Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
08:13
Reyting sonuçları 1 Nisan 2024: Ömer, Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 1 Nisan Pazartesi listesi izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Dün akşam Survivor All Star, Ömer, Yaban Çiçekleri, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Sabah saatlerinde açıklanan 20+ABC1, AB ve Total sıralaması için araştırmalar hız kazandı. Her hafta Pazartesi günleri yayınlanan Survivor, Ömer, Yaban Çiçekleri, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi izlenme oranları dizi severler tarafından takip ediliyor. Peki, 1 Nisan 2024 Pazartesi reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…