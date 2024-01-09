Giriş Tarihi: 09.01.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
15:57
Dünya bu adamı konuşuyor: 55 yıldır karantinadan çıkmıyor! Tek derdi kadınlardan kaçmak…
Dünya Afrika'da yaşayan 71 yaşındaki Kalitze Nzamvita'nin ilginç yaşam hikayesini konuşuyor. Ruanda yerlisi Kalitze, 16 yaşından beri kadınlardan uzak kalmak için kendini karantinaya almış. Kendisi daha önce verdiği röportajda şöyle demişti: "Kendimi buraya kilitlememin ve evimi çitlerle çevirmemin nedeni, kadınların yanıma gelmemesini sağlamak istememdir." dedi. İşte 71 yaşındaki adamın kadınlardan uzak durmasının sebebi…