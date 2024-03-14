Dün baba olacağını öğrenmişti... Survivor Yunus Emre’nin eşi Beria Özden düşük yaptığını açıkladı!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Survivor All Star'ın favori yarışmacıları arasında gösterilen Yunus Emre, iletişim ödülünde baba olacağı haberiyle adeta havalara uçmuştu. Sürekli yarışmaya dair skandal yorumları ve paylaşımlarıyla anılan Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen acaba doğru mu söylüyor diye düşünülürken Özden'den açıklama geldi. Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden düşük yaptığını açıkladı.