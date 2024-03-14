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Haberler Fotohaber Dün baba olacağını öğrenmişti... Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden düşük yaptığını açıkladı!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 17:11

Dün baba olacağını öğrenmişti... Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden düşük yaptığını açıkladı!

Survivor All Star bu sezon zorlu parkurlarının yanı sıra yarışmacılarının özel hayatları ile de dikkat çekiyor. Bir agresif bir sempatik tavırları ile dikkat çeken Yunus Emre oynanan son iletişim ödülünü kazanan kırmızı takımın yaptığı canlı yayında baba olacağını öğrenmişti. Yarışmacı heyecanını takım arkadaşları ile kucaklaşarak kutlarken eşi Beria Gözen Özden'den açıklama geldi. Özden, kullandığı ilaçlardan dolayı gebeliğinin sonlandığını duyurdu.

Dün baba olacağını öğrenmişti... Survivor Yunus Emre’nin eşi Beria Özden düşük yaptığını açıkladı!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Survivor All Star'ın favori yarışmacıları arasında gösterilen Yunus Emre, iletişim ödülünde baba olacağı haberiyle adeta havalara uçmuştu. Sürekli yarışmaya dair skandal yorumları ve paylaşımlarıyla anılan Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen acaba doğru mu söylüyor diye düşünülürken Özden'den açıklama geldi. Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden düşük yaptığını açıkladı.

Dün baba olacağını öğrenmişti... Survivor Yunus Emre’nin eşi Beria Özden düşük yaptığını açıkladı!

"BABA OLUYORSUN YUNUS EMRE"

13 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelen Survivor son bölüm kazanan iletişim ödülü alınca Yunus Emre baba olacağını öğrendi. "Bekliyorum babamız" paylaşımıyla eşine seslenen Yunus Emre Özden eşi Beria Özden sonunda müjdeli haberi verdi.

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Dün baba olacağını öğrenmişti... Survivor Yunus Emre’nin eşi Beria Özden düşük yaptığını açıkladı!

Baba olacağını öğrenen Yunus Emre, "Baba mı oluyorum şaka mı baba oluyorum" diyerek sevinç çığlıkları attı. Ardından, "Dünyalar güzeli karım. Şükürler olsun Allah'ıma" diyerek sevinen Yunus Emre'nin Aleyna ile sarılması olay oldu.

Dün baba olacağını öğrenmişti... Survivor Yunus Emre’nin eşi Beria Özden düşük yaptığını açıkladı!

"ALEYNA'DAN UZAK DUR!"
Samimiyetleri sosyal medyada çok konuşulan Yunus Emre ve Aleyna için Beria'dan canlı yayında uyarı geldi. Beria Özen, "Ceza yapma Aleyna dan uzak dur" mesajı verdi. Bunun üzerine Aleyna'nın fanları Beria Özen'e demediğini bırakmadı.

Dün baba olacağını öğrenmişti... Survivor Yunus Emre’nin eşi Beria Özden düşük yaptığını açıkladı!

HAMİLELİĞİN YALAN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Sosyal Medya'nın ayağa kalkmasının ardından Beria Özen'in hamileliğinin yalan olduğu iddiası ortaya atılmaya başladı. Yunus Emre'nin takip ettiği bir kişi "hamilelik yalan, yok öyle bir şey" yazdı.

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