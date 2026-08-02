EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL: 2026 Ağustos emekli promosyonları ne kadar, en yüksek hangi bankada?

TÜRKİYE FİNANS

Banka, emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 27 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve bonus sunarken, yakınlarını bankaya yönlendiren müşterilere 5 bin TL'ye kadar ek ödül fırsatı sağlıyor. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli maaşı tutarı ve kampanya kapsamındaki ek ürün kullanımına bağlı olarak toplam kazanç 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.