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Haberler Fotohaber Efe Deprem kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Seksenler Dizisinin Zafer’i Efe Deprem'in eşi Burcu Altın kimdir?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 12:51

Efe Deprem kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Seksenler Dizisinin Zafer’i Efe Deprem'in eşi Burcu Altın kimdir?

Sekenler dizisinin Zafer'i olarak bilinen Efe Deprem hayatını kaybetti. Oyunculuğun yanı sıra dublaj sanatçılığı da yapan Efe Deprem, dün akşam saatlerinde Mecdiyeköy civarında gerçekleşen trafik kazası sonucunda vefat etti. Sevilen oyuncunun ölüm haberi hayranlarını ve yakın çevresini derinden etkiledi. Peki, Efe Deprem kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı, eşi kim?

Efe Deprem kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Seksenler Dizisinin Zafer’i Efe Deprem’in eşi Burcu Altın kimdir?

Oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Seksenler dizisinde rol alan Efe Deprem D-100 Karayolu'nda motosikletiyle bariyerlere çarparak 41 yaşında hayatını kaybetti. 2019 yılında dünyaevine girmişti. Peki, Efe Deprem kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı, eşi kim?

Efe Deprem kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Seksenler Dizisinin Zafer’i Efe Deprem’in eşi Burcu Altın kimdir?

SEKSENLER DİZİSİNİN ZAFER'İNDEN SEVENLERİNİ YIKAN HABER…

Ünlü oyuncunun 5 Mart akşamı saat 19.30 civarında motosikletiyle Mecidiyeköy yönünde seyrederken kaza yaptığı açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, Efe Deprem kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Deprem kazada ağır yaralandı. Efe Deprem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

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Efe Deprem kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Seksenler Dizisinin Zafer’i Efe Deprem’in eşi Burcu Altın kimdir?

Burcu Altın Deprem olay yerinde hayatını kaybeden eşinin acı haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Efe Deprem kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Seksenler Dizisinin Zafer’i Efe Deprem’in eşi Burcu Altın kimdir?

EFE DEPREM KİMDİR?

Zafer Efe Deprem, 12 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya geldi. Seksenler dizisinde canlandırdığı "Zafer" karakteri ile tanınan Efe Deprem; Badem Şekeri, Veda, Bir Gece, Sevimli Tehlike, Evim Sensin, Sürgün Hayatlar, Eve Dönüş ve Pulsar gibi yapımlarda rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra dublaj sanatçılığı da yapmaktaydı.

Oyuncu olarak İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Mutluyuz filminde rol almıştı.

Efe Deprem kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Seksenler Dizisinin Zafer’i Efe Deprem’in eşi Burcu Altın kimdir?

EFE DEPREM'İN EŞİ KİM?

Efe Deprem kendisi gibi oyuncu olan Burcu Altın Deprem ile evliydi. Çiftin bir kız çocukları bulunuyor.

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