Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Reyting Sonuçları 25 Ocak Perşembe: Aldatmak, Kara, Sakla Beni, İnci Taneleri reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 08:19

Reyting Sonuçları 25 Ocak Perşembe: Aldatmak, Kara, Sakla Beni, İnci Taneleri reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları 25 Ocak Perşembe günü için bekleniyor. Dün akşam Survivor 2024 All Star, Aldatmak, Kara, Sakla Beni yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D dizisi İnci Taneleri de ekran yolculuğuna başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen Aldatmak, Sakla Beni, İnci Taneleri izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 25 Ocak 2024 Perşembe reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar...

Reyting Sonuçları 25 Ocak Perşembe: Aldatmak, Kara, Sakla Beni, İnci Taneleri reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 25 Ocak 2024 Perşembe listesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 25 Ocak Perşembe akşamı Survivor 2024 All Star, Aldatmak, Kara, Sakla Beni yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Kanal D dizisi İnci Taneleri de ilk bölümüyle izleyici karşısındaydı. Şimdi sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi araştırması yapıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi

Reyting Sonuçları 25 Ocak Perşembe: Aldatmak, Kara, Sakla Beni, İnci Taneleri reyting sonuçları birincisi kim oldu?

25 OCAK 2024 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, detaylar;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting Sonuçları 25 Ocak Perşembe: Aldatmak, Kara, Sakla Beni, İnci Taneleri reyting sonuçları birincisi kim oldu?

25 OCAK 2024 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

25 Ocak 2024 Perşembe akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting Sonuçları 25 Ocak Perşembe: Aldatmak, Kara, Sakla Beni, İnci Taneleri reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

18 Ocak 2024 Perşembe akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting Sonuçları 25 Ocak Perşembe: Aldatmak, Kara, Sakla Beni, İnci Taneleri reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Hudutsuz Sevda

2 - Survivor All Star

3- Esra Erol'da

SON DAKİKA