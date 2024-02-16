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Haberler Fotohaber ESRA EROL SÖZDE HOCA OLAYI | Sözde mehdi Mustafa Çabuk kimdir? Mağdurlarına değnekle vurarak...
Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 11:32

ESRA EROL SÖZDE HOCA OLAYI | Sözde mehdi Mustafa Çabuk kimdir? Mağdurlarına değnekle vurarak...

ATV ekranlarında izlenme oranları rekor kıran Esra Erol'da akıllara durgunluk veren Sözde Hoca Mustafa olayı gündeme bomba gibi düştü. 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki Mevlüde Olgun Esra Oral'da aranıyordu. Genç kadının sözde hoca Mustafa Çabuk'un yanında olduğu ortaya çıktı. "Mehdi aleyhi selamın yanındayız. Burada ahlakı ve ilmiyle bize bir örnek, biz de onun izinden gidiyoruz Allah'ın izniyle" sözleriyle genç kadın iddiaları kabul ederken stüdyoya "Sahte Hoca Mustafa" mağdurları akın etti. Peki, Esra Erol'daki Mustafa Çabuk hoca olayı nedir? Kendini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar.

ESRA EROL SÖZDE HOCA OLAYI | Sözde mehdi Mustafa Çabuk kimdir? Mağdurlarına değnekle vurarak...

Sosyal medyada sözde kendini mehdi olarak tanıtan sahte hoca Mustafa Çavuş'un mağdurları çoğalıyor. Kendini halife olarak ilan eden ve Çanakkale Bayramiç'te bir termal otelde 300 kişilik sözde müridini kandırarak zorla yanında tutan Mustafa Çavuş Türkiye gündemini sarsmaya devam ediyor. Esra Erol, sözde hoca ile ilgili tüm sırları tek tek ortaya çıkardı! Peki, sözde hoca Mustafa abuk olayı nedir?

ESRA EROL SÖZDE HOCA OLAYI | Sözde mehdi Mustafa Çabuk kimdir? Mağdurlarına değnekle vurarak...

ATV'de her gün ekranlara gelen ve ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da, bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Fatma Olgun isimli bir anne, 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u bulmak için Esra Erol'a katıldı.

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ESRA EROL SÖZDE HOCA OLAYI | Sözde mehdi Mustafa Çabuk kimdir? Mağdurlarına değnekle vurarak...

Anne Fatma Olgun kızının psikolojisi bozulduğunu ve ölüm korkusuyla sosyal medyada sözde kendini mehdi olarak tanıtan kişinin yanına gittiğini ve bu kişi ve kişiler tarafından etkilendiğini iddia etti.

ESRA EROL SÖZDE HOCA OLAYI | Sözde mehdi Mustafa Çabuk kimdir? Mağdurlarına değnekle vurarak...

Annesi kızını aradığımda "ben halifemin yanındayım" ifdediğini söylediği kızının kurtarılmasını istedi.

ESRA EROL SÖZDE HOCA OLAYI | Sözde mehdi Mustafa Çabuk kimdir? Mağdurlarına değnekle vurarak...

7 aydır kayıp olan gen kadın bulundu. Fatma'nın kızını "mehdi" olduğunu iddia eden sözde hoca Mustafa Çabuk'un kandırdığı ortaya çıktı.

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