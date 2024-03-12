Giriş Tarihi: 12.03.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
08:16
Evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA-ÖĞREN ekranında! 2024 Mart evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Her ay ihtiyacı olan vatandaşların hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödeme takvimi Mart ayı için sorgulanıyor. 7 bin 609 TL tutarındaki evde bakım parası her ay belirli tarihten itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli bir şekilde yatırılan ödemeler, SMS veya e-Devlet aracılığıyla öğrenilebiliyor. Peki, Mart 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme bilgisi sorgulama ekranı!