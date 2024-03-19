Giriş Tarihi: 19.03.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
23:52
Ersen Martin kimdir, kaç yaşında neden öldü? Eski milli futbolcu Ersen Martin'den acı haber!
Türk futbolcu Ersen Martin, futbol kariyeri boyunca önemli başarılar elde etmiş ve Türk futboluna değerli katkılarda bulunmuş, 1980 yılında İstanbul'da doğmuş ve genç yaşta futbol oynamaya başlamıştı. Ersen Martin, yetenekleri ve performansıyla futbolseverlerin takdirini kazandı ve kısa sürede Türk futbolunun önemli isimlerinden biri haline geldi. Peki, Ersen Martin kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?