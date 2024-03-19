Ersen Martin kimdir, kaç yaşında neden öldü? Eski milli futbolcu Ersen Martin’den acı haber!

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU ERSEN MARTİN'DEN ACI HABER!

Ersen Martin'in ölümü futbol dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu. Sevenleri, onun futbol sahalarındaki başarılarını ve spor dünyasındaki izini daima hatırlayacaklarını dile getirdiler. Türk futbolunun sevilen isimlerinden biri olarak anılan Ersen Martin, futbolseverleri ve spor camiasını derin bir hüzne boğdu.