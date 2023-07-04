DÖNENCE’nin uyarlandığı İsrail yapımı EXCEPTİONAL’ın konusu konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, kaç bölüm, sonu nasıl bitiyor?

EXCEPTİONAL DİZİ KONUSU

Eğlenceye düşkün vlogger Maya, sporcu sevgilisi Jordan ile birlikte popüler bir moda markasının sunucusu olarak seçilir ve mükemmel bir yaz için hazırlık yapar. Ancak her şey, otistik kardeşi Alona'yı özel ihtiyaçları olan bir yelken kampına refakat etmek zorunda kalmasıyla değişir. Keşfettiği yeni dünya, Maya'nın hayatını değiştirir, ancak onu ve etrafındaki herkesi etkileyen sırlar ve yalanlarla da dolu bir labirente sürükler.