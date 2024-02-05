Giriş Tarihi: 05.02.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
12:17
EVDE BAKIM MAAŞI ŞUBAT 2024 || Evde bakım aylığı ne kadar oldu, şubat zamlı mı yatacak, kaçında yatacak?
Her ay evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılan ödeme tutarında memur ve emekli maaşı zam oranıyla birlikte artışa gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sosyal hizmet kapsamındaki evde bakım yardımında da artışa gidildiğini ifade etti. Memur maaşına gelen zam ile birlikte birçok kalemde artışa gidildi. Şubat ayında yatacak olan evde bakım maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, Evde bakım aylığı ne kadar oldu, şubat zamlı mı yatacak, kaçında yatacak? işte detaylar