Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 11:05

Eczane Çalışma Saatleri - Eczaneler Saat Kaçta Açılıyor ve Kapanıyor, Hafta Sonu Açık Mı?

Eczane çalışma saatleri herkesin ihtiyaç duyabileceği konular arasında yer alır. 2022 eczane açılış kapanış saatleri kişilerin ilaçlarını zamanında alabilmeleri için önemlidir. Cumartesi eczane kapanış saati ve açılış saatleri nöbetçi eczaneler dışında her yer için aynıdır. Bu sebeple eczaneler kaçta açılıyor sorusuna her eczane için aynı yanıt verilir. Hastanelerin acil servisine başvuran ya da acilen medikal ürünlere ihtiyacı olan vatandaşlarsa eczaneler Pazar açık mı sorusuna ilişkin yapılan açıklamaları takip eder. Bu noktada sıkça merak edilen eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, hafta sonu açık mı sorularının yanıtları yazımızda.