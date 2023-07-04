Giriş Tarihi: 04.07.2023 12:14
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
12:16
DÖNENCE’nin uyarlandığı İsrail yapımı EXCEPTİONAL’ın konusu konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, kaç bölüm, sonu nasıl bitiyor?
4 Temmuz Salı günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisi Cannes'dan ödülle dönen Exceptional isimli dizinin uyarlaması olduğu ortaya çıktı. İsrail formatlı, orijinal adı "Exceptional" olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü'ne layık görülmüştü. İzleyiciler Dönence'nin uyarlandığı İsrail yapımı Exceptional'ın konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki, Exceptional kaç bölüm ve nasıl bitiyor? İşte, yanıtı…