Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ENİS ARIKAN KİMDİR? Enis Arıkan kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi var mı, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:30 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:30

ENİS ARIKAN KİMDİR? Enis Arıkan kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi var mı, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuklarından biri de Enis Arıkan oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok oyuncuyla sınıf arkadaşı olan ünlü ismin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Birçok reklam projesinde rol alan Arıkan, ilk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisiyle başladı. Peki; Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Enis Arıkan hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler…

Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enis Arıkan hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler

Sevilen oyuncu Enis Arıkan, O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konukları arasında yerini alıyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü'nden mezun olan ünlü oyuncu, YouTube ve Instagram videolarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Bugüne kadar çeşitli reklam projelerinde ve dizilerde rol alan Arıkan, son olarak Camdaki Kız dizisinde Muzaffer karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Peki; Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi, film ve reklamlarda rol aldı? İşte Enis Arıkan hayatı ve kariyerine dair detaylar!

Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enis Arıkan hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler

ENİS ARIKAN KİMDİR?

3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelem Enis Arıkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü'nden mezun oldu.

Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, bugüne kadar çeşitli reklam projelerinde ve dizilerde rol aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enis Arıkan hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler

İlk dizisi 1998 yılındaki Aynalı Tahir ile başlayan Enis Arıkan, hemen ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok başarılı projede rol aldı.

Enis Arıkan asıl çıkışını ise Gülse Birsel'in yazdığı ve başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak gibi başarılı isimlerin paylaştığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı.

Ünlü oyuncu, son olarak Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Muzaffer karakteriyle ününü perçinledi.

Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enis Arıkan hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler

ENİS ARIKAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

1998 Aynalı Tahir Erman
1998 Gülerken Ağladık
1999 Zilyoner
2001 Hırsız Cem
2002 Yıldızların Altında
2002 Çekirdek Aile
2003 Gurbet Kadını Fırat
2004 Gizli Dünyalar
2005 Kadın İsterse Tolga 7. bölüm
2007 Genco Cüneyt
2008 Kurtlar Vadisi Pusu 2. sezon
2009 Kapadokya Düşleri Ahmet
2010 Aşk ve Ceza Alpay 1. sezon
2010-2011 Yerden Yüksek Sabit

Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enis Arıkan hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler

2012 Uçurum Kutlu
2014 Hayat Ağacı Arif Gür
2015 Eğlendirme Dairesi
2015 Komedi Türkiye
2016 Familya Bergütay
2016 Geldim Gördüm Güldüm Show
2018-2020 Jet Sosyete Tonguç Pehlivan "Tony"
2019-2020 Benimle Söyle Kendisi Sunucu
2020 Yasak Elma Kendisi Konuk oyuncu
2021-2023 Camdaki Kız Muzaffer Koroğlu (Muzo) Başrol oyuncusu

SON DAKİKA