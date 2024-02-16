ESRA EROL SÖZDE HOCA OLAYI | Sözde mehdi Mustafa Çabuk kimdir? Mağdurlarına değnekle vurarak...

Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
11:32
ATV ekranlarında izlenme oranları rekor kıran Esra Erol'da akıllara durgunluk veren Sözde Hoca Mustafa olayı gündeme bomba gibi düştü. 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki Mevlüde Olgun Esra Oral'da aranıyordu. Genç kadının sözde hoca Mustafa Çabuk'un yanında olduğu ortaya çıktı. "Mehdi aleyhi selamın yanındayız. Burada ahlakı ve ilmiyle bize bir örnek, biz de onun izinden gidiyoruz Allah'ın izniyle" sözleriyle genç kadın iddiaları kabul ederken stüdyoya "Sahte Hoca Mustafa" mağdurları akın etti. Peki, Esra Erol'daki Mustafa Çabuk hoca olayı nedir? Kendini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar.