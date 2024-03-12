Evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA-ÖĞREN ekranında! 2024 Mart evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, Mart ayıyla beraber araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli olarak evde bakım yardımı adı altında engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmala yükümlü bireylerin hesaplarına ödeme gerçekleştiriyor. e-Devlet ya da SMS aracılığıyla evde bakım parasının yatırılıp yatırılmadığı sorgulanabilirken binlerce kişi bu noktada "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak Mart 2024" için araştırma yapmaya başladı. İşte evde bakım parası yattı mı sorusunun yanıtı ve tüm merak edilenler...