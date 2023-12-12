Ehliyet ve kimlik yenileme son tarih ne zaman, hangi gün? Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak, yenileme randevusu nasıl alınır?

Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak, yenileme randevusu nasıl alınır soruları yanıt arıyor. Eski tip nüfus cüzdanı ve ehliyetleri yenisiyle değiştirme işleminin 2023 yılında son bulacağına dair iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada yer alan paylaşımlar sonrası ''Ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Kimlik yenileme işlemini Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla yapacak olan vatandaşlar, son tarih bilgisi ve randevu alma süreci için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak, yenileme randevusu nasıl alınır?