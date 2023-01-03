En İyi Fantastik Filmler ve Diziler - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Doğaüstü Fantastik Dizi ve Film Önerileri

En Çok İzlenen Fantastik Filmler

Yüzüklerin Efendisi: Dünyanın kaderini değiştirecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadeleyi konu ediyor.

Hobbit: Orta Dünya'da, evcimen bir hobbit olan Bilbo Baggins'in Smaug adındaki ejderhanın Erebor'da sahiplendiği hazineye olan yolculuğa ve sonrasında gelişen olaylara odaklanır.

Avatar: Jake Sully, ikiz kardeşi öldürüldükten sonra Avatar programının bir parçası olmuş, ikiz kardeşi ölünce onun yerine geçmiştir. Pandora'ya göreve gönderilmesi sonucu gelişen olayları konu edinir.

Harry Potter: Ana hikâye, Harry'nin karanlık bir büyücü olan Lord Voldemort'un ölümsüz olmayı istemesiyle, Muggle'ları (büyülü olmayan insanlar) boyun eğdirmeye çalışması ve buna karşı bir hayat mücadelesi vermesini anlatır.

Makas Eller: Edward Scissorhands'i yapan mucit, işini tam olarak bitiremeden ölmüş ve Edward'ı makaslardan oluşan elleriyle bırakmak zorunda kalmıştır. Sonrasında Edward'ın makas elleriyle olan yaşamını anlatır.

Pan'ın Labirenti: 10 yaşındaki Ofelia, hamile ve hasta olan annesiyle, 1944 yılında İspanya İç Savaşı sonrası yüzbaşı olan üvey babasının yanına taşınır. Ofelia ve annesinin yeni taşındıkları bu ev aynı zamanda orman içinde bir karakoldur ve arka bahçesinde esrarengiz bir labirent vardır. Ofelia'nın labirenti keşfetmesiyle sıra dışı olaylar gelişmeye başlar.