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Haberler Fotohaber Reyting Sonuçları 28 Ocak Pazar: Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 08:24

Reyting Sonuçları 28 Ocak Pazar: Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları 28 Ocak Pazar günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor 2024 All Star, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Yargı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV dizisi Ne Gemiler Yaktım ise final bölümüyle ekranlardaydı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Pazar günleri ekranlara gelen Ne Gemiler Yaktım, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Yargı izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 28 Ocak 2024 Pazar reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…

Reyting Sonuçları 28 Ocak Pazar: Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

28 OCAK 2024 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, detaylar;

Reyting Sonuçları 28 Ocak Pazar: Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

28 OCAK 2024 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

28 Ocak 2024 Pazar akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

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Reyting Sonuçları 28 Ocak Pazar: Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

21 Ocak 2024 Pazar akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting Sonuçları 28 Ocak Pazar: Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Survivor All Star

2 - Teşkilat

3 - Kirli Sepeti

Reyting Sonuçları 28 Ocak Pazar: Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

AB

1 - Yargı

2 - Survivor All Star

3 - Teşkilat

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