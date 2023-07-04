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Haberler Fotohaber DÖNENCE’nin uyarlandığı İsrail yapımı EXCEPTİONAL’ın konusu konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, kaç bölüm, sonu nasıl bitiyor?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 12:16

DÖNENCE’nin uyarlandığı İsrail yapımı EXCEPTİONAL’ın konusu konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, kaç bölüm, sonu nasıl bitiyor?

4 Temmuz Salı günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisi Cannes'dan ödülle dönen Exceptional isimli dizinin uyarlaması olduğu ortaya çıktı. İsrail formatlı, orijinal adı "Exceptional" olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü'ne layık görülmüştü. İzleyiciler Dönence'nin uyarlandığı İsrail yapımı Exceptional'ın konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki, Exceptional kaç bölüm ve nasıl bitiyor? İşte, yanıtı…

DÖNENCE’nin uyarlandığı İsrail yapımı EXCEPTİONAL’ın konusu konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, kaç bölüm, sonu nasıl bitiyor?

Yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan Dönence dizsisi İsrail formatlı Exceptional dizisinin uyarlaması olarak ekranlara geliyor. Dizinin ilk bölümünü izleyen izleyiciler dizinin sonraki bölümlerinde neler olacağını öğrenmek için Exceptional dizisinin konusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Exceptional kaç bölüm ve sonu nasıl bitiyor? İşte, yanıtı…

DÖNENCE’nin uyarlandığı İsrail yapımı EXCEPTİONAL’ın konusu konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, kaç bölüm, sonu nasıl bitiyor?

EXCEPTİONAL DİZİ KONUSU
Eğlenceye düşkün vlogger Maya, sporcu sevgilisi Jordan ile birlikte popüler bir moda markasının sunucusu olarak seçilir ve mükemmel bir yaz için hazırlık yapar. Ancak her şey, otistik kardeşi Alona'yı özel ihtiyaçları olan bir yelken kampına refakat etmek zorunda kalmasıyla değişir. Keşfettiği yeni dünya, Maya'nın hayatını değiştirir, ancak onu ve etrafındaki herkesi etkileyen sırlar ve yalanlarla da dolu bir labirente sürükler.

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DÖNENCE’nin uyarlandığı İsrail yapımı EXCEPTİONAL’ın konusu konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, kaç bölüm, sonu nasıl bitiyor?

EXCEPTİONAL OYUNCU KADROSU

Bar Miniely- Maya Dahan
Ella Malachi - Alona Dahan
Roy Reshef - Yarden
Tom Amsellem- Elai
Ofek Pesach- Michael
Lihi Toledano- Shir
Noa Astanjelove- Yuli
Adi Alon- Zohar
Alon Hamawi- Dani
Shahar Kapili- Maor
Pele Raz- Gidi
Yael Lifshitz- Sivan
Oded Leopold- Amos

DÖNENCE’nin uyarlandığı İsrail yapımı EXCEPTİONAL’ın konusu konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, kaç bölüm, sonu nasıl bitiyor?

DÖNENCE KONUSU NE?
Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul'un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır.

DÖNENCE’nin uyarlandığı İsrail yapımı EXCEPTİONAL’ın konusu konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, kaç bölüm, sonu nasıl bitiyor?

Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul'da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça'da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar'a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür'le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece'den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece'nin sevgilisi Emir'in Foça'ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir? "Dönence" içimizi ısıtacak sıcacık bir gençlik draması...

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