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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA-ÖĞREN ekranında! 2024 Mart evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 12.03.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 08:16

Evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA-ÖĞREN ekranında! 2024 Mart evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Her ay ihtiyacı olan vatandaşların hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödeme takvimi Mart ayı için sorgulanıyor. 7 bin 609 TL tutarındaki evde bakım parası her ay belirli tarihten itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli bir şekilde yatırılan ödemeler, SMS veya e-Devlet aracılığıyla öğrenilebiliyor. Peki, Mart 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme bilgisi sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA-ÖĞREN ekranında! 2024 Mart evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, Mart ayıyla beraber araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli olarak evde bakım yardımı adı altında engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmala yükümlü bireylerin hesaplarına ödeme gerçekleştiriyor. e-Devlet ya da SMS aracılığıyla evde bakım parasının yatırılıp yatırılmadığı sorgulanabilirken binlerce kişi bu noktada "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak Mart 2024" için araştırma yapmaya başladı. İşte evde bakım parası yattı mı sorusunun yanıtı ve tüm merak edilenler...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA-ÖĞREN ekranında! 2024 Mart evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Ayı ayı ödemelerinin de 15 Mart tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aralık ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA-ÖĞREN ekranında! 2024 Mart evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA-ÖĞREN ekranında! 2024 Mart evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA-ÖĞREN ekranında! 2024 Mart evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI

Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşadı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu üevde bakım parasına da yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye yükseltildi.

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