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Haberler Fotohaber DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2023 | Özel ve devlet üniversiteleri Diş hekimliği taban puanları, başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 20.07.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 08:59

DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2023 | Özel ve devlet üniversiteleri Diş hekimliği taban puanları, başarı sıralamaları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından Diş Hekimliği bölümü için tercihte bulunmak isteyen öğrenciler Diş Hekimliği taban puanları 2023 hakkında araştırma yapmaya başladı. Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültesi kapsamında eğitim verilen beş yıllık lisans bölümü olan bu mesleği tercih edebilmeleri için sayısal puan türüne sahip olmaları gerekmekte. Diş hekimliği sıralama ve taban puanları 2023 merak ediliyor. Diş Hekimliği Fakültesi hangi üniversitelerde var açıklandı. İşte, YÖK Atlas Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralaması…

DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2023 | Özel ve devlet üniversiteleri Diş hekimliği taban puanları, başarı sıralamaları

Diş Hekimliği taban puanları 2023 YÖK Atlas ile belli oldu. YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler 17 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında diş hekimliği sıralama ve taban puanlarını araştırıyor. Diş Hekimliği Fakültesi hangi üniversitelerde var, kaç yıllık soruları yanıt arıyor. İşte, YÖK Atlas Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralaması…

DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2023 | Özel ve devlet üniversiteleri Diş hekimliği taban puanları, başarı sıralamaları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 9+0
10+0
10+0
7+0		 9
10
10
7		 5.121
5.064
5.880
3.586		 523,86661
472,73606
519,52985
513,64832
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 11.101
11.455
12.500
13.063		 510,81137
451,23693
505,33035
482,99019
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 160+4
150+4
140+4
140+4		 164
154
144
144		 15.994
16.878
17.300
13.017		 502,39502
439,30889
497,40744
483,09837
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 14+0
14+0
14+0
8+0		 14
14
14
8		 18.161
11.536
13.800
10.089		 499,08999
451,03311
503,06609
490,57264
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 20.486
21.281
21.300
18.534		 495,44620
431,25603
491,45747
470,93797
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 20.960
22.061
20.700
17.652		 494,73945
430,02470
492,33145
472,76446
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2023 | Özel ve devlet üniversiteleri Diş hekimliği taban puanları, başarı sıralamaları
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 12+0
12+0
12+0
6+0		 12
12
12
6		 21.023
23.969
22.900
19.940		 494,64952
426,97403
489,25871
468,18742
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 140+4
140+4
140+4
160+4		 144
144
144
164		 21.968
22.802
22.000
19.694		 493,28178
428,85111
490,49886
468,67549
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 15+0
14+0
15+0
10+0		 15
14
15
10		 22.119
18.029
19.600
15.712		 493,08102
437,07231
493,98163
476,88261
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
 31
31
31
 23.309
23.593
22.800
 491,39741
427,58463
489,31062
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 12+0
11+0
14+0
9+0		 12
11
14
9		 23.586
22.263
20.300
17.949		 490,94505
429,68388
492,89026
472,08873
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 10+0
9+0
9+0
6+0		 10
9
9
6		 23.755
22.031
18.900
15.277		 490,69561
430,06113
495,03402
477,84779
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 140+4
130+4
130+4
130+4		 144
134
134
134		 24.140
23.203
21.900
19.479		 24.140
23.203
21.900
19.479
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
62

 24.579
23.819

 489,60773
427,22340
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 140+4
140+4
130+4
120+3		 144
144
134
123		 24.864
23.468
22.500
20.069		 489,19836
427,76280
489,77175
467,94750
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 10+0
6+0
6+0
4+0		 10
6
6
4		 25.448
23.735
20.100
16.993		 488,38940
427,35868
493,25030
474,13932
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 11+0
10+0
9+0
 11
10
9
 25.859
24.312
23.700
 487,85001
426,40392
488,10088
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 26.038
23.775
22.700
20.713		 487,58796
427,28855
489,55612
466,74087
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 70+2
60+2

 72
62

 26.136
24.354

 487,43066
426,34120
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 90+3
100+3
90+3
90+3		 93
103
93
93		 27.379
24.334
23.300
20.982		 485,75607
426,37091
488,69864
466,24353
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 11+0
10+0
9+0
 11
10
9
 27.674
25.914
24.300
 485,36564
423,83669
487,26630
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 8+0
9+0
8+0
5+0		 8
9
8
5		 27.749
26.679
25.300
23.091		 485,27104
422,66880
485,84210
462,33251
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 6+0


