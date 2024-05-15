Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: SSK-BAĞKUR emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 11:57

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: SSK-BAĞKUR emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala "emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri? " gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki bayramda da toplam 4 bin TL ikramiye alan emekliler bu sene yapılan yüzde elli zamla birlikte 6 bin TL alacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 10 gün önceden ikramiyeleri hesaplarına yatan vatandaşlar Kurban Bayramı'nda ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. SSK-BAĞKUR için emekli ikramiyesi takvimi araştırılıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesine kadar yatacak? İşte, detaylar

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: SSK-BAĞKUR emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri sorgulanmaya başladı. Milyonlarca emeklinin bayramdan önce hesaplarına yatırılan bayram ikramiyesinin ne zaman verileceğini araştırılıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ilk kez zamlı olarak yatırılan bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: SSK-BAĞKUR emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ödeme takvimi dahilinde yatırılıyor.
Henüz Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günleri açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlarken ikramiye ödemeleri 2 Nisan'dan itibaren yatırılmıştı. 4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ikramiyeler yattı.
Bu yıl ise Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlayacak. Ödemelerin ise 10 Haziran'dan önce hesaplarda olması bekleniyor. Konuyla ilgili resmî açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: SSK-BAĞKUR emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını açıkladı. Böylece emekli ikramiyeleri 3 bin liraya yükseldi. İki dini bayramda emekliye toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak.
Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: SSK-BAĞKUR emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEREYE YATIRILACAK?
Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: SSK-BAĞKUR emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

2024 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi
Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı
Kurban Bayramı 4. günü 19 Haziran Çarşamba

SON DAKİKA