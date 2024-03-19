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Haberler Fotohaber Ersen Martin kimdir, kaç yaşında neden öldü? Eski milli futbolcu Ersen Martin'den acı haber!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 23:49 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 23:52

Ersen Martin kimdir, kaç yaşında neden öldü? Eski milli futbolcu Ersen Martin'den acı haber!

Türk futbolcu Ersen Martin, futbol kariyeri boyunca önemli başarılar elde etmiş ve Türk futboluna değerli katkılarda bulunmuş, 1980 yılında İstanbul'da doğmuş ve genç yaşta futbol oynamaya başlamıştı. Ersen Martin, yetenekleri ve performansıyla futbolseverlerin takdirini kazandı ve kısa sürede Türk futbolunun önemli isimlerinden biri haline geldi. Peki, Ersen Martin kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Ersen Martin kimdir, kaç yaşında neden öldü? Eski milli futbolcu Ersen Martin’den acı haber!

Son zamanlarda 44 yaşındaki Ersen Martin'in sağlık durumu hakkında endişe verici haberler gelmeye başladı. Futbol camiası, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ersen Martin'in durumunu yakından takip ediyordu. Maalesef, 19 Mart 2024 tarihinde Ersen Martin'in vefat ettiği doğrulandı. Peki, Ersen Martin kimdir, kaç yaşında neden öldü?

Ersen Martin kimdir, kaç yaşında neden öldü? Eski milli futbolcu Ersen Martin’den acı haber!

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU ERSEN MARTİN'DEN ACI HABER!

Ersen Martin'in ölümü futbol dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu. Sevenleri, onun futbol sahalarındaki başarılarını ve spor dünyasındaki izini daima hatırlayacaklarını dile getirdiler. Türk futbolunun sevilen isimlerinden biri olarak anılan Ersen Martin, futbolseverleri ve spor camiasını derin bir hüzne boğdu.

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Ersen Martin kimdir, kaç yaşında neden öldü? Eski milli futbolcu Ersen Martin’den acı haber!

ERSEN MARTİN NEDEN ÖLDÜ?

10 Mart'ta entübe edilen Ersen Martin Aort yırtılması nedeniyle ameliyat edilmişti, uzun süredir tedavi gören eski futbolcu yaşama veda etti.

Ersen Martin kimdir, kaç yaşında neden öldü? Eski milli futbolcu Ersen Martin’den acı haber!

ERSEN MARTİN KİMDİR?

23 Mayıs 1979'da Almanya'da dünyaya gelen Ersen Martin, futbola Nürnberg altyapısında başladı. U19 takımında oynadıktan sonra A takıma yüksleen Ersen, 1999 yazında Beşiktaş'a transfer olan Martin 2000/2001 sezonunu Siirt Jetpa'da kiralık geçirdi.

Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlarda forma giyen eski milli futbolcumuz Ersen Martin hayatını kaybetti.

23 Mayıs 1979'da Almanya'da dünyaya gelen Ersen Martin, futbola Nürnberg altyapısında başladı. U19 takımında oynadıktan sonra A takıma yüksleen Ersen, 1999 yazında Beşiktaş'a transfer olan Martin 2000/2001 sezonunu Siirt Jetpa'da kiralık geçirdi.

2001/2002 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Ersen Martin, 2002 yazında Denizlispor'a gitti. Burada 3 sezon oynayan Ersen Martin, 2005-2006 sezonunu Ankaraspor'da geçirdi.

Ersen Martin kimdir, kaç yaşında neden öldü? Eski milli futbolcu Ersen Martin’den acı haber!

2006 yazında Trabzonspor'a imza atan milli futbolcu, 2007/2008 sezonunda Recreativo Huelva'ya 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanya'da iki sezon geçiren Ersen Martin, Sivasspor formasıyla ülkemize geri döndü.

Daha sonra Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nde oynayan Ersen, 2013 yılında Eyüpspor forması giyerken kariyerini noktaladı.

Ersen Martin, kulüp kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkıp 101 gol attı, 27 de asist yaptı.

2004 yılında ilk kez milli olan Ersen, A milli formayı 3 maçta giydi ancak gol sevinci yaşayamadı.

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