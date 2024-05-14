Giriş Tarihi: 14.05.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
08:52
Emekli Bayram ikramiyesi hangi tarihte yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL yatacak? İşte tarihler
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala "emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? "sorusu gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki bayramda da toplam 4 bin TL ikramiye alan emekliler bu sene yapılan yüzde elli zamla birlikte 6 bin TL alacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 10 gün önceden ikramiyeleri hesaplarına yatan vatandaşlar Kurban Bayramı'nda ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesine kadar yatacak? İşte, SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiye ödeme tarihi hakkında bilgiler.