Reyting Sonuçları 28 Ocak Pazar: Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 29.01.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
08:24
Dünün reyting sonuçları 28 Ocak Pazar günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor 2024 All Star, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Yargı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV dizisi Ne Gemiler Yaktım ise final bölümüyle ekranlardaydı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Pazar günleri ekranlara gelen Ne Gemiler Yaktım, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Yargı izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 28 Ocak 2024 Pazar reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…