En İyi Netflix Dizileri – Netflix’te En Çok İzlenen, En Beğenilen Yerli ve Yabancı Dizi Önerileri

The Sandman

Fantastik dizi severler için yayınlanan dizilerden biri olan The Sandman çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Konusunu tamamen fantastik olayların oluşturduğu dizide düşler kıralı Morpheus'un bir kabusun peşinden giderek tutsak edilmesi ve sonrasındaki maceralarından bahsediyor.

Shadow and Bone

Çok izlenen ve devamı beklenen diziler arasında Shadow and Bone dizisi de yer alıyor. Kitaptan uyarlama olan dizi fantastik birçok öğe barındırıyor. Rus Krallığı'nda yetimhanede büyüyen bir kız ve erkek çocuğun büyükten sonra orduya katılma maceraları anlatılır. Yetim bir harita yapımcısı olan Alina Strakov'un mucizevi yeteneklerinin öne çıkması ile birlikte dikkatleri üzerine çekmesi ve büyücülerden oluşan Grisha'ya katılması konu edilir.

The Queen's Gambit

2020 senesinde izleyicilere sunulan The Queen's Gambit satranç oyununu konu alan dizilerdendir. 9 yaşında öksüz kalan ve yetimhaneye gönderilen Beth Harmon'un satrancı keşfetmesi ile birlikte yaşadıkları konu ediliyor.

Better Call Saul

Breaking Bad dizisinde öne çıkan karakterlerden biri olan Saul Goodman'ın hikayesini anlatan bir dizi. Dizide Saul Goodman'ın avukatlık hayatında yaşadığı tüm zorlukları ve bulunduğu yere geliş hikayesi konu ediliyor.