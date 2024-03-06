Giriş Tarihi: 06.03.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
12:51
Efe Deprem kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Seksenler Dizisinin Zafer’i Efe Deprem'in eşi Burcu Altın kimdir?
Sekenler dizisinin Zafer'i olarak bilinen Efe Deprem hayatını kaybetti. Oyunculuğun yanı sıra dublaj sanatçılığı da yapan Efe Deprem, dün akşam saatlerinde Mecdiyeköy civarında gerçekleşen trafik kazası sonucunda vefat etti. Sevilen oyuncunun ölüm haberi hayranlarını ve yakın çevresini derinden etkiledi. Peki, Efe Deprem kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı, eşi kim?