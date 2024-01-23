Giriş Tarihi: 23.01.2024 05:56
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
05:56
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM ile EKPSS kura çekimi yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
EKPSS kura yerleştirme sonuçları sorgulama işlemleri Engelli Kamu Personeli Yerleştirme başvuruları ardından gündemde.10-19 Ocak tarihlerinde alınan tercihler sonrası adaylar gözlerini sonuç ekranına çevirdi. Kamuda memur olmak isteyen adaylar sınav puanları ile belirtilen branş ve kontenjanlara yerleştirilecek. Konuyla ilgili tercih kılavuzu takip ediliyor. Peki, ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, detaylar...