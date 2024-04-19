Suphiye Orancı (Sophia) kimdir? Metin Akpınar ve Uğur Dündar'dan kızları olduğu iddia edilen Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli?

"EN SON 2010 YILINDA GÖRÜŞTÜM"

Annesi ile en son 2010 yılında görüştüğünü söyleyen Duygu Nebioğlu "Babamın Metin Akpınar olduğunu yeni öğrenmiştim o zaman. Annem Almanya'da yaşadığı için, görüntülü konuşmuştuk. Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu. Dayılarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum" diyen Nebioğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katıldı.