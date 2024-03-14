Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
17:11
Dün baba olacağını öğrenmişti... Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden düşük yaptığını açıkladı!
Survivor All Star bu sezon zorlu parkurlarının yanı sıra yarışmacılarının özel hayatları ile de dikkat çekiyor. Bir agresif bir sempatik tavırları ile dikkat çeken Yunus Emre oynanan son iletişim ödülünü kazanan kırmızı takımın yaptığı canlı yayında baba olacağını öğrenmişti. Yarışmacı heyecanını takım arkadaşları ile kucaklaşarak kutlarken eşi Beria Gözen Özden'den açıklama geldi. Özden, kullandığı ilaçlardan dolayı gebeliğinin sonlandığını duyurdu.