21 Mart Down Sendromu Günü Mesajları 2024 | Resimli Down Sendromu Farkındalık Günü kutlama mesajları

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI

Dünya farklılıklarla güzel. Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun.

Evet bizler farklıyız. Ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Farklıyız çünkü yargılamayız. Farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben down sendromumla gurur duyuyorum.