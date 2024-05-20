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Haberler Fotohaber ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: Sivrice şiddetli sallandı! Az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 16:46

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: Sivrice şiddetli sallandı! Az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD sorgulama ekranı

Son dakika haberi: Elazığ şiddetli deprem ile sallandı. Sivrice merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Bu noktada ''Az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aranıyor. Elazığ depremi şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile kontrol ediliyor. İşte, 19 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika Elazığ depremi bilgileri.

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: Sivrice şiddetli sallandı! Az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD sorgulama ekranı

Elazığ 4 üzeri şiddetli deprem ile sallandı. Sivrice merkezli meydana gelen sarsıntının ardından endişe ve paniğe sürüklenen bölge sakinleri arama motorlarına yöneldi. Son dakika Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde sorusu AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile belli oldu. Peki, az önce Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkezi neresi? İşte, 19 Mayıs 2024 Elazığ depremi bilgileri...

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: Sivrice şiddetli sallandı! Az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD sorgulama ekranı

SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12:28'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: Sivrice şiddetli sallandı! Az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD sorgulama ekranı

ELAZIĞ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2024-05-20
Saat:12:28:21 TSİ
Enlem:38.46083 N
Boylam:39.25917 E
Derinlik:4.55 km

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: Sivrice şiddetli sallandı! Az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD sorgulama ekranı

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: Sivrice şiddetli sallandı! Az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD sorgulama ekranı

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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