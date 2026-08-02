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EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL: 2026 Ağustos emekli promosyonları ne kadar, en yüksek hangi bankada?
Giriş Tarihi: 02.08.2026 15:20
EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL: 2026 Ağustos emekli promosyonları ne kadar, en yüksek hangi bankada?
Temmuz ayında yapılan maaş zamlarının ardından bankalar arasındaki rekabet kızışırken, 2026 Ağustos ayı güncel emekli promosyon rakamları netlik kazandı. Peki, "2026 Ağustos döneminde bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor ve en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor? İşte güncel tutarlar ve kampanyaların detayları...