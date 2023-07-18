DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Doğuş Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar Doğuş Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İstanbul ilinde bulunan vakıf üniversitelerinden biri olan Doğuş Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. Doğuş Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, Doğuş Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
2019
2018
|Kont.
2019
2018
2017
2016
|Yer.
2019
2018
2017
2016
|Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016
|Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|5+0
4+0
6+0
0+0
|5
4
6
0
|62.860
63.500
84.486
—
|359,43826
347.39703
363,85239
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İletişim Bilimleri
(Burslu) (4)
|SÖZ
|4+0
5+0
5+0
0+0
|4
5
5
0
|76.437
98.100
105.462
—
|352,74285
332.55978
341,86472
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|25+0
19+0
—
—
|25
19
—
—
|316.309
298.000
—
—
|291,43150
285.77894
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İletişim Bilimleri
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|28+0
—
—
—
|28
—
—
—
|706,267
—
—
—
|238,38249
—
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|20+0
17+0
54+0
0+0
|20
17
19
0
|752.736
786.000
Dolmadı
—
|232,96191
230.28408
Dolmadı
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İletişim Bilimleri
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|8+0
35+0
28+0
0+0
|4
12
8
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|4+0
6+0
6+0
5+0
|4
6
6
5
|38.776
45.900
25.106
28.300
|387,24550
369.01486
415,07579
425,16784
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Psikoloji
(Burslu) (4)
|EA
|5+0
7+0
6+0
0+0
|5
7
6
0
|50.717
50.700
31.316
—
|377,68929
365.0439
407,57064
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Sosyoloji
(Burslu) (4)
|EA
|4+0
6+0
6+0
0+0
|4
6
6
0
|237.406
232.000
152.836
—
|299,45020
288.15919
327,30308
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Psikoloji
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|45+0
—
—
—
|45
—
—
—
|261.388
—
—
—
|293,61604
—
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|29+0
—
—
—
|29
—
—
—
|286.796
—
—
—
|287,98913
—
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|7+0
9+0
9+0
0+0
|7
9
9
0
|328.089
417.000
196.126
—
|279,70910
254.22751
309,27706
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Sosyoloji
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|36+0
20+0
—
—
|22
15
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|7+0
7+0
6+0
6+0
|7
7
6
6
|10.731
10.600
7.818
6.660
|417,35557
405.86857
425,25160
434,05814
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|DİL
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|29.119
—
—
—
|348,34297
—
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|43+0
38+0
45+0
54+0
|43
38
45
54
|57.637
48.600
44.160
48.800
|264,29339
264.45614
265,23031
239,02020
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|10+0
12+0
10+0
9+0
|10
12
10
9
|20.780
22.100
17.669
18.600
|406,02717
394.10061
426,06141
437,71642
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|32+0
—
—
—
|32
—
—
—
|57.175
—
—
—
|373,10599
—
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|58+0
8+0
7+0
30+0
|58
8
7
30
|97.494
79.300
39.088
59.100
|349,38945
345.1052
399,28288
396,91606
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|4+0
6+0
6+0
6+0
|4
6
6
6
|133.324
135.000
95.965
89.100
|332,90999
318.13585
340,57530
365,46688
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|4+0
8+0
7+0
6+0
|4
8
7
6
|149.555
151.000
72.260
65.900
|326,54345
311.84182
371,90848
392,04908
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu) (4)
|EA
|4+0
6+0
6+0
0+0
|4
6
6
0
|161.141
190.000
118.151
—
|322,29471
299.11733
344,36143
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|177.759
183.000
115.567
115.000
|316,62854
301.34505
327,72705
348,69933
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İktisat
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|3+0
5+0
5+0
0+0
|3
5
5
0
|190.428
203.000
134.464
—
|312,65213
295.38088
316,67941
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İşletme
(Burslu) (4)
|EA
|5+0
5+0
6+0
6+0
|5
5
6
6
|258.659
297.000
175.717
158.000
|294,26953
273.91592
296,29303
326,40209
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İktisat
(Burslu) (4)
|EA
|5+0
6+0
6+0
0+0
|5
6
6
0
|277.366
310.000
202.027
—
|290,02578
271.53333
285,43771
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|33+0
10+0
—
—
|33
10
—
—
|527.210
494.000
—
—
|250,16990
244.37245
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|EA
|36+0
19+0
9+0
0+0
|36
19
9
0
|550.337
474.000
232.957
—
|247,45109
246.74638
274,14689
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İşletme
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|45+0
37+0
20+0
0+0
|44
30
20
0
|Dolmadı
Dolmadı
370.606
—
|Dolmadı
Dolmadı
236,31074
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|EA
|45+0
35+0
20+0
0+0
|35
31
20
0
|Dolmadı
Dolmadı
354.876
—
|Dolmadı
Dolmadı
239,96388
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|EA
|36+0
—
—
—
|25
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İktisat
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|45+0
49+0
30+0
0+0
|32
27
30
0
|Dolmadı
Dolmadı
424.456
—
|Dolmadı
Dolmadı
222,77784
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İktisat
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|EA
|27+0
40+0
25+0
0+0
|12
11
20
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|3+0
44+0
54+0
0+0
|1
9
32
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|7+0
6+0
6+0
6+0
|7
6
6
6
|46.442
47.200
47.821
48.500
|424,91961
407.79304
396,44484
400,96649
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
4+0
6+0
0+0
|5
4
6
0
|55.141
58.100
64.943
—
|412,62570
391.14712
373,14029
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|4+0
6+0
6+0
6+0
|4
6
6
6
|56.685
57.500
53.551
52.500
|410,57850
392.03538
388,28692
394,56393
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu) (4)
|SAY
|7+0
6+0
6+0
6+0
|7
6
6
6
|78.583
72.900
69.885
71.500
|383,13579
371.35474
366,92274
368,12220
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|6+0
6+0
6+0
6+0
|6
6
6
6
|83.393
66.500
67.255
65.900
|377,66588
379.63559
370,18966
375,38910
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4)
|SAY
|4+0
6+0
6+0
6+0
|4
6
6
6
|95.616
96.500
84.195
73.200
|364,81274
345.46434
350,43091
365,92719
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|33+0
19+0
9+0
0+0
|33
19
9
0
|107.113
108.000
100.997
—
|353,87279
334.93147
333,43017
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(Burslu) (4)
|SAY
|4+0
7+0
6+0
0+0
|4
7
6
0
|133.591
110.000
79.807
—
|332,36434
333.21819
355,31445
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|33+0
9+0
8+0
0+0
|33
9
8
0
|144.878
112.000
102.039
—
|324,65748
331.35853
332,48239
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|30+0
26+0
—
—
|30
26
—
—
|162.381
171.000
—
—
|313,89610
292.61928
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(Burslu) (4)
|SAY
|4+0
5+0
5+0
5+0
|4
5
5
5
|166.265
74.300
77.483
69.000
|311,67465
369.72368
357,91089
371,33340
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|3+0
45+0
46+0
54+0
|3
13
30
46
|200.995
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|294,49681
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|30+0
35+0
45+0
54+0
|30
35
27
46
|210.873
298.000
Dolmadı
Dolmadı
|290,29746
248.39437
Dolmadı
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|15+0
10+0
54+0
0+0
|15
10
12
0
|217.982
237.000
Dolmadı
—
|287,41413
265.46312
Dolmadı
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|58+0
39+0
18+0
0+0
|58
39
18
0
|236.686
205.000
145.940
—
|280,27292
277.0369
296,35033
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|5+0
15+0
36+0
54+0
|5
9
7
36
|247.988
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|276,33278
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|36+0
35+0
37+0
0+0
|15
19
24
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|36+0
19+0
37+0
0+0
|21
19
37
0
|Dolmadı
291.000
227.740
—
|Dolmadı
250.11244
250,32015
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|54+0
37+0
37+0
0+0
|42
37
37
0
|Dolmadı
298.000
235.218
—
|Dolmadı
248.42427
247,00483
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|6+0
43+0
54+0
0+0
|—
15
54
0
|Dolmadı
Dolmadı
237.872
—
|Dolmadı
Dolmadı
245,87330
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|30+0
—
—
—
|8
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Mimarlık
(Burslu) (4)
|SAY
|7+0
7+0
7+0
6+0
|7
7
7
6
|112.964
57.500
48.561
40.900
|348,67061
392.0264
395,25707
413,44516
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İç Mimarlık
(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
6+0
6+0
0+0
|5
6
6
0
|150.579
138.000
150.389
—
|320,94134
311.73187
293,28774
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
6+0
6+0
0+0
|5
6
6
0
|178.048
172.000
166.646
—
|305,37189
291.8952
282,55803
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İç Mimarlık
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|32+0
—
—
—
|32
—
—
—
|335,783
—
—
—
|251,69978
—
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|13+0
44+0
45+0
0+0
|13
23
23
0
|382.283
Dolmadı
Dolmadı
—
|241,78890
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Mimarlık
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|63+0
53+0
45+0
43+0
|18
53
45
43
|Dolmadı
234.000
131.279
130.000
|Dolmadı
266.31058
307,25206
307,01364
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|45+0
54+0
19+0
0+0
|23
25
15
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SÖZ
|7+0
7+0
6+0
0+0
|7
7
6
0
|12.501
14.500
33.508
—
|404,19569
389.15652
404,61870
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|40.623
46.400
70.764
62.100
|373,11174
357.2684
372,99727
372,83407
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|25+0
5+0
10+0
0+0
|25
5
10
0
|280.248
210.000
224.557
—
|297,82120
301.83511
300,40261
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|63+0
48+0
54+0
0+0
|63
48
54
0
|480.303
489.000
386.660
—
|266,44020
260.00393
257,70673
180,00000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|20+0
40+0
35+0
45+0
|14
33
31
45
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
556.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
207,5372
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|316,90825
310,81114
|314.866
338.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Aşçılık
(Burslu) (2)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|306,54436
305,26182
|369.287
368.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Fizyoterapi
(Burslu) (2)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|302,58424
312,89508
|392.604
327.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|297,55261
291,89742
|424.540
454.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Anestezi
(Burslu) (2)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|294,75011
316,23003
|443.513
310.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Adalet
(Burslu) (2)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|294,38357
296,17206
|446.023
424.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|İnşaat Teknolojisi
(Burslu) (2)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|283,35480
307,12409
|529.962
358.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(Burslu) (2)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|280,15808
285,34339
|557.044
503.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Dış Ticaret
