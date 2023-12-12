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Haberler Fotohaber Ehliyet ve kimlik yenileme son tarih ne zaman, hangi gün? Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak, yenileme randevusu nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 14:18

Ehliyet ve kimlik yenileme son tarih ne zaman, hangi gün? Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak, yenileme randevusu nasıl alınır?

Ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi yeni yıla sayılı günler kala yanıt aramaya başladı. Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, eski tip kimlik ve ehliyetleri değiştirme işleminin 2023 yılında son bulacağı iddia edildi. Hal böyle olunca ''Ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Nüfus cüzdanı yenileme işlemi Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla yapılabiliyor. Ancak yoğunluk nedeniyle Nüfus Müdürlüklerine gitmeden önce randevu alınması gerekiyor. Peki; Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak, yenileme randevusu nasıl alınır? İşte detaylar…

Ehliyet ve kimlik yenileme son tarih ne zaman, hangi gün? Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak, yenileme randevusu nasıl alınır?

Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak, yenileme randevusu nasıl alınır soruları yanıt arıyor. Eski tip nüfus cüzdanı ve ehliyetleri yenisiyle değiştirme işleminin 2023 yılında son bulacağına dair iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada yer alan paylaşımlar sonrası ''Ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Kimlik yenileme işlemini Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla yapacak olan vatandaşlar, son tarih bilgisi ve randevu alma süreci için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak, yenileme randevusu nasıl alınır?

Ehliyet ve kimlik yenileme son tarih ne zaman, hangi gün? Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak, yenileme randevusu nasıl alınır?

KİMLİK YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıldır ve bu süre sona erdikten sonra başvuru üzerine yenilenir. Ancak, kimlik kartlarının üzerindeki geçerlilik tarihlerinin takip edilmesi önemlidir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgiye göre;

Nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.

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Ehliyet ve kimlik yenileme son tarih ne zaman, hangi gün? Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak, yenileme randevusu nasıl alınır?

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Eski tip kimlikleri yenileyebilmek için ilk olarak kimlik kartı randevu alınması gerekiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır.

Randevu gününüzde eski kimlik ve biyometrik vesikalık fotoğraf ile birlikte bağlı olduğunuz nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemi yapılabilir.

Ehliyet ve kimlik yenileme son tarih ne zaman, hangi gün? Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak, yenileme randevusu nasıl alınır?

2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kimlik yenileme ücretinin randevuya gitmeden önce yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2023 yılında;

Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL

Ehliyet ve kimlik yenileme son tarih ne zaman, hangi gün? Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak, yenileme randevusu nasıl alınır?

EHLİYET YENİLEME TARİHİ UZATILDI

Yeni ehliyet sistemine göre, 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı

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