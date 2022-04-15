Ev kira fiyatları isyan ettirdi! Bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

Kiralık ev bulmak, kiracı olmak giderek zorlaşıyor. Son yıllarda sık sık gündeme gelen ev fiyatları ve yüksek kira fiyatları ilginç haberlere de konu oluyor. Özellikle büyük kentlerde yaşayanlar bu konudan oldukça muzdarip. Konuyla ilgili sosyal medyaya düşen bu görüntüler büyük ilgi gördü. Havacılık imalathanesinde çalışan Brain iç mimar eşi Sullivans ile ilginç bir fikri hayata geçirdi. Hurdalıktan bir okul otobüsü satın aldı. Ve sonrasında ise bu okul otobüsünü muhteşem bir eve çevirmeyi becerdiler. Olayı saniye saniye görüntüleyen çiftin paylaşımı büyük beğeni aldı. Milyonlar sosyal medya üzerinden bu görüntüleri izledi. İşte kira fiyatlarına çözüm bulan o hayran bırakan çalışma...