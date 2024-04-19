Suphiye Orancı (Sophia) kimdir? Metin Akpınar ve Uğur Dündar'dan kızları olduğu iddia edilen Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
11:38
Yaşadığı evlilik dışı ilişkilerle Türkiye'nin gündemine oturan Suphiye Orancı kimdir merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere oyuncu Metin Akpınar'la yaşadığı evlilik dışı ilişkiden Duygu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Zaman içerisinde anneleri ile iletişimleri kesilen kardeşler anneleri Suphiye Orancı'yı aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Peki, Duygu Nebioğlu'nun annesi kim, nerede, evli mi? Suphiye Orancı kim, kaç yaşında, bulundu mu?