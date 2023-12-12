Ehliyet ve kimlik yenileme son tarih ne zaman, hangi gün? Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak, yenileme randevusu nasıl alınır?

Ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi yeni yıla sayılı günler kala yanıt aramaya başladı. Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, eski tip kimlik ve ehliyetleri değiştirme işleminin 2023 yılında son bulacağı iddia edildi. Hal böyle olunca ''Ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Nüfus cüzdanı yenileme işlemi Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla yapılabiliyor. Ancak yoğunluk nedeniyle Nüfus Müdürlüklerine gitmeden önce randevu alınması gerekiyor. Peki; Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak, yenileme randevusu nasıl alınır? İşte detaylar…