 6


 28.427


 484,36863
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 28.443
25.311
23.700
21.423		 484,35438
424,87258
488,07994
465,41899
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 29.064
25.345
24.100
21.458		 483,52233
424,82112
487,50119
465,37263
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 5+0


 5


 29.094


 483,46963
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 9+0
8+0
6+0
4+0		 9
8
6
4		 29.383
26.236
24.800
21.534		 483,09531
423,32703
486,53694
465,22095
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 29.661
25.350
24.000
21.445		 482,68925
424,80914
487,75387
465,38875
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 15+0
15+0
14+0
9+0		 15
15
14
9		 29.896
25.411
24.200
20.507		 482,37152
424,67950
487,44450
467,10233
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 30.036
25.619
24.700
 482,18528
424,32936
486,69925
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 30.100
25.506
24.400
22.113		 482,09529
424,51458
487,18114
464,14492
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ankara) (5 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
60+2
60+2		 82
82
62
62		 30.210
25.721
24.100
22.218		 481,95705
424,15568
487,48999
463,91284
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 15+0
15+0
18+0
9+0		 15
15
18
9		 30.487
27.238
28.900
21.847		 481,63023
421,83043
481,05277
464,66760
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
100+3
100+3		 113
113
103
103		 30.597
26.170
24.800
22.314		 481,49605
423,44373
486,64465
463,72547
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 50+2
40+1
40+1
40+1		 52
41
41
41		 30.841
26.623
25.200
22.231		 481,16153
422,75011
486,03949
463,88698
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 8+0
6+0

 8
6

 31.048
28.740

 480,90537
419,55337
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 9+0
7+0

 9
7

 31.189
27.446

 480,71754
421,48669
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 31.301
26.811
25.900
22.947		 480,58653
422,45951
485,12026
462,57806
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 31.407
26.845
25.200
22.551		 480,45790
422,41630
486,05231
463,31119
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 75+2
80+2
80+2
80+2		 77
82
82
82		 31.511
27.043
25.500
22.427		 480,32225
422,11921
485,52836
463,52711
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
110+3
110+3		 123
123
113
113		 32.132
27.343
26.200
23.346		 479,51302
421,63683
484,60454
461,87134
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 10+0
9+0
11+0
7+0		 10
9
11
7		 32.178
28.614
33.700
22.105		 479,45875
419,73554
475,01932
464,15973
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 6+0


 6


 32.350


 32.350
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 6+0
5+0
9+0
 6
5
9
 32.391
27.752
29.200
 479,18413
421,04078
480,73901
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 9+0
9+0
9+0
6+0		 9
9
9
6		 32.402
28.392
30.100
21.952		 479,17153
420,08367
479,55832
464,45116
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 32.698
27.896
26.500
23.629		 478,76952
420,81499
484,24535
461,38708
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 14+0
13+0
12+0
8+0		 14
13
12
8		 32.731
27.551
26.900
21.657		 478,73070
421,31165
483,73595
465,00484
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 85+3
90+3
90+3
90+3		 88
93
93
93		 32.954
28.541
26.900
24.263		 478,46046
419,86167
483,76856
460,30202
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 9+0
8+0
8+0
 9
8
8
 33.003
28.755
30.100
 478,37721
419,53562
479,64065
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 33.105
27.915
26.900
24.560		 478,24484
420,78940
483,77832
459,78741
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 12+0
11+0
9+0
 12
11
9
 33.121
29.058
28.100
 478,22821
419,08064
482,15118
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 10+0


 10


 33.230


 478,08811
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 33.413
28.159
26.500
23.725		 477,86116
420,44968
484,24159
461,25609
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 33.532
28.947
27.900
25.200		 477,72083
419,25688
482,36733
458,63566
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 33.762
28.889
27.200
24.488		 477,41773
419,33430
483,38056
459,91957
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
40+1
40+1		 62
62
41
41		 34.192
29.480
27.200
24.874		 476,85811
418,45704
483,34471
459,20511
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 12+0
14+0
15+0
9+0		 12
14
15
9		 34.229
30.376
29.300
23.130		 476,81386
417,22305
480,61900
462,25819
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 34.259
29.297
27.900
24.992		 476,78482
418,69718
482,40678
458,97016
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 34.532
29.674
27.600
24.563		 476,44341
418,20168
482,78954
459,78540
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
110+3
110+3		 123
123
113
113		 34.870
29.921
28.800
25.967		 476,01474
417,86228
481,19799
457,30149
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 35.286
30.132
28.800
25.495		 475,47623
417,55718
481,22804
458,09873
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 12+0
12+0
11+0
7+0		 12
12
11
7		 35.359
30.904
31.400
23.158		 475,39322
416,44842
477,86685
462,21088
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 35.547
30.157
28.600
25.124		 475,17913
417,52409
481,52891
458,73854
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 35.568
30.214
28.900
25.329		 475,15899
417,44615
481,06074
458,39761
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0

