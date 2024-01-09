Dünya bu adamı konuşuyor: 55 yıldır karantinadan çıkmıyor! Tek derdi kadınlardan kaçmak…

Evinin çevresine 15 metrelik çit çekti! Tek derdi kadınlardan uzak durmak… Ruanda yerlisi Afrikalı Kalitze Nzamvite 55 yıldır yalnız başına yaşıyor. Kadınları görmemek için evinde kendini sürekli karantinaya alan yaşlı adamın konuyla ilgili açıklaması ise herkesi daha da şaşırttı. İşte detaylar;