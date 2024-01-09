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Haberler Fotohaber Dünya bu adamı konuşuyor: 55 yıldır karantinadan çıkmıyor! Tek derdi kadınlardan kaçmak…
Giriş Tarihi: 09.01.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 15:57

Dünya bu adamı konuşuyor: 55 yıldır karantinadan çıkmıyor! Tek derdi kadınlardan kaçmak…

Dünya Afrika'da yaşayan 71 yaşındaki Kalitze Nzamvita'nin ilginç yaşam hikayesini konuşuyor. Ruanda yerlisi Kalitze, 16 yaşından beri kadınlardan uzak kalmak için kendini karantinaya almış. Kendisi daha önce verdiği röportajda şöyle demişti: "Kendimi buraya kilitlememin ve evimi çitlerle çevirmemin nedeni, kadınların yanıma gelmemesini sağlamak istememdir." dedi. İşte 71 yaşındaki adamın kadınlardan uzak durmasının sebebi…

Dünya bu adamı konuşuyor: 55 yıldır karantinadan çıkmıyor! Tek derdi kadınlardan kaçmak…

Evinin çevresine 15 metrelik çit çekti! Tek derdi kadınlardan uzak durmak… Ruanda yerlisi Afrikalı Kalitze Nzamvite 55 yıldır yalnız başına yaşıyor. Kadınları görmemek için evinde kendini sürekli karantinaya alan yaşlı adamın konuyla ilgili açıklaması ise herkesi daha da şaşırttı. İşte detaylar;

Dünya bu adamı konuşuyor: 55 yıldır karantinadan çıkmıyor! Tek derdi kadınlardan kaçmak…

TAM 55 YILDIR YALNIZ YAŞIYOR

Afrika'da yaşayan 71 yaşındaki Kalitze'nin hayatı duyanları şaşkına çeviriyor. Ruanda yerlisi Kalitze, 16 yaşından beri kadınlardan uzak kalmak için kendini karantinaya almış.

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Dünya bu adamı konuşuyor: 55 yıldır karantinadan çıkmıyor! Tek derdi kadınlardan kaçmak…

Yaşlı adam daha önce verdiği röportajda ""Kendimi buraya kilitlememin ve evimi çitlerle çevirmemin nedeni, kadınların yanıma gelmemesini sağlamak istememdir." Demişti.

Nzamwita karşı cinsten korktuğunu açıkça itiraf ediyor. Ancak işin tuhafı, kadın korkusundan kendini evine hapseden Kalitze Nzamwita'nın hayatını sürdürmesi sağlayan yine köyün kadınlarının olması.

Dünya bu adamı konuşuyor: 55 yıldır karantinadan çıkmıyor! Tek derdi kadınlardan kaçmak…

Komşu kadınlar da Kalitze'nin çocukluğundan beri evden çıktığını görmediklerini söylüyor. Köy kadınları Kalitxe'nin evine yiyecek bırakıyor. Kalitxe gelip evinin önüne bırakılan yiyecekleri alır fakat kimseyle konuşmazdı.

Dünya bu adamı konuşuyor: 55 yıldır karantinadan çıkmıyor! Tek derdi kadınlardan kaçmak…

KADIN GÖRÜNCE KENDİNİ EVE KİTLİYOR!

Köyün kadınlarından herhangi birini evin yakınında görürse evi içeriden kilitlediği evi ancak gittiklerinden emin olduktan sonra açtığı söyleniyor. Raporlara göre 'jinofobi' adı verilen bir zihinsel rahatsızlığı var.

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