Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
11:45
Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den kar uyarısı! 11 Ocak Perşembe Eskişehir'de okullar tatil mi edilecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu raporlarına göre birçok ilde kar yağışı etkili oluyor. Bazı illerden gelen kar tatili açıklamaları ardından şehirler özelinde araştırmalar hız kazandı. Karla anılan bölgeler arasında Eskişehir de yer alıyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri Valilik duyuruları üzerinde sık sık 'yarın okullar var mı' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 11 Ocak Perşembe Eskişehir'de okullar tatil mi, ders var mı yok mu? İşte, detaylar...