45875
419,73554
475,01932
464,15973
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|32.350
—
—
—
|32.350
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|6+0
5+0
9+0
—
|6
5
9
—
|32.391
27.752
29.200
—
|479,18413
421,04078
480,73901
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
9+0
6+0
|9
9
9
6
|32.402
28.392
30.100
21.952
|479,17153
420,08367
479,55832
464,45116
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|32.698
27.896
26.500
23.629
|478,76952
420,81499
484,24535
461,38708
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|14+0
13+0
12+0
8+0
|14
13
12
8
|32.731
27.551
26.900
21.657
|478,73070
421,31165
483,73595
465,00484
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|85+3
90+3
90+3
90+3
|88
93
93
93
|32.954
28.541
26.900
24.263
|478,46046
419,86167
483,76856
460,30202
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|9+0
8+0
8+0
—
|9
8
8
—
|33.003
28.755
30.100
—
|478,37721
419,53562
479,64065
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|33.105
27.915
26.900
24.560
|478,24484
420,78940
483,77832
459,78741
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|12+0
11+0
9+0
—
|12
11
9
—
|33.121
29.058
28.100
—
|478,22821
419,08064
482,15118
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|33.230
—
—
—
|478,08811
—
—
—
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|33.413
28.159
26.500
23.725
|477,86116
420,44968
484,24159
461,25609
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|33.532
28.947
27.900
25.200
|477,72083
419,25688
482,36733
458,63566
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|33.762
28.889
27.200
24.488
|477,41773
419,33430
483,38056
459,91957
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
62
41
41
|34.192
29.480
27.200
24.874
|476,85811
418,45704
483,34471
459,20511
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|12+0
14+0
15+0
9+0
|12
14
15
9
|34.229
30.376
29.300
23.130
|476,81386
417,22305
480,61900
462,25819
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|34.259
29.297
27.900
24.992
|476,78482
418,69718
482,40678
458,97016
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|34.532
29.674
27.600
24.563
|476,44341
418,20168
482,78954
459,78540
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
110+3
110+3
|123
123
113
113
|34.870
29.921
28.800
25.967
|476,01474
417,86228
481,19799
457,30149
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|35.286
30.132
28.800
25.495
|475,47623
417,55718
481,22804
458,09873
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
11+0
7+0
|12
12
11
7
|35.359
30.904
31.400
23.158
|475,39322
416,44842
477,86685
462,21088
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|35.547
30.157
28.600
25.124
|475,17913
417,52409
481,52891
458,73854
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|35.568
30.214
28.900
25.329
|475,15899
417,44615
481,06074
458,39761
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
—
—
|6
6
—
—
|35.656
31.256
—
—
|475,05142
415,93630
—
—
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|85+3
90+3
90+3
90+3
|88
93
93
93
|35.702
30.345
28.600
25.004
|474,99714
417,25622
481,47237
458,94387
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|9+0
11+0
11+0
7+0
|9
11
11
7
|35.720
30.844
29.800
22.280
|474,96528
416,54881
479,97294
463,79355
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
8+0
—
|10
9
8
—
|35.829
30.496
28.200
—
|474,81945
417,03435
482,08117
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|35.899
30.525
29.200
25.888
|474,75177
416,99674
480,76869
457,47486
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|36.080
30.739
28.900
25.731
|474,51197
416,67762
481,09647
457,73104
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
3+0
—
|2
2
3
—
|36.195
39.548
39.100
—
|474,34997
404,84568
468,17388
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|12+0
11+0
10+0
—
|12
11
10
—
|36.356
31.690
30.000
—
|474,12347
415,32933
479,68170
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|85+3
90+3
90+3
90+3
|88
93
93
93
|36.395
30.590
28.800
24.981
|474,09264
416,89505
481,28898
458,99365
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|36.660
31.285
30.200
26.728
|473,75394
415,89914
479,48709
455,95414
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
9+0
—
|10
10
9
—
|37.020
31.861
29.000
—
|473,29324
415,08533
480,91907
—
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|11+0
9+0
9+0
—
|11
9
9
—
|37.215
32.626
31.000
—
|473,01858
413,97903
478,33144
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|150+4
150+4
150+4
150+4
|154
154
154
154
|37.281
