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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 1 Nisan 2024: Ömer, Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 08:13

Reyting sonuçları 1 Nisan 2024: Ömer, Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları 1 Nisan Pazartesi listesi izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Dün akşam Survivor All Star, Ömer, Yaban Çiçekleri, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Sabah saatlerinde açıklanan 20+ABC1, AB ve Total sıralaması için araştırmalar hız kazandı. Her hafta Pazartesi günleri yayınlanan Survivor, Ömer, Yaban Çiçekleri, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi izlenme oranları dizi severler tarafından takip ediliyor. Peki, 1 Nisan 2024 Pazartesi reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…

Reyting sonuçları 1 Nisan 2024: Ömer, Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 1 Nisan 2024 Pazartesi günü için araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz gün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için mücadele etti. 1 Nisan Pazartesi akşamı Survivor All Star, Ömer, Yaban Çiçekleri, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber sevdikleri projenin durumunu merak eden seyirciler gün birincisi için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte; 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

Reyting sonuçları 1 Nisan 2024: Ömer, Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

1 NİSAN 2024 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 1 Nisan 2024 Pazartesi reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları 1 Nisan 2024: Ömer, Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

1 NİSAN 2024 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

1 Nisan 2024 Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 1 Nisan 2024: Ömer, Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

25 Mart 2024 Pazartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 1 Nisan 2024: Ömer, Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Kızıl Goncalar

2 - Survivor All Star

3 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

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