(İÖ)(Burslu) (2)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|279,63779
286,03574
|561.511
498.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Burslu) (2)
|TYT
|4+0
3+0
|4
3
|276,76842
285,85403
|587.159
499.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Elektronörofizyoloji
(Burslu) (2)
|TYT
|4+0
3+0
|4
3
|276,58274
291,79129
|588.866
455.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Odyometri
(Burslu) (2)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|271,80815
306,71021
|633.862
360.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Dış Ticaret
(Burslu) (2)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|270,52362
269,22428
|646.447
647.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|269,92219
265,75210
|652.392
682.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (2)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|269,52536
282,80137
|656.356
524.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Sosyal Hizmetler
(Burslu) (2)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|265,30918
267,87425
|699.999
660.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu) (2)
|TYT
|4+0
7+0
|4
7
|263,02715
262,97007
|724.341
711.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu) (2)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|261,88242
267,44317
|736.874
664.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Aşçılık
(%75 İndirimli) (2)
|TYT
|10+0
—
|10
—
|258,86146
—
|771,034
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Burslu) (2)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|258,84231
258,86583
|771.262
755.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Anestezi
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|52+0
49+0
|52
49
|250,82991
250,14373
|868.395
858.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|62+0
53+0
|62
53
|243,63231
233,11031
|960.115
1.083.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Dış Ticaret
(%75 İndirimli) (2)
|TYT
|12+0
17+0
|12
17
|241,24985
234,19257
|990.924
1.067.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Fizyoterapi
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|43+0
38+0
|43
38
|240,46924
241,75645
|1.000.784
965.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Elektronörofizyoloji
(%75 İndirimli) (2)
|TYT
|22+0
22+0
|22
22
|240,32359
226,92769
|1.002.650
1.171.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|233,13499
212,27032
|1.095.891
1.389.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Anestezi
(%25 İndirimli) (2)
|TYT
|20+0
15+0
|20
15
|227,71006
221,69613
|1.169.930
1.248.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%75 İndirimli) (2)
|TYT
|42+0
33+0
|42
33
|216,72547
227,54934
|1.325.981
1.162.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Fizyoterapi
(%25 İndirimli) (2)
|TYT
|20+0
25+0
|20
25
|216,47160
201,02297
|1.329.578
1.558.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(%75 İndirimli) (2)
|TYT
|28+0
24+0
|28
24
|213,32551
225,79262
|1.374.445
1.187.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Elektronörofizyoloji
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|14+0
5+0
|14
5
|210,09304
206,11682
|1.421.084
1.482.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Aşçılık
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|53+0
48+0
|53
48
|210,09109
196,88926
|1.421.118
1.618.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Adalet
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|45+0
33+0
|45
33
|207,70983
214,65259
|1.456.378
1.353.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Sosyal Hizmetler
(%75 İndirimli) (2)
|TYT
|23+0
—
|23
—
|203,13492
—
|1.526.061
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Odyometri
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|50+0
37+0
|50
37
|199,39384
202,47766
|1.583.124
1.537.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|54+0
33+0
|54
33
|197,87362
212,28086
|1.606.027
1.389.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(%75 İndirimli) (2)
|TYT
|36+0
27+0
|36
27
|195,54518
225,65568
|1.639.711
1.189.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|İnşaat Teknolojisi
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|35+0
26+0
|35
26
|195,00035
217,53451
|1.647.346
1.310.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Odyometri
(%25 İndirimli) (2)
|TYT
|4+0
8+0
|4
2
|194,14894
—
|1.658.944
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|72+0
62+0
|72
62
|194,09672
200,11391
|1.659.625
1.572.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|21+0
21+0
|21
21
|190,77575
190,43276
|1.698.654
1.695.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%75 İndirimli) (2)
|TYT
|26+0
—
|26
—
|186,27275
—
|1.732.903
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Dış Ticaret
(İÖ)(%75 İndirimli) (2)
|TYT
|30+0
18+0
|30
18
|182,97494
226,82460
|1.743.881
1.172.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Dış Ticaret
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|42+0
33+0
|35
28
|—
—
|—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Dış Ticaret
(İÖ)(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|15+0
23+0
|4
15
|—
—
|—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%75 İndirimli) (2)
|TYT
|30+0
—
|23
—
|—
—
|—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|6+0
39+0
|3
10
|—
—
|—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|17+0
21+0
|7
8
|—
—
|—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|İnşaat Teknolojisi
(%25 İndirimli) (2)
|TYT
|10+0
10+0
|3
5
|—
—
|—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Sosyal Hizmetler
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|13+0
26+0
|5
8
|—
—
|—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|10+0
16+0
|0
11
|—
—
|—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(%75 İndirimli) (2)
|TYT
|54+0
40+0
|49
40
|–
187,03346
|—
1.720.000