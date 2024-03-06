Efe Deprem kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Seksenler Dizisinin Zafer’i Efe Deprem’in eşi Burcu Altın kimdir?

EFE DEPREM KİMDİR?

Zafer Efe Deprem, 12 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya geldi. Seksenler dizisinde canlandırdığı "Zafer" karakteri ile tanınan Efe Deprem; Badem Şekeri, Veda, Bir Gece, Sevimli Tehlike, Evim Sensin, Sürgün Hayatlar, Eve Dönüş ve Pulsar gibi yapımlarda rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra dublaj sanatçılığı da yapmaktaydı.

Oyuncu olarak İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Mutluyuz filminde rol almıştı.