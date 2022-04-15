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Haberler FotoHaber Ev kira fiyatları isyan ettirdi! Bulduğu çözüm şaşkına çevirdi
Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 09:29

Ev kira fiyatları isyan ettirdi! Bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

Kiralık ev bulmak, kiracı olmak giderek zorlaşıyor. Son yıllarda sık sık gündeme gelen ev fiyatları ve yüksek kira fiyatları ilginç haberlere de konu oluyor. Özellikle büyük kentlerde yaşayanlar bu konudan oldukça muzdarip. Konuyla ilgili sosyal medyaya düşen bu görüntüler büyük ilgi gördü. Havacılık imalathanesinde çalışan Brain iç mimar eşi Sullivans ile ilginç bir fikri hayata geçirdi. Hurdalıktan bir okul otobüsü satın aldı. Ve sonrasında ise bu okul otobüsünü muhteşem bir eve çevirmeyi becerdiler. Olayı saniye saniye görüntüleyen çiftin paylaşımı büyük beğeni aldı. Milyonlar sosyal medya üzerinden bu görüntüleri izledi. İşte kira fiyatlarına çözüm bulan o hayran bırakan çalışma...

Ev kira fiyatları isyan ettirdi! Bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

Kira derdine bulduğu çözüm dünyayı da şaşkına çevirdi.

Ev kira fiyatları isyan ettirdi! Bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

KİRA VERMEKTEN BIKTILAR

Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

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Ev kira fiyatları isyan ettirdi! Bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Ev kira fiyatları isyan ettirdi! Bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

Ev kira fiyatları isyan ettirdi! Bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

HURDA OTOBÜSÜ ALIP EVE ÇEVİRDİLER

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Ev kira fiyatları isyan ettirdi! Bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

'Özgürlük. Özgürüz, paramız, zamanımız ve yerimiz var artık.

Ev kira fiyatları isyan ettirdi! Bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

Daha az stres görüyoruz, hayattan zevk almak için daha fazla zamanımız var ve en önemlisi de çocuklarımız daha mutlu'

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