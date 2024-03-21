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Haberler Fotohaber 21 Mart Down Sendromu Günü Mesajları 2024 | Resimli Down Sendromu Farkındalık Günü kutlama mesajları
Giriş Tarihi: 21.03.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 10:43

21 Mart Down Sendromu Günü Mesajları 2024 | Resimli Down Sendromu Farkındalık Günü kutlama mesajları

Her yıl 21 Mart tarihinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Down Sendromu Farkındalık Günü geldi çattı. Birleşmiş Milletler tarafından bu özel bireylerin 21. kromozomlarının 3 tane olması sebebiyle 21.03 tarihi kutlama günü olarak seçilmiştir. Sosyal medyada bu farkındalığa destek olmak isteyen ve sevdiklerini kutlamak isteyenler Dünya Down Sendromu Günü mesajları ve sözleri noktasında araştırmalarına başladı. İşte, en güzel, anlamlı, resimli Down Sendromu Günü mesajları 2024...

21 Mart Down Sendromu Günü Mesajları 2024 | Resimli Down Sendromu Farkındalık Günü kutlama mesajları

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları resimli ve yazılı seçenekleriyle gündemdeki yerini aldı. Coşkulu etkinlikler ile kutlanan bu özel günde +1 farka dikkat çekiliyor ve özel bireylerin eğitimleri ve hayata karışması noktasında davranışların önemine dikkat çekiliyor. İşte, en güzel Down Sendromu Günü mesajları...

21 Mart Down Sendromu Günü Mesajları 2024 | Resimli Down Sendromu Farkındalık Günü kutlama mesajları

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI

Dünya farklılıklarla güzel. Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun.

Evet bizler farklıyız. Ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Farklıyız çünkü yargılamayız. Farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben down sendromumla gurur duyuyorum.

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21 Mart Down Sendromu Günü Mesajları 2024 | Resimli Down Sendromu Farkındalık Günü kutlama mesajları

Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?

Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü down sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır.

Benzerliklerimizin farkında mısın?

21 Mart Down Sendromu Günü Mesajları 2024 | Resimli Down Sendromu Farkındalık Günü kutlama mesajları

Sıradan olmak ile muhteşem olmak arasındaki fark sadece küçük fazladan bir kromozom.

Down Sendromlu çocukların insani değerleri yüksektir, yalan nedir bilmezler, yürekleri sevgi doludur ve sevgileri karşılıksızdır.

21 Mart Down Sendromu Günü Mesajları 2024 | Resimli Down Sendromu Farkındalık Günü kutlama mesajları

Down sendromu bir hastalık değildir. Size bulaşmaz. Korkmayın

Sizlerden biriyim. Dost canlısıyım, eğlenmeyi severim, birazcık inatçıyım.

Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla...

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