32.056
30.700
27.296
|472,94464
414,80010
478,78867
454,98935
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|12+0
11+0
9+0
—
|12
11
9
—
|37.578
31.897
32.900
—
|472,54626
415,03504
475,99031
—
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
—
—
|6
6
—
—
|38.066
34.559
—
—
|471,96048
411,22238
—
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
—
—
|6
6
—
—
|38.073
32.783
—
—
|471,94840
413,75969
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|38.085
—
—
—
|471,93254
—
—
—
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|38.370
32.623
31.000
27.393
|471,59458
413,98461
478,38423
454,84378
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|38.374
32.391
32.800
28.737
|471,59316
414,30876
476,12440
452,53842
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|38.395
—
—
—
|471,56151
—
—
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
—
—
|6
6
—
—
|38.560
33.266
—
—
|471,36944
413,04605
—
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|12+0
10+0
9+0
—
|12
10
9
—
|38.645
32.616
32.600
—
|471,26507
413,99285
476,36078
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|38.692
32.575
31.500
27.791
|471,20152
414,04399
477,63966
454,12720
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|38.745
32.297
30.000
26.626
|471,14115
414,42687
479,65601
456,15414
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|39.062
—
—
—
|470,74618
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|39.172
35.305
32.500
29.870
|470,60770
410,27178
476,50702
450,64144
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|39.353
33.195
31.700
28.034
|470,37064
413,16713
477,40934
453,69148
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|39.590
33.383
32.500
28.300
|470,08526
412,89397
476,52371
453,25154
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|39.886
32.449
30.600
26.821
|469,74138
414,23367
478,85570
455,81648
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|8+0
6+0
—
—
|8
6
—
—
|40.031
32.772
—
—
|469,55461
413,77285
—
—
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|40.106
33.177
31.000
27.188
|469,44786
413,19093
478,35780
455,17550
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|12+0
9+0
7+0
—
|12
9
7
—
|40.381
34.487
32.500
—
|469,15544
411,31723
476,56729
—
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
80+2
80+2
|93
93
82
82
|40.444
33.200
31.300
27.658
|469,07074
413,15642
477,89830
454,36202
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|40.889
34.992
—
—
|468,52698
410,63664
—
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|41.148
34.203
—
—
|468,22306
411,68871
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|41.190
34.036
32.100
28.251
|468,17302
411,91141
476,96427
453,33103
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|41.324
34.820
33.100
29.076
|468,02591
410,88382
475,70925
451,99896
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|41.576
35.011
32.800
28.687
|467,75588
410,61979
476,14474
452,61746
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|41.578
35.218
33.400
29.276
|467,75516
410,37049
475,36207
451,65733
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|4+0
2+0
3+0
—
|4
2
3
—
|41.768
38.776
39.900
—
|467,54844
405,84894
467,13560
—
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|41.974
35.053
32.800
28.780
|467,28112
410,57340
476,09514
452,47699
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
60+2
—
|72
62
62
—
|42.262
35.060
32.500
—
|466,88266
410,56506
476,58433
—
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|42.466
35.453
—
—
|466,62690
410,07701
—
—
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
60+2
—
|72
62
62
—
|42.545
35.092
32.200
—
|466,53600
410,52249
476,79926
—
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|65+2
70+2
60+2
70+2
|67
72
62
72
|42.738
35.595
33.500
29.403
|466,31781
409,88312
475,25270
451,44381
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|50+2
40+1
—
—
|52
41
—
—
|42.873
35.691
—
—
|466,16420
409,73387
—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|30+0
27+0
—
—
|30
27
—
—
|43.012
39.557
—
—
|465,99639
404,83418
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|60+0
48+0
48+0
—
|60
48
48
—
|43.075
38.483
38.700
—
|465,93253
406,20462
468,68874
—
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
62
41
41
|43.157
36.170
33.700
29.633
|465,84359
409,12275
474,95238
451,06470
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|43.211
36.253
34.000
—
|465,78264
409,03311
474,58862
—
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık)
|SAY
|2+1
2+1
2+1
4+1
|3
