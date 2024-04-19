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Haberler Fotohaber Suphiye Orancı (Sophia) kimdir? Metin Akpınar ve Uğur Dündar'dan kızları olduğu iddia edilen Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 11:38

Suphiye Orancı (Sophia) kimdir? Metin Akpınar ve Uğur Dündar'dan kızları olduğu iddia edilen Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli?

Yaşadığı evlilik dışı ilişkilerle Türkiye'nin gündemine oturan Suphiye Orancı kimdir merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere oyuncu Metin Akpınar'la yaşadığı evlilik dışı ilişkiden Duygu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Zaman içerisinde anneleri ile iletişimleri kesilen kardeşler anneleri Suphiye Orancı'yı aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Peki, Duygu Nebioğlu'nun annesi kim, nerede, evli mi? Suphiye Orancı kim, kaç yaşında, bulundu mu?

Suphiye Orancı Sophia kimdir? Metin Akpınar ve Uğur Dündar’dan kızları olduğu iddia edilen Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli?

Uğur Dündar, Metin Akpınar gibi isimlerle adı anılan Suphiye Orancı, Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Orancı'nın usta oyuncu Metin Akpınar'la 35 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Kızlardan Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı'ya çağrı yaptı. Peki, Duygu Nebioğlu'nun annesi bulundu mu, şu an nerede? Suphiye Orancı kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Türkiye'nin konuştuğu olaya dair son gelişmeler.

Suphiye Orancı Sophia kimdir? Metin Akpınar ve Uğur Dündar’dan kızları olduğu iddia edilen Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli?

1987 yılında Suphiye Orancı ile Antalya'da tek gecelik bir ilişki yaşayan Metin Akpınar'ın dünyaya gelen ikiz kızlarından olan Duygu Nebioğlu, açtığı dava ile usta oyuncunun babası olduğunu kanıtlamıştı. Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı'ya çağrı yaptı.

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Suphiye Orancı Sophia kimdir? Metin Akpınar ve Uğur Dündar’dan kızları olduğu iddia edilen Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli?

"EN SON 2010 YILINDA GÖRÜŞTÜM"

Annesi ile en son 2010 yılında görüştüğünü söyleyen Duygu Nebioğlu "Babamın Metin Akpınar olduğunu yeni öğrenmiştim o zaman. Annem Almanya'da yaşadığı için, görüntülü konuşmuştuk. Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu. Dayılarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum" diyen Nebioğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katıldı.

Suphiye Orancı Sophia kimdir? Metin Akpınar ve Uğur Dündar’dan kızları olduğu iddia edilen Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli?

DUYGU NEBİOĞLU KİMDİR?
Duygu Nebioğlu, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. İstanbul'da grafik tasarım bölümü okudu. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildi. 21 yaşında üniversite öğrencisiyken Metin Akpınar'ın babası olduğunu öğrendi. İkiz kız kardeşi olan Nebioğlu'nun, dört kardeş olduğu ortaya çıkıyor. Annesi Suphiye Orancı'dır.

Suphiye Orancı Sophia kimdir? Metin Akpınar ve Uğur Dündar’dan kızları olduğu iddia edilen Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli?

DUYGU NEBİOĞLU'NUN ANNESİ KİM, NEREDE?

Metin Akpınar'ın kızları Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler biyolojik anneleri Suphiye Orancı tarafından henüz 2 aylıkken Antalya'daki bir köyde, bir bakıcıya bırakıldı. 6 aylıkken Antalya Valiliği tarafından devlet korumasına alınan ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleştirilen ikizler, 6 yaşındayken öğretmen çift Emine-Özdener Nebioğlu tarafından evlat edinildi. Kardeşler, 21 yaşındayken görüştükleri öz annelerinden biyolojik babalarının Metin Akpınar olduğunu öğrendi. Zaman içerisinde anneleri ile iletişimleri kesilen kardeşler anneleri Suphiye Orancı'yı arıyor.

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