 6
6

 35.656
31.256

 475,05142
415,93630
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 85+3
90+3
90+3
90+3		 88
93
93
93		 35.702
30.345
28.600
25.004		 474,99714
417,25622
481,47237
458,94387
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 9+0
11+0
11+0
7+0		 9
11
11
7		 35.720
30.844
29.800
22.280		 474,96528
416,54881
479,97294
463,79355
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 10+0
9+0
8+0
 10
9
8
 35.829
30.496
28.200
 474,81945
417,03435
482,08117
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 35.899
30.525
29.200
25.888		 474,75177
416,99674
480,76869
457,47486
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 36.080
30.739
28.900
25.731		 474,51197
416,67762
481,09647
457,73104
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0
3+0
 2
2
3
 36.195
39.548
39.100
 474,34997
404,84568
468,17388
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 12+0
11+0
10+0
 12
11
10
 36.356
31.690
30.000
 474,12347
415,32933
479,68170
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 85+3
90+3
90+3
90+3		 88
93
93
93		 36.395
30.590
28.800
24.981		 474,09264
416,89505
481,28898
458,99365
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 36.660
31.285
30.200
26.728		 473,75394
415,89914
479,48709
455,95414
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 10+0
10+0
9+0
 10
10
9
 37.020
31.861
29.000
 473,29324
415,08533
480,91907
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 11+0
9+0
9+0
 11
9
9
 37.215
32.626
31.000
 473,01858
413,97903
478,33144
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 37.281
32.056
30.700
27.296		 472,94464
414,80010
478,78867
454,98935
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 12+0
11+0
9+0
 12
11
9
 37.578
31.897
32.900
 472,54626
415,03504
475,99031
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0

 6
6

 38.066
34.559

 471,96048
411,22238
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0

 6
6

 38.073
32.783

 471,94840
413,75969
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 10+0


 10


 38.085


 471,93254
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 38.370
32.623
31.000
27.393		 471,59458
413,98461
478,38423
454,84378
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 38.374
32.391
32.800
28.737		 471,59316
414,30876
476,12440
452,53842
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 6+0


 6


 38.395


 471,56151
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0

 6
6

 38.560
33.266

 471,36944
413,04605
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 12+0
10+0
9+0
 12
10
9
 38.645
32.616
32.600
 471,26507
413,99285
476,36078
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 38.692
32.575
31.500
27.791		 471,20152
414,04399
477,63966
454,12720
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 38.745
32.297
30.000
26.626		 471,14115
414,42687
479,65601
456,15414
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 30+1


 31


 39.062


 470,74618
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 10+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 39.172
35.305
32.500
29.870		 470,60770
410,27178
476,50702
450,64144
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 39.353
33.195
31.700
28.034		 470,37064
413,16713
477,40934
453,69148
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 39.590
33.383
32.500
28.300		 470,08526
412,89397
476,52371
453,25154
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 39.886
32.449
30.600
26.821		 469,74138
414,23367
478,85570
455,81648
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 8+0
6+0

 8
6

 40.031
32.772

 469,55461
413,77285
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 40.106
33.177
31.000
27.188		 469,44786
413,19093
478,35780
455,17550
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 12+0
9+0
7+0
 12
9
7
 40.381
34.487
32.500
 469,15544
411,31723
476,56729
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
80+2
80+2		 93
93
82
82		 40.444
33.200
31.300
27.658		 469,07074
413,15642
477,89830
454,36202
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 70+2
60+2

 72
62

 40.889
34.992

 468,52698
410,63664
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 70+2
60+2

 72
62

 41.148
34.203

 468,22306
411,68871
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 41.190
34.036
32.100
28.251		 468,17302
411,91141
476,96427
453,33103
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 41.324
34.820
33.100
29.076		 468,02591
410,88382
475,70925
451,99896
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 41.576
35.011
32.800
28.687		 467,75588
410,61979
476,14474
452,61746
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 41.578
35.218
33.400
29.276		 467,75516
410,37049
475,36207
451,65733
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 4+0
2+0
3+0
 4
2
3
 41.768
38.776
39.900
 467,54844
405,84894
467,13560
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 41.974
35.053
32.800
28.780		 467,28112
410,57340
476,09514
452,47699
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 70+2
60+2
60+2
 72
62
62
 42.262
35.060
32.500
 466,88266
410,56506
476,58433
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 70+2
60+2