3
3
5
|43.621
36.638
33.000
30.671
|465,29151
408,54127
475,83469
449,27320
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|43.835
—
—
—
|465,00153
—
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|14+0
13+0
15+0
15+0
|14
13
15
15
|44.003
36.311
34.200
30.098
|464,78779
408,95275
474,32572
450,24594
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık)
|SAY
|10+1
10+1
10+1
—
|11
11
11
—
|44.928
37.398
34.700
—
|463,66012
407,57382
473,67958
—
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|8+0
19+0
8+0
8+0
|8
19
8
8
|45.027
38.747
35.000
30.807
|463,54018
405,87828
473,34156
449,03507
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|8+0
6+0
7+0
5+0
|8
6
7
5
|45.320
36.743
34.700
30.551
|463,17596
408,41237
473,70474
449,46270
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2+0
1+0
2+0
—
|2
1
2
—
|45.481
40.623
41.500
—
|462,97730
403,51363
465,24581
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
10+0
6+0
|12
12
10
6
|45.585
37.618
35.900
30.983
|462,83381
407,31461
472,13557
448,75909
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
12+0
11+0
|11
11
12
11
|45.719
37.411
34.700
30.744
|462,66370
407,56537
473,68110
449,15201
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
15+0
13+0
|11
11
15
13
|46.479
37.706
35.900
30.958
|461,73513
407,20754
472,16506
448,79658
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|83+0
74+0
82+0
85+0
|83
74
82
85
|47.775
39.540
38.100
34.616
|460,24925
404,86128
469,48149
442,80772
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|34+0
31+0
37+0
—
|34
31
37
—
|48.497
44.243
45.200
—
|459,40371
399,14213
460,83614
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|4+0
2+0
3+0
—
|4
2
3
—
|48.869
41.588
44.500
—
|458,97064
402,29320
461,71027
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|49.952
42.258
38.700
38.575
|457,67200
401,49818
468,76371
436,55820
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|60+0
48+0
48+0
—
|60
48
48
—
|50.336
43.734
45.500
—
|457,22599
399,74330
460,49740
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|14+0
15+0
—
—
|14
15
—
—
|50.724
43.570
—
—
|456,74713
399,94802
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|66+0
58+0
74+0
76+0
|66
58
74
76
|51.147
41.999
40.900
40.559
|456,27269
401,80891
465,93977
433,54233
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|49+0
59+0
59+0
60+0
|49
59
59
60
|51.427
53.773
58.500
57.494
|455,92802
387,82664
445,41845
409,51461
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|40+0
48+0
48+0
40+0
|40
48
48
40
|52.887
47.145
50.600
45.244
|454,21511
395,70950
454,54229
426,69060
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|16+0
21+0
—
—
|16
21
—
—
|53.576
51.968
—
—
|453,43257
389,88478
—
—
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|42+0
51+0
42+0
—
|42
51
42
—
|53.967
49.563
51.100
—
|453,00297
392,74281
453,99244
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|54.436
—
—
—
|452,49728
—
—
—
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|25+0
20+0
10+0
—
|25
20
10
—
|54.576
50.950
51.400
—
|452,33650
391,16424
453,62908
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|68+0
—
—
—
|68
—
—
—
|55.679
—
—
—
|451,02291
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|25+0
32+0
32+0
18+0
|25
32
32
18
|55.686
51.699
55.500
51.518
|451,01196
390,19264
448,82451
417,59526
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|66+0
81+0
—
—
|66
81
—
—
|56.908
66.406
—
—
|449,63481
374,26669
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|18+0
13+0
13+0
24+0
|18
13
13
24
|57.131
43.065
41.100
41.589
|449,38372
400,54165
465,71338
432,01963
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|15+0
15+0
15+0
5+0
|15
15
15
5
|57.262
45.341
42.000
38.640
|449,23244
397,83210
464,73040
436,46036
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|12+0
7+0
—
—
|12
7
—
—
|57.307
58.880
—
—
|449,18192
382,22639
—
—
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|58.161
—
—
—
|448,23773
—
—
—
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|61.565
—
—
—
|444,40073
—
—
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|85+0
85+0
76+0
41+0
|85
85
76
41
|62.668
63.198
59.800
48.947
|443,16251
377,63159
443,97049
421,28550
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|68+0
56+0
24+0
10+0
|68
56
24
10
|63.308
63.068
55.300
50.615
|442,48438
377,76212
449,03500
418,84755
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|68+0
—
—
—
|68
—
—
—
|63.457
—
—
—
|442,32200
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|34+0
25+0
—
—
|34
25
—
—
