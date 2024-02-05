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Haberler Fotohaber EVDE BAKIM MAAŞI ŞUBAT 2024 || Evde bakım aylığı ne kadar oldu, şubat zamlı mı yatacak, kaçında yatacak?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 12:17

EVDE BAKIM MAAŞI ŞUBAT 2024 || Evde bakım aylığı ne kadar oldu, şubat zamlı mı yatacak, kaçında yatacak?

Her ay evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılan ödeme tutarında memur ve emekli maaşı zam oranıyla birlikte artışa gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sosyal hizmet kapsamındaki evde bakım yardımında da artışa gidildiğini ifade etti. Memur maaşına gelen zam ile birlikte birçok kalemde artışa gidildi. Şubat ayında yatacak olan evde bakım maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, Evde bakım aylığı ne kadar oldu, şubat zamlı mı yatacak, kaçında yatacak? işte detaylar

EVDE BAKIM MAAŞI ŞUBAT 2024 || Evde bakım aylığı ne kadar oldu, şubat zamlı mı yatacak, kaçında yatacak?

Evde bakım maaşının şubat ayı ödemesinin zamlı yatıp yatmayacağı, ne kadar yatacağı araştırılıyor. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ücretlerde düzenlemeye gidildiğini belirtti. İşte, 2024 Şubat evde bakım maaşı detaylar

EVDE BAKIM MAAŞI ŞUBAT 2024 || Evde bakım aylığı ne kadar oldu, şubat zamlı mı yatacak, kaçında yatacak?

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?

2024 memur ve emekli zam oranı belli oldu. Evde bakım desteği 5097.96 lira olarak ödeniyordu. Memur ve emekli zam oranı ile evde bakım aylığı tutarı da güncelleniyor.


Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili açıklamada bulundu ve yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre 5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira oldu.

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EVDE BAKIM MAAŞI ŞUBAT 2024 || Evde bakım aylığı ne kadar oldu, şubat zamlı mı yatacak, kaçında yatacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Şubat ayı ödemelerinin de 15 Şubat tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde 7.608 TL olarak yatırılacak.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞUBAT 2024 || Evde bakım aylığı ne kadar oldu, şubat zamlı mı yatacak, kaçında yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde bakım parası SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞUBAT 2024 || Evde bakım aylığı ne kadar oldu, şubat zamlı mı yatacak, kaçında yatacak?

2024 ŞUBAT AYI EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Pek çok işlemin online olarak gerçekleştirilmesini sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı görüntülenebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.

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