 72
62

 42.466
35.453

 466,62690
410,07701
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 70+2
60+2
60+2
 72
62
62
 42.545
35.092
32.200
 466,53600
410,52249
476,79926
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 65+2
70+2
60+2
70+2		 67
72
62
72		 42.738
35.595
33.500
29.403		 466,31781
409,88312
475,25270
451,44381
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 50+2
40+1

 52
41

 42.873
35.691

 466,16420
409,73387
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 30+0
27+0

 30
27

 43.012
39.557

 465,99639
404,83418
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 60+0
48+0
48+0
 60
48
48
 43.075
38.483
38.700
 465,93253
406,20462
468,68874
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
40+1
40+1		 62
62
41
41		 43.157
36.170
33.700
29.633		 465,84359
409,12275
474,95238
451,06470
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 43.211
36.253
34.000
 465,78264
409,03311
474,58862
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık)		 SAY 2+1
2+1
2+1
4+1		 3
3
3
5		 43.621
36.638
33.000
30.671		 465,29151
408,54127
475,83469
449,27320
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 5+0


 5


 43.835


 465,00153
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 14+0
13+0
15+0
15+0		 14
13
15
15		 44.003
36.311
34.200
30.098		 464,78779
408,95275
474,32572
450,24594
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık)		 SAY 10+1
10+1
10+1
 11
11
11
 44.928
37.398
34.700
 463,66012
407,57382
473,67958
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 8+0
19+0
8+0
8+0		 8
19
8
8		 45.027
38.747
35.000
30.807		 463,54018
405,87828
473,34156
449,03507
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 8+0
6+0
7+0
5+0		 8
6
7
5		 45.320
36.743
34.700
30.551		 463,17596
408,41237
473,70474
449,46270
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2+0
1+0
2+0
 2
1
2
 45.481
40.623
41.500
 462,97730
403,51363
465,24581
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 12+0
12+0
10+0
6+0		 12
12
10
6		 45.585
37.618
35.900
30.983		 462,83381
407,31461
472,13557
448,75909
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 11+0
11+0
12+0
11+0		 11
11
12
11		 45.719
37.411
34.700
30.744		 462,66370
407,56537
473,68110
449,15201
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 11+0
11+0
15+0
13+0		 11
11
15
13		 46.479
37.706
35.900
30.958		 461,73513
407,20754
472,16506
448,79658
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 83+0
74+0
82+0
85+0		 83
74
82
85		 47.775
39.540
38.100
34.616		 460,24925
404,86128
469,48149
442,80772
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 34+0
31+0
37+0
 34
31
37
 48.497
44.243
45.200
 459,40371
399,14213
460,83614
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 4+0
2+0
3+0
 4
2
3
 48.869
41.588
44.500
 458,97064
402,29320
461,71027
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 10+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 49.952
42.258
38.700
38.575		 457,67200
401,49818
468,76371
436,55820
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 60+0
48+0
48+0
 60
48
48
 50.336
43.734
45.500
 457,22599
399,74330
460,49740
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 14+0
15+0

 14
15

 50.724
43.570

 456,74713
399,94802
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 66+0
58+0
74+0
76+0		 66
58
74
76		 51.147
41.999
40.900
40.559		 456,27269
401,80891
465,93977
433,54233
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 49+0
59+0
59+0
60+0		 49
59
59
60		 51.427
53.773
58.500
57.494		 455,92802
387,82664
445,41845
409,51461
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 40+0
48+0
48+0
40+0		 40
48
48
40		 52.887
47.145
50.600
45.244		 454,21511
395,70950
454,54229
426,69060
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 16+0
21+0

 16
21

 53.576
51.968

 453,43257
389,88478
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 42+0
51+0
42+0
 42
51
42
 53.967
49.563
51.100
 453,00297
392,74281
453,99244
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 34+0


 34


 54.436


 452,49728
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 25+0
20+0
10+0
 25
20
10
 54.576
50.950
51.400
 452,33650
391,16424
453,62908
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 68+0


 68


 55.679


 451,02291
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 25+0
32+0
32+0
18+0		 25
32
32
18		 55.686
51.699
55.500
51.518		 451,01196
390,19264
448,82451
417,59526
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 66+0
81+0

 66
81

 56.908
66.406

 449,63481
374,26669
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 18+0
13+0
13+0
24+0		 18
13
13
24		 57.131
43.065
41.100
41.589		 449,38372
400,54165
465,71338
432,01963
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 15+0
15+0
15+0
5+0		 15
15
15
5		 57.262
45.341
42.000
38.640		 449,23244
397,83210
464,73040
436,46036
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 12+0
7+0

