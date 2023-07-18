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Haberler Fotohaber DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Doğuş Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 13:46

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Doğuş Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar Doğuş Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İstanbul ilinde bulunan vakıf üniversitelerinden biri olan Doğuş Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. Doğuş Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, Doğuş Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Doğuş Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

2023 Doğuş Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları merak ediliyor. En güncel Doğuş Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylara sabah.com.tr üzerinden erişim sağlanıyor. Doğuş Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz. İşte, tüm merak edilenler…

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Doğuş Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü
2019
2018		 Kont.
2019
2018
2017
2016		 Yer.
2019
2018
2017
2016		 Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016		 Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		 SÖZ 5+0
4+0
6+0
0+0		 5
4
6
0		 62.860
63.500
84.486
 359,43826
347.39703
363,85239
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İletişim Bilimleri
(Burslu) (4)		 SÖZ 4+0
5+0
5+0
0+0		 4
5
5
0		 76.437
98.100
105.462
 352,74285
332.55978
341,86472
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)		 SÖZ 25+0
19+0

 25
19

 316.309
298.000

 291,43150
285.77894
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İletişim Bilimleri
(%75 İndirimli) (4)		 SÖZ 28+0


 28


 706,267


 238,38249
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 20+0
17+0
54+0
0+0		 20
17
19
0		 752.736
786.000
Dolmadı
 232,96191
230.28408
Dolmadı
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İletişim Bilimleri
(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 8+0
35+0
28+0
0+0		 4
12
8
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Psikoloji
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 4+0
6+0
6+0
5+0		 4
6
6
5		 38.776
45.900
25.106
28.300		 387,24550
369.01486
415,07579
425,16784
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Psikoloji
(Burslu) (4)		 EA 5+0
7+0
6+0
0+0		 5
7
6
0		 50.717
50.700
31.316
 377,68929
365.0439
407,57064
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Sosyoloji
(Burslu) (4)		 EA 4+0
6+0
6+0
0+0		 4
6
6
0		 237.406
232.000
152.836
 299,45020
288.15919
327,30308
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Psikoloji
(%50 İndirimli) (4)		 EA 45+0


 45


 261.388


 293,61604
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Psikoloji
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 29+0


 29


 286.796


 287,98913
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Psikoloji
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 7+0
9+0
9+0
0+0		 7
9
9
0		 328.089
417.000
196.126
 279,70910
254.22751
309,27706
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Sosyoloji
(%75 İndirimli) (4)		 EA 36+0
20+0

 22
15

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Burslu) (4)		 DİL 7+0
7+0
6+0
6+0		 7
7
6
6		 10.731
10.600
7.818
6.660		 417,35557
405.86857
425,25160
434,05814
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)		 DİL 20+0


 20


 29.119


 348,34297
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 DİL 43+0
38+0
45+0
54+0		 43
38
45
54		 57.637
48.600
44.160
48.800		 264,29339
264.45614
265,23031
239,02020
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 10+0
12+0
10+0
9+0		 10
12
10
9		 20.780
22.100
17.669
18.600		 406,02717
394.10061
426,06141
437,71642
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 32+0


 32


 57.175


 373,10599
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 58+0
8+0
7+0
30+0		 58
8
7
30		 97.494
79.300
39.088
59.100		 349,38945
345.1052
399,28288
396,91606
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 4+0
6+0
6+0
6+0		 4
6
6
6		 133.324
135.000
95.965
89.100		 332,90999
318.13585
340,57530
365,46688
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 4+0
8+0
7+0
6+0		 4
8
7
6		 149.555
151.000
72.260
65.900		 326,54345
311.84182
371,90848
392,04908
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu) (4)		 EA 4+0
6+0
6+0
0+0		 4
6
6
0		 161.141
190.000
118.151
 322,29471
299.11733
344,36143
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İşletme
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 177.759
183.000
115.567
115.000		 316,62854
301.34505
327,72705
348,69933
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İktisat
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 3+0
5+0
5+0
0+0		 3
5
5
0		 190.428
203.000
134.464
 312,65213
295.38088
316,67941
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İşletme
(Burslu) (4)		 EA 5+0
5+0
6+0
6+0		 5
5
6
6		 258.659
297.000
175.717
158.000		 294,26953
273.91592
296,29303
326,40209
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İktisat
(Burslu) (4)		 EA 5+0
6+0
6+0
0+0		 5
6
6
0		 277.366
310.000
202.027
 290,02578
271.53333
285,43771
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%75 İndirimli) (4)		 EA 33+0
10+0

 33
10

 527.210
494.000

 250,16990
244.37245
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)		 EA 36+0
19+0
9+0
0+0		 36
19
9
0		 550.337
474.000
232.957
 247,45109
246.74638
274,14689
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İşletme
(%75 İndirimli) (4)		 EA 45+0
37+0
20+0
0+0		 44
30
20
0		 Dolmadı
Dolmadı
370.606
 Dolmadı
Dolmadı
236,31074
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İşletme
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)		 EA 45+0
35+0
20+0
0+0		 35
31
20
0		 Dolmadı
Dolmadı
354.876
 Dolmadı
Dolmadı
239,96388
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)		 EA 36+0


 25


 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İktisat
(%75 İndirimli) (4)		 EA 45+0
49+0
30+0
0+0		 32
27
30
0		 Dolmadı
Dolmadı
424.456
 Dolmadı
Dolmadı
222,77784
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İktisat
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)		 EA 27+0
40+0
25+0
0+0		 12
11
20
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli) (4)		 EA 3+0
44+0
54+0
0+0		 1
9
32
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 7+0
6+0
6+0
6+0		 7
6
6
6		 46.442
47.200
47.821
48.500		 424,91961
407.79304
396,44484
400,96649
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4)		 SAY 5+0
4+0
6+0
0+0		 5
4
6
0		 55.141
58.100
64.943
 412,62570
391.14712
373,14029
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 4+0
6+0
6+0
6+0		 4
6
6
6		 56.685
57.500
53.551
52.500		 410,57850
392.03538
388,28692
394,56393
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(Burslu) (4)		 SAY 7+0
6+0
6+0
6+0		 7
6
6
6		 78.583
72.900
69.885
71.500		 383,13579
371.35474
366,92274
368,12220
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 6+0
6+0
6+0
6+0		 6
6
6
6		 83.393
66.500
67.255
65.900		 377,66588
379.63559
370,18966
375,38910
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Makine Mühendisliği
(Burslu) (4)		 SAY 4+0
6+0
6+0
6+0		 4
6
6
6		 95.616
96.500
84.195
73.200		 364,81274
345.46434
350,43091
365,92719
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)		 SAY 33+0
19+0
9+0
0+0		 33
19
9
0		 107.113
108.000
100.997
 353,87279
334.93147
333,43017
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(Burslu) (4)		 SAY 4+0
7+0
6+0
0+0		 4
7
6
0		 133.591
110.000
79.807
 332,36434
333.21819
355,31445
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)		 SAY 33+0
9+0
8+0
0+0		 33
9
8
0		 144.878
112.000
102.039
 324,65748
331.35853
332,48239
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(%75 İndirimli) (4)		 SAY 30+0
26+0

 30
26

 162.381
171.000

 313,89610
292.61928
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(Burslu) (4)		 SAY 4+0
5+0
5+0
5+0		 4
5
5
5		 166.265
74.300
77.483
69.000		 311,67465
369.72368
357,91089
371,33340
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 3+0
45+0
46+0
54+0		 3
13
30
46		 200.995
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 294,49681
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 30+0
35+0
45+0
54+0		 30
35
27
46		 210.873
298.000
Dolmadı
Dolmadı		 290,29746
248.39437
Dolmadı
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4)		 SAY 15+0
10+0
54+0
0+0		 15
10
12
0		 217.982
237.000
Dolmadı
 287,41413
265.46312
Dolmadı
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(%75 İndirimli) (4)		 SAY 58+0
39+0
18+0
0+0		 58
39
18
0		 236.686
205.000
145.940
 280,27292
277.0369
296,35033
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4)		 SAY 5+0
15+0
36+0
54+0		 5
9
7
36		 247.988
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 276,33278
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(%75 İndirimli) (4)		 SAY 36+0
35+0
37+0
0+0		 15
19
24
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Makine Mühendisliği
(%75 İndirimli) (4)		 SAY 36+0
19+0
37+0
0+0		 21
19
37
0		 Dolmadı
291.000
227.740
 Dolmadı
250.11244
250,32015
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)		 SAY 54+0
37+0
37+0
0+0		 42
37
37
0		 Dolmadı
298.000
235.218
 Dolmadı
248.42427
247,00483
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4)		 SAY 6+0
43+0
54+0
0+0
15
54
0		 Dolmadı
Dolmadı
237.872
 Dolmadı
Dolmadı
245,87330
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(%75 İndirimli) (4)		 SAY 30+0


