Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM ile EKPSS kura çekimi yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 23.01.2024 05:56 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 05:56

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM ile EKPSS kura çekimi yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama işlemleri Engelli Kamu Personeli Yerleştirme başvuruları ardından gündemde.10-19 Ocak tarihlerinde alınan tercihler sonrası adaylar gözlerini sonuç ekranına çevirdi. Kamuda memur olmak isteyen adaylar sınav puanları ile belirtilen branş ve kontenjanlara yerleştirilecek. Konuyla ilgili tercih kılavuzu takip ediliyor. Peki, ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, detaylar...

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM ile EKPSS kura çekimi yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS tercihleri tamamlandı. Adaylar kura çekimi için heyecanlı bekleyişe başladı. ÖSYM AİS öğrenci sistemi https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden kontrol edilen süreçte kılavuz adıları takip ediliyor. Adaylar EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur gibi sorularda detaylı araştırmaya çıktı. İşte, engelli personel kurası hakkında merak edilenler...

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM ile EKPSS kura çekimi yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna göre tercihler alındı.

Adaylar tercihlerini, 10 - 19 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM ile EKPSS kura çekimi yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM ile EKPSS kura çekimi yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

ÖSYM tarafından açıklanacak EKPSS tercih sonuçları tarihi henüz belli olmadı.

Sonuçların Şubat ayında açıklanması bekleniyor.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM ile EKPSS kura çekimi yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

TERCİH BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezunolduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi 9 bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.

SON DAKİKA