 12
7

 57.307
58.880

 449,18192
382,22639
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 20+0


 20


 58.161


 448,23773
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 15+0


 15


 61.565


 444,40073
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 85+0
85+0
76+0
41+0		 85
85
76
41		 62.668
63.198
59.800
48.947		 443,16251
377,63159
443,97049
421,28550
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 68+0
56+0
24+0
10+0		 68
56
24
10		 63.308
63.068
55.300
50.615		 442,48438
377,76212
449,03500
418,84755
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 68+0


 68


 63.457


 442,32200
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 34+0
25+0

 34
25

 64.571
65.776

 441,11752
374,92004
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 51+0
33+0

 51
33

 65.319
46.580

 440,34302
396,38733
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 21+0
16+0
16+0
18+0		 21
16
16
18		 65.925
48.770
43.700
51.004		 439,63889
393,75770
462,70168
418,33918
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 51+0
42+0
42+0
 51
42
42
 67.326
74.326
69.900
 438,06283
366,34253
432,45734
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 51+0
42+0
34+0
18+0		 51
42
34
18		 68.932
69.468
72.700
52.124		 436,34762
371,17201
429,17983
416,74945
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 68+0
51+0
39+0
 68
51
39
 70.146
71.582
69.500
 434,97469
369,06222
432,89772
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 34+0


 34


 70.306


 434,81338
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 10+0
10+0
10+0
 10
10
10
 70.426
77.882
79.300
 434,65181
362,87965
421,62595
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 54+0


 54


 71.384


 433,66498
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 59+0


 59


 71.637


 433,39441
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 85+0
85+0
81+0
79+0		 85
60
74
79		 73.754
Dolmadı
Dolmadı
72.331		 431,17194
Dolmadı
Dolmadı
390,55086
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 42+0
33+0

 42
4

 74.205
Dolmadı

 430,70162
Dolmadı
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 34+0


 34


 74.363


 430,52618
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE )
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 50+0
45+0
37+0
14+0		 50
41
37
14		 75.553
Dolmadı
60.000
54.390		 429,27688
Dolmadı
443,69231
413,66309
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 76+0
77+0
85+0
18+0		 76
77
85
18		 75.769
77.529
62.400
57.062		 429,05000
363,24633
440,96723
410,10090
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 68+0
68+0
68+0
54+0		 68
67
60
54		 76.500
Dolmadı
Dolmadı
81.748		 428,29360
Dolmadı
Dolmadı
379,54562
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 42+0
34+0
33+0
25+0		 42
34
20
25		 77.854
61.211
Dolmadı
68.097		 426,91799
379,76996
Dolmadı
395,68341
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 59+0
35+0
51+0
 37
35
51
 Dolmadı
55.446
59.500
 Dolmadı
385,95060
444,26267
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 60+0
51+0
1+0
 33
51
1
 Dolmadı
53.987
50.800
 Dolmadı
387,58688
454,28891
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
50+0
 7
8
11
 Dolmadı
75.209
Dolmadı
 Dolmadı
365,48482
Dolmadı
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 5+0
16+0

 4
16

 Dolmadı
70.686

 Dolmadı
369,91524
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 42+0
21+0
19+0
5+0		 5
19
6
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
42.488		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
430,73688
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 31+0
14+0

 5
14

 Dolmadı
76.461

 Dolmadı
364,26427
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 34+0
34+0

 7
22

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 34+0
34+0

 6
7

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 39+0
30+0
59+0
56+0		 17
19
33
56		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
71.686		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
391,36830
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 61+0
61+0
68+0
7+0		 21
46
66
7		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
60.363		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
405,67432
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 68+0
59+0
51+0
 68
59
51
 79.864
72.390
71.500
 424,90442
368,26529
430,55034
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 59+0
59+0
80+0
13+0		 11
8
32
13		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
63.824		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
401,14800
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 67+0
57+0
68+0
64+0		 54
57
62
64		 Dolmadı
77.871
Dolmadı
56.898		 Dolmadı
362,89113
Dolmadı
410,30580
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 30+0
35+0
35+0
 17
35
35
 Dolmadı
71.844
68.600
 Dolmadı
368,80838
433,97159
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 34+0


 10


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 68+0
60+0
51+0
 56
60
51
 Dolmadı
76.595
73.700
 Dolmadı
364,13824
428,12503
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 3+0
20+0
4
Dolmadı
Dolmadı
DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2023 | Özel ve devlet üniversiteleri Diş hekimliği taban puanları, başarı sıralamaları
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