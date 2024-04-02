Reyting sonuçları 1 Nisan 2024: Ömer, Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 1 Nisan 2024 Pazartesi günü için araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz gün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için mücadele etti. 1 Nisan Pazartesi akşamı Survivor All Star, Ömer, Yaban Çiçekleri, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber sevdikleri projenin durumunu merak eden seyirciler gün birincisi için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte; 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…