ENİS ARIKAN KİMDİR? Enis Arıkan kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi var mı, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

İlk dizisi 1998 yılındaki Aynalı Tahir ile başlayan Enis Arıkan, hemen ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok başarılı projede rol aldı.

Enis Arıkan asıl çıkışını ise Gülse Birsel'in yazdığı ve başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak gibi başarılı isimlerin paylaştığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı.

Ünlü oyuncu, son olarak Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Muzaffer karakteriyle ününü perçinledi.