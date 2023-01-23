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Haberler Fotohaber En İyi Aile Filmleri ve Dizileri - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Aile Filmleri ve Dizi Önerileri
Giriş Tarihi: 23.01.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 13:50

En İyi Aile Filmleri ve Dizileri - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Aile Filmleri ve Dizi Önerileri

En iyi aile filmleri ve dizileri ile ilgili çok geniş bir havuz bulunuyor. Anne, baba ve çocukların hep birlikte ve ortak bir zevk ile izleyebilecekleri aile ile izlenecek filmler konulu pek çok yapıt bulunuyor. Çok fazla seçeneğin bulunmasına bağlı olarak en iyi aile filmleri sıklıkla araştırma konusu oluyor. Özellikle internet üzerinden aile film önerileri fazlaca ziyaret edilen alanlardan bir tanesi. Dilerseniz, aile ile keyifli bir film akşamı geçirmek için aile animasyon filmleri hakkındaki detayları da birlikte inceleyelim...

En İyi Aile Filmleri ve Dizileri - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Aile Filmleri ve Dizi Önerileri

En iyi aile filmleri ve dizileri en çok merak edilen türler arasında yerini almaktadır. Aileler için özellikle hafta sonu günleri, birlikte yapılacak en iyi aktivitelerden bir tanesi aile ile izlenecek filmler ve diziler olmaktadır. Yeni çıkan aile filmleri de bu duruma bağlı olarak ilgi görmektedir. Dilerseniz eğlenceli aile filmleri hakkındaki detayları birlikte inceleyelim...

En İyi Aile Filmleri ve Dizileri - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Aile Filmleri ve Dizi Önerileri

En İyi Aile Filmleri ve Dizileri

Aile boyu izlenebilecek en iyi aile dizileri ile filmleri oldukça fazla çeşitliliğe sahiptir. Özellikle görüntü kalitesi, aileye uyumluluk, konu işleyişi ve oyunu kalitesi oldukça yüksek olan yapımlar izleyicilerini beklemektedir. Hem çocukların hem de ebeveynlerin uyum ve keyif içinde izleyebileceği dizi ve filmler çeşitli platformlarda ve farklı tarihlerde vizyona girmiştir. Sizler için en iyi aile filmleri ve dizilerini derledik... İşte örnekler;

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En İyi Aile Filmleri ve Dizileri - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Aile Filmleri ve Dizi Önerileri

En Çok İzlenen Aile Filmleri

  • Sevimli Canavarlar 3D

''Sevimli Canavarlar'' canavarlar dünyası adında kendilerine sahip bir gezegende yaşamakta olan ve yaşayabilmek adına, sıradan insanların yardımına gereksinim duyan, oldukça sevimli ve ilginç canavarların gezegeninin insanlar ile birbirine karıştığı vakit meydana gelen trajikomik bir hikayeyi anlatmaktadır.

  • Evde Tek Başına

1990 yapımı bu film; seneler boyunca popülerliğini asla yitirmemiştir. Kevin'e, annesi tarafından ceza verilir ve o andan sonra çatı katına yerleşir. Sonraki gün Kevin; ailesinin hep birlikte Noel tatiline gittiğini ve giderlerken de kendisini evde unuttuklarını fark eder. Önce paniğe kapılan Kevin bu durumun bir fırsat olduğunu anlar ve de yalnız kalmanın keyfini çıkarmaya başlar ve tüm iş Kevin'a düşmüştür.

En İyi Aile Filmleri ve Dizileri - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Aile Filmleri ve Dizi Önerileri
  • Shrek

Shrek, korkutucu bir dış görünüşe sahip olan yeşil ve devasa bir troldür. Yalnızlık sebebi ile, yaşamının geri kalan günlerini birlikte sürdürebileceği ve de kendisi gibi çirkin bir yaratık bulmanın heyecanını yaşamaktadır. Bir kehanet bir kahin tarafından açıklanır. Shrek ile dünyalar güzeli bir prenses olan Fiona arasında oldukça duygusal bir ilişki başlayacaktır. Fakat Shrek çok çirkin, Fiona ise çok güzeldir. Pek ilginç vaziyetler ve durumlar ortaya çıkmak üzeredir.

  • Kaptan Fantastik

Kuzeybatı Pasifik ormanları içerisinde, altı evladını oldukça disiplinli ve çetin zihinsel ve de fiziksel eğitim ile geliştirip yetiştirmeye kendi benliğini adamış bir baba; ebeveyn olmanın ne mana taşıdığına yönelik fikriyatına meydan okuyarak, kendi cennetini bırakmaya ve gerçek dünyaya dahil olmaya zorlanır.

En İyi Aile Filmleri ve Dizileri - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Aile Filmleri ve Dizi Önerileri

Yüksek Puan Alan, Yerli ve Yabancı Aile Filmi Önerileri

Günümüzde Netflix, Mubi, BluTv, Disney, Exxen, Amazon Prime gibi pek çok dizi ve film platformları mevcuttur. Gerek yerli, gerekse yabancı yapım olan yüksek IMDB puanlı filmler ve diziler en çok izlenenler arasında yerini almaktadır. Ailelerin bir arada izleyebileceği yabancı dizi ve film önerileri şu şekilde sıralanabilir;

  • Şahane Hayat

Umutsuz bir biçimde hayal kırıklığı yaşamış bir iş insanına, asla gerçekleşmemiş olsaydı yaşamın nasıl görüneceğini göstererek destek vermesi adına cennetten bir melek gönderilir.

  • Cennetin Çocukları

Bir erkek evlat, kız kardeşinin bir çift ayakkabısını kaybettikten hemen sonra, o ayakkabıları arayıp bulmak adına bir takım maceralara dahil olur. Planlarını gerçekleştiremediği vakit; yeni ve başka bir çift ayakkabıya sahip olmak için yeni bir yol dener.

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