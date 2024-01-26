Reyting Sonuçları 25 Ocak Perşembe: Aldatmak, Kara, Sakla Beni, İnci Taneleri reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
08:19
Dünün reyting sonuçları 25 Ocak Perşembe günü için bekleniyor. Dün akşam Survivor 2024 All Star, Aldatmak, Kara, Sakla Beni yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D dizisi İnci Taneleri de ekran yolculuğuna başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen Aldatmak, Sakla Beni, İnci Taneleri izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 25 Ocak 2024 Perşembe reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar...