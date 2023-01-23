En İyi Aile Filmleri ve Dizileri - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Aile Filmleri ve Dizi Önerileri

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Sevimli Canavarlar 3D

''Sevimli Canavarlar'' canavarlar dünyası adında kendilerine sahip bir gezegende yaşamakta olan ve yaşayabilmek adına, sıradan insanların yardımına gereksinim duyan, oldukça sevimli ve ilginç canavarların gezegeninin insanlar ile birbirine karıştığı vakit meydana gelen trajikomik bir hikayeyi anlatmaktadır.

Evde Tek Başına

1990 yapımı bu film; seneler boyunca popülerliğini asla yitirmemiştir. Kevin'e, annesi tarafından ceza verilir ve o andan sonra çatı katına yerleşir. Sonraki gün Kevin; ailesinin hep birlikte Noel tatiline gittiğini ve giderlerken de kendisini evde unuttuklarını fark eder. Önce paniğe kapılan Kevin bu durumun bir fırsat olduğunu anlar ve de yalnız kalmanın keyfini çıkarmaya başlar ve tüm iş Kevin'a düşmüştür.