 8


 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Mimarlık
(Burslu) (4)		 SAY 7+0
7+0
7+0
6+0		 7
7
7
6		 112.964
57.500
48.561
40.900		 348,67061
392.0264
395,25707
413,44516
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İç Mimarlık
(Burslu) (4)		 SAY 5+0
6+0
6+0
0+0		 5
6
6
0		 150.579
138.000
150.389
 320,94134
311.73187
293,28774
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte)
(Burslu) (4)		 SAY 5+0
6+0
6+0
0+0		 5
6
6
0		 178.048
172.000
166.646
 305,37189
291.8952
282,55803
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İç Mimarlık
(%75 İndirimli) (4)		 SAY 32+0


 32


 335,783


 251,69978
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4)		 SAY 13+0
44+0
45+0
0+0		 13
23
23
0		 382.283
Dolmadı
Dolmadı
 241,78890
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Mimarlık
(%50 İndirimli) (4)		 SAY 63+0
53+0
45+0
43+0		 18
53
45
43		 Dolmadı
234.000
131.279
130.000		 Dolmadı
266.31058
307,25206
307,01364
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte)
(%75 İndirimli) (4)		 SAY 45+0
54+0
19+0
0+0		 23
25
15
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu) (4)		 SÖZ 7+0
7+0
6+0
0+0		 7
7
6
0		 12.501
14.500
33.508
 404,19569
389.15652
404,61870
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı
(Burslu) (4)		 SÖZ 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 40.623
46.400
70.764
62.100		 373,11174
357.2684
372,99727
372,83407
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı
(%75 İndirimli) (4)		 SÖZ 25+0
5+0
10+0
0+0		 25
5
10
0		 280.248
210.000
224.557
 297,82120
301.83511
300,40261
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 63+0
48+0
54+0
0+0		 63
48
54
0		 480.303
489.000
386.660
 266,44020
260.00393
257,70673
180,00000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı
(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 20+0
40+0
35+0
45+0		 14
33
31
45		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
556.000		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
207,5372
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Doğuş Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 316,90825
310,81114		 314.866
338.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Aşçılık
(Burslu) (2)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 306,54436
305,26182		 369.287
368.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Fizyoterapi
(Burslu) (2)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 302,58424
312,89508		 392.604
327.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Grafik Tasarımı
(Burslu) (2)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 297,55261
291,89742		 424.540
454.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Anestezi
(Burslu) (2)		 TYT 8+0
6+0		 8
6		 294,75011
316,23003		 443.513
310.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Adalet
(Burslu) (2)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 294,38357
296,17206		 446.023
424.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) İnşaat Teknolojisi
(Burslu) (2)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 283,35480
307,12409		 529.962
358.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) İnsan Kaynakları Yönetimi
(Burslu) (2)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 280,15808
285,34339		 557.044
503.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Dış Ticaret
(İÖ)(Burslu) (2)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 279,63779
286,03574		 561.511
498.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) İş Sağlığı ve Güvenliği
(Burslu) (2)		 TYT 4+0
3+0		 4
3		 276,76842
285,85403		 587.159
499.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Elektronörofizyoloji
(Burslu) (2)		 TYT 4+0
3+0		 4
3		 276,58274
291,79129		 588.866
455.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Odyometri
(Burslu) (2)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 271,80815
306,71021		 633.862
360.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Dış Ticaret
(Burslu) (2)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 270,52362
269,22428		 646.447
647.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2)		 TYT 4+0
4+0		 4
4		 269,92219
265,75210		 652.392
682.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Çocuk Gelişimi
(Burslu) (2)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 269,52536
282,80137		 656.356
524.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Sosyal Hizmetler
(Burslu) (2)		 TYT 4+0
4+0		 4
4		 265,30918
267,87425		 699.999
660.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu) (2)		 TYT 4+0
7+0		 4
7		 263,02715
262,97007		 724.341
711.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu) (2)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 261,88242
267,44317		 736.874
664.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Aşçılık
