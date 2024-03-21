21 Mart Down Sendromu Günü Mesajları 2024 | Resimli Down Sendromu Farkındalık Günü kutlama mesajları

Giriş Tarihi: 21.03.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
10:43
Her yıl 21 Mart tarihinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Down Sendromu Farkındalık Günü geldi çattı. Birleşmiş Milletler tarafından bu özel bireylerin 21. kromozomlarının 3 tane olması sebebiyle 21.03 tarihi kutlama günü olarak seçilmiştir. Sosyal medyada bu farkındalığa destek olmak isteyen ve sevdiklerini kutlamak isteyenler Dünya Down Sendromu Günü mesajları ve sözleri noktasında araştırmalarına başladı. İşte, en güzel, anlamlı, resimli Down Sendromu Günü mesajları 2024...