|64.571
65.776
—
—
|441,11752
374,92004
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|51+0
33+0
—
—
|51
33
—
—
|65.319
46.580
—
—
|440,34302
396,38733
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|21+0
16+0
16+0
18+0
|21
16
16
18
|65.925
48.770
43.700
51.004
|439,63889
393,75770
462,70168
418,33918
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|51+0
42+0
42+0
—
|51
42
42
—
|67.326
74.326
69.900
—
|438,06283
366,34253
432,45734
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|51+0
42+0
34+0
18+0
|51
42
34
18
|68.932
69.468
72.700
52.124
|436,34762
371,17201
429,17983
416,74945
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|68+0
51+0
39+0
—
|68
51
39
—
|70.146
71.582
69.500
—
|434,97469
369,06222
432,89772
—
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|70.306
—
—
—
|434,81338
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
—
|10
10
10
—
|70.426
77.882
79.300
—
|434,65181
362,87965
421,62595
—
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|54+0
—
—
—
|54
—
—
—
|71.384
—
—
—
|433,66498
—
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|59+0
—
—
—
|59
—
—
—
|71.637
—
—
—
|433,39441
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|85+0
85+0
81+0
79+0
|85
60
74
79
|73.754
Dolmadı
Dolmadı
72.331
|431,17194
Dolmadı
Dolmadı
390,55086
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|42+0
33+0
—
—
|42
4
—
—
|74.205
Dolmadı
—
—
|430,70162
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|74.363
—
—
—
|430,52618
—
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE )
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|50+0
45+0
37+0
14+0
|50
41
37
14
|75.553
Dolmadı
60.000
54.390
|429,27688
Dolmadı
443,69231
413,66309
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|76+0
77+0
85+0
18+0
|76
77
85
18
|75.769
77.529
62.400
57.062
|429,05000
363,24633
440,96723
410,10090
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|68+0
68+0
68+0
54+0
|68
67
60
54
|76.500
Dolmadı
Dolmadı
81.748
|428,29360
Dolmadı
Dolmadı
379,54562
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|42+0
34+0
33+0
25+0
|42
34
20
25
|77.854
61.211
Dolmadı
68.097
|426,91799
379,76996
Dolmadı
395,68341
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|59+0
35+0
51+0
—
|37
35
51
—
|Dolmadı
55.446
59.500
—
|Dolmadı
385,95060
444,26267
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|60+0
51+0
1+0
—
|33
51
1
—
|Dolmadı
53.987
50.800
—
|Dolmadı
387,58688
454,28891
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
50+0
—
|7
8
11
—
|Dolmadı
75.209
Dolmadı
—
|Dolmadı
365,48482
Dolmadı
—
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|5+0
16+0
—
—
|4
16
—
—
|Dolmadı
70.686
—
—
|Dolmadı
369,91524
—
—
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|42+0
21+0
19+0
5+0
|5
19
6
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
42.488
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
430,73688
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|31+0
14+0
—
—
|5
14
—
—
|Dolmadı
76.461
—
—
|Dolmadı
364,26427
—
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|34+0
34+0
—
—
|7
22
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|34+0
34+0
—
—
|6
7
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|39+0
30+0
59+0
56+0
|17
19
33
56
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
71.686
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
391,36830
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|61+0
61+0
68+0
7+0
|21
46
66
7
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
60.363
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
405,67432
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|68+0
59+0
51+0
—
|68
59
51
—
|79.864
72.390
71.500
—
|424,90442
368,26529
430,55034
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|59+0
59+0
80+0
13+0
|11
8
32
13
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
63.824
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
401,14800
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|67+0
57+0
68+0
64+0
|54
57
62
64
|Dolmadı
77.871
Dolmadı
56.898
|Dolmadı
362,89113
Dolmadı
410,30580
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|30+0
35+0
35+0
—
|17
35
35
—
|Dolmadı
71.844
68.600
—
|Dolmadı
368,80838
433,97159
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|10
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|68+0
60+0
51+0
—
|56
60
51
—
|Dolmadı
76.595
73.700
—
|Dolmadı
364,13824
428,12503
—
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|3+0
20+0
—
—
|—
4
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|—
Dolmadı
—
—