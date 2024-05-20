Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
16:46
ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: Sivrice şiddetli sallandı! Az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD sorgulama ekranı
Son dakika haberi: Elazığ şiddetli deprem ile sallandı. Sivrice merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Bu noktada ''Az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aranıyor. Elazığ depremi şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile kontrol ediliyor. İşte, 19 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika Elazığ depremi bilgileri.