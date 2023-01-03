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Haberler Fotohaber En İyi Fantastik Filmler ve Diziler - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Doğaüstü Fantastik Dizi ve Film Önerileri
Giriş Tarihi: 03.01.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 16:54

En İyi Fantastik Filmler ve Diziler - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Doğaüstü Fantastik Dizi ve Film Önerileri

En iyi fantastik filmler seyircisinden en yüksek puanı alan en çok izlenen filmlerdir. Sıkıcı zamanlarda sinemada ya da evinizde izlemeniz için fantastik film önerileri listesine bakabilirsiniz. Çekimi yıllar öncesine ait olan bazı fantastik filmler 2023 yılında da seyircileriyle buluşmayı sürdürüyor. Gizem, macera, büyü, doğaüstü ve sanatsal kaygıyla çekilen bu filmler aynı zamanda birer kült haline gelerek zamanın yıkıcılığından geçip günümüze kadar değerini korumuştur. İşte tüm zamanların en beğenilen, izleyiciden yüksek puan alan, yerli, yabancı, doğaüstü fantastik diziler ve filmler...

En İyi Fantastik Filmler ve Diziler - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Doğaüstü Fantastik Dizi ve Film Önerileri

En iyi fantastik filmler klasikleşerek, her zaman izleyicisine hitap edebilen fantastik büyülü filmler olmuştur. Ayrıca en çok izlenen fantastik filmler yine fantastik film önerileri arasına girerek en iyi fantastik filmler olmuştur. Örneğin, 2001 yılında gösterime giren Yüzüklerin Efendisi hâlâ çekiciliğini korurken, Harry Potter serisi çocukların ve yetişkinlerin sevdiği fantastik filmler arasındadır. Bu kült filmlerin yanında daha pek çok film vardır. İşte en yüksek puan alan fantastik diziler ve filmler.

En İyi Fantastik Filmler ve Diziler - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Doğaüstü Fantastik Dizi ve Film Önerileri

En Çok İzlenen Fantastik Filmler

Yüzüklerin Efendisi: Dünyanın kaderini değiştirecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadeleyi konu ediyor.

Hobbit: Orta Dünya'da, evcimen bir hobbit olan Bilbo Baggins'in Smaug adındaki ejderhanın Erebor'da sahiplendiği hazineye olan yolculuğa ve sonrasında gelişen olaylara odaklanır.

Avatar: Jake Sully, ikiz kardeşi öldürüldükten sonra Avatar programının bir parçası olmuş, ikiz kardeşi ölünce onun yerine geçmiştir. Pandora'ya göreve gönderilmesi sonucu gelişen olayları konu edinir.

Harry Potter: Ana hikâye, Harry'nin karanlık bir büyücü olan Lord Voldemort'un ölümsüz olmayı istemesiyle, Muggle'ları (büyülü olmayan insanlar) boyun eğdirmeye çalışması ve buna karşı bir hayat mücadelesi vermesini anlatır.

Makas Eller: Edward Scissorhands'i yapan mucit, işini tam olarak bitiremeden ölmüş ve Edward'ı makaslardan oluşan elleriyle bırakmak zorunda kalmıştır. Sonrasında Edward'ın makas elleriyle olan yaşamını anlatır.

Pan'ın Labirenti: 10 yaşındaki Ofelia, hamile ve hasta olan annesiyle, 1944 yılında İspanya İç Savaşı sonrası yüzbaşı olan üvey babasının yanına taşınır. Ofelia ve annesinin yeni taşındıkları bu ev aynı zamanda orman içinde bir karakoldur ve arka bahçesinde esrarengiz bir labirent vardır. Ofelia'nın labirenti keşfetmesiyle sıra dışı olaylar gelişmeye başlar.

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En İyi Fantastik Filmler ve Diziler - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Doğaüstü Fantastik Dizi ve Film Önerileri

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En İyi Fantastik Filmler ve Diziler - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Doğaüstü Fantastik Dizi ve Film Önerileri

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En İyi Fantastik Filmler ve Diziler - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Doğaüstü Fantastik Dizi ve Film Önerileri

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