(%75 İndirimli) (2)		 TYT 10+0
 10
 258,86146
 771,034
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Burslu) (2)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 258,84231
258,86583		 771.262
755.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Anestezi
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 52+0
49+0		 52
49		 250,82991
250,14373		 868.395
858.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 62+0
53+0		 62
53		 243,63231
233,11031		 960.115
1.083.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Dış Ticaret
(%75 İndirimli) (2)		 TYT 12+0
17+0		 12
17		 241,24985
234,19257		 990.924
1.067.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Fizyoterapi
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 43+0
38+0		 43
38		 240,46924
241,75645		 1.000.784
965.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Elektronörofizyoloji
(%75 İndirimli) (2)		 TYT 22+0
22+0		 22
22		 240,32359
226,92769		 1.002.650
1.171.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 233,13499
212,27032		 1.095.891
1.389.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Anestezi
(%25 İndirimli) (2)		 TYT 20+0
15+0		 20
15		 227,71006
221,69613		 1.169.930
1.248.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Bankacılık ve Sigortacılık
(%75 İndirimli) (2)		 TYT 42+0
33+0		 42
33		 216,72547
227,54934		 1.325.981
1.162.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Fizyoterapi
(%25 İndirimli) (2)		 TYT 20+0
25+0		 20
25		 216,47160
201,02297		 1.329.578
1.558.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) İnsan Kaynakları Yönetimi
(%75 İndirimli) (2)		 TYT 28+0
24+0		 28
24		 213,32551
225,79262		 1.374.445
1.187.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Elektronörofizyoloji
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 14+0
5+0		 14
5		 210,09304
206,11682		 1.421.084
1.482.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Aşçılık
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 53+0
48+0		 53
48		 210,09109
196,88926		 1.421.118
1.618.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Adalet
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 45+0
33+0		 45
33		 207,70983
214,65259		 1.456.378
1.353.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Sosyal Hizmetler
(%75 İndirimli) (2)		 TYT 23+0
 23
 203,13492
 1.526.061
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Odyometri
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 50+0
37+0		 50
37		 199,39384
202,47766		 1.583.124
1.537.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 54+0
33+0		 54
33		 197,87362
212,28086		 1.606.027
1.389.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) İş Sağlığı ve Güvenliği
(%75 İndirimli) (2)		 TYT 36+0
27+0		 36
27		 195,54518
225,65568		 1.639.711
1.189.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) İnşaat Teknolojisi
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 35+0
26+0		 35
26		 195,00035
217,53451		 1.647.346
1.310.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Odyometri
(%25 İndirimli) (2)		 TYT 4+0
8+0		 4
2		 194,14894
 1.658.944
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 72+0
62+0		 72
62		 194,09672
200,11391		 1.659.625
1.572.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 21+0
21+0		 21
21		 190,77575
190,43276		 1.698.654
1.695.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%75 İndirimli) (2)		 TYT 26+0
 26
 186,27275
 1.732.903
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Dış Ticaret
(İÖ)(%75 İndirimli) (2)		 TYT 30+0
18+0		 30
18		 182,97494
226,82460		 1.743.881
1.172.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Dış Ticaret
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 42+0
33+0		 35
28

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Dış Ticaret
(İÖ)(%50 İndirimli) (2)		 TYT 15+0
23+0		 4
15

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%75 İndirimli) (2)		 TYT 30+0
 23

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 6+0
39+0		 3
10

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) İnsan Kaynakları Yönetimi
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 17+0
21+0		 7
8

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) İnşaat Teknolojisi
(%25 İndirimli) (2)		 TYT 10+0
10+0		 3
5

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Sosyal Hizmetler
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 13+0
26+0		 5
8

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 10+0
16+0		 0
11

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Turizm ve Otel İşletmeciliği
(%75 İndirimli) (2)		 TYT 54+0
40+0		 49
40

187,03346
1.720.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Doğuş Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
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