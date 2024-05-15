Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
11:57
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: SSK-BAĞKUR emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala "emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri? " gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki bayramda da toplam 4 bin TL ikramiye alan emekliler bu sene yapılan yüzde elli zamla birlikte 6 bin TL alacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 10 gün önceden ikramiyeleri hesaplarına yatan vatandaşlar Kurban Bayramı'nda ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. SSK-BAĞKUR için emekli ikramiyesi takvimi araştırılıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesine kadar yatacak? İşte, detaylar