ESRA EROL SÖZDE HOCA OLAYI | Sözde mehdi Mustafa Çabuk kimdir? Mağdurlarına değnekle vurarak...

Sosyal medyada sözde kendini mehdi olarak tanıtan sahte hoca Mustafa Çavuş'un mağdurları çoğalıyor. Kendini halife olarak ilan eden ve Çanakkale Bayramiç'te bir termal otelde 300 kişilik sözde müridini kandırarak zorla yanında tutan Mustafa Çavuş Türkiye gündemini sarsmaya devam ediyor. Esra Erol, sözde hoca ile ilgili tüm sırları tek tek ortaya çıkardı! Peki, sözde hoca Mustafa abuk olayı nedir?