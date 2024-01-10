Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den kar uyarısı! 11 Ocak Perşembe Eskişehir'de okullar tatil mi edilecek?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 11:45

Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den kar uyarısı! 11 Ocak Perşembe Eskişehir'de okullar tatil mi edilecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu raporlarına göre birçok ilde kar yağışı etkili oluyor. Bazı illerden gelen kar tatili açıklamaları ardından şehirler özelinde araştırmalar hız kazandı. Karla anılan bölgeler arasında Eskişehir de yer alıyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri Valilik duyuruları üzerinde sık sık 'yarın okullar var mı' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 11 Ocak Perşembe Eskişehir'de okullar tatil mi, ders var mı yok mu? İşte, detaylar...

Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar uyarısı! 11 Ocak Perşembe Eskişehir’de okullar tatil mi edilecek?

11 Ocak Perşembe Eskişehir'de okullar tatil mi araştırılıyor. Eğitime kar engeli bazı illerde gündeme gelirken beyaza bürünen Eskişehir için araştırmalar başladı. Bu noktada derslerin işlenip işlenmeyeceğine dair sorgulamalar sürüyor. Peki, yarın okullar tatil mi, ders var mı yok mu, tatil olacak mı?

Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar uyarısı! 11 Ocak Perşembe Eskişehir’de okullar tatil mi edilecek?

METEOROLOJİ'DEN UYARI!

Yağışların: Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve yükseklerde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar uyarısı! 11 Ocak Perşembe Eskişehir’de okullar tatil mi edilecek?

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar uyarısı! 11 Ocak Perşembe Eskişehir’de okullar tatil mi edilecek?

YARIN ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Konuyla ilgili henüz Eskişehir Valiliği açıklaması bulunmuyor.

Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar uyarısı! 11 Ocak Perşembe Eskişehir’de okullar tatil mi edilecek?
SON DAKİKA