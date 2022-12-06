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Haberler Fotohaber En İyi Netflix Dizileri – Netflix’te En Çok İzlenen, En Beğenilen Yerli ve Yabancı Dizi Önerileri
Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 10:13

En İyi Netflix Dizileri – Netflix’te En Çok İzlenen, En Beğenilen Yerli ve Yabancı Dizi Önerileri

En iyi Netflix dizileri platformun kullanıcılarından yüksek not alan dizilerdir. Aynı zamanda Netflix'teki en beğenilen diziler genel olarak IMDB puanı da yüksek yapımlardır. Netflix'te ne izlemeyelim sorusuna birçok dizi ismi ile yanıt vermek mümkün olabilir. En efsane Netflix dizileri arasında farklı kategoriden bahsedilebilir. Sizler için Netflix'te en çok izlenen, en beğenilen yerli ve yabancı dizi önerileri araştırdık ve paylaştık.

En İyi Netflix Dizileri – Netflix’te En Çok İzlenen, En Beğenilen Yerli ve Yabancı Dizi Önerileri

En İyi Netflix dizileri içerisinde fantastik, macera, tarihi ya da güncel olayları konu edinen diziler yer alır. özellikle Netflix'te en çok izlenen diziler heyecan dozu yüksek ve oyuncu kalitesi iyi olan dizilerdir. Bu bakımdan Netflix dizileri öneri kapsamında birçok yapım değerlendirilebilir. Sezonları devam edenler yanında tamamı bitmiş olan diziler de platformda yer almaktadır. Netflix'te en çok izlenen, en beğenilen yerli ve yabancı dizi önerileri yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

En İyi Netflix Dizileri – Netflix’te En Çok İzlenen, En Beğenilen Yerli ve Yabancı Dizi Önerileri

En İyi Netflix Dizileri

Netflix dünyanın birçok ülkesinde dizi ve film hizmeti veren online platformlar arasında yer alır. Macera, fantastik, gerilim, komedi, tarihi ve romantik kategorilerinde birçok yapımı izleyicilerine sunmaktadır. Diziler içerisinde hem bitmiş hem de sezonları devam eden yapımlar bulunur. Bazı dizilerde IMDB puanlarının yüksek olduğu da söylenebilir. Netflix'te en çok izlenen diziler arasında şunlar yer alır:

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En İyi Netflix Dizileri – Netflix’te En Çok İzlenen, En Beğenilen Yerli ve Yabancı Dizi Önerileri

The Sandman

Fantastik dizi severler için yayınlanan dizilerden biri olan The Sandman çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Konusunu tamamen fantastik olayların oluşturduğu dizide düşler kıralı Morpheus'un bir kabusun peşinden giderek tutsak edilmesi ve sonrasındaki maceralarından bahsediyor.

Shadow and Bone

Çok izlenen ve devamı beklenen diziler arasında Shadow and Bone dizisi de yer alıyor. Kitaptan uyarlama olan dizi fantastik birçok öğe barındırıyor. Rus Krallığı'nda yetimhanede büyüyen bir kız ve erkek çocuğun büyükten sonra orduya katılma maceraları anlatılır. Yetim bir harita yapımcısı olan Alina Strakov'un mucizevi yeteneklerinin öne çıkması ile birlikte dikkatleri üzerine çekmesi ve büyücülerden oluşan Grisha'ya katılması konu edilir.

The Queen's Gambit

2020 senesinde izleyicilere sunulan The Queen's Gambit satranç oyununu konu alan dizilerdendir. 9 yaşında öksüz kalan ve yetimhaneye gönderilen Beth Harmon'un satrancı keşfetmesi ile birlikte yaşadıkları konu ediliyor.

Better Call Saul

Breaking Bad dizisinde öne çıkan karakterlerden biri olan Saul Goodman'ın hikayesini anlatan bir dizi. Dizide Saul Goodman'ın avukatlık hayatında yaşadığı tüm zorlukları ve bulunduğu yere geliş hikayesi konu ediliyor.

En İyi Netflix Dizileri – Netflix’te En Çok İzlenen, En Beğenilen Yerli ve Yabancı Dizi Önerileri

The Witcher

Fantastik diziler arasında adından bahsettiren The Witcher dizisi kitaptan uyarlanan yapımlar arasında bulunuyor. Fantastik severlerin ilgisini çeken dizi eski dönemlerde geçen ve Witcher olarak bilinen Gerald'ın maceralarını anlatıyor. Büyücülerin ve birçok farklı türde yaratığın yer aldığı dizilerdendir.

Sherlock

En çok okunan roman serilerinden biri olan Sherlock Holmes romanının diziye uyarlanmış halidir. Dizi Günümüz Londra'sında geçiyor. Baker Street'te yaşayan dedektif Sherlock Holmes'ün maceraları anlatılıyor.

La Casa De Papel

Uzun bir süre Netflix gündeminden düşmeyen dizilerden birisi olan La Casa De Papel büyük bir soygunu konu ediniyor. Soygunu yapan çetenin bir araya gelişinden ve soygunu planlama aşamalarına kadar her detay dizinin ana konusunu oluşturmaktadır. İspanyol yapımı diziler arasında yer almaktadır.

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