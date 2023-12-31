Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:30
ENİS ARIKAN KİMDİR? Enis Arıkan kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi var mı, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuklarından biri de Enis Arıkan oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok oyuncuyla sınıf arkadaşı olan ünlü ismin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Birçok reklam projesinde rol alan Arıkan, ilk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisiyle başladı. Peki; Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Enis Arıkan hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler…