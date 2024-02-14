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Giriş Tarihi: 14.02.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 08:16

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER Şubat 2024 sorgulama: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller Şubat 2024 için yakın mercek altına alındı. Ocak zammı sonrası artan emekli-memur maaşları ve sosyal destek ödemeleri ile birlikte en çok araştırılanlar arasında 'zamlı evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL' sorusu yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen devlet desteğine dair ödeme takvimi araştırmasına giren hak sahipleri geri sayıma başladı. Peki; evde bakım aylığı maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER Şubat 2024 sorgulama: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu Ocak zammı sonrası hak sahiplerinin gündeminde. Evde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı, hasta, engelli bireyler ve aileleri için ödenen destek her ay il il olacak şekilde ödeniyor. Zamlı evde bakım aylığı tutarını almaya hazırlanan hak sahipleri Şubat ayı ödemelerine yöneldi. Peki, evde bakım maaşı yatan iller belli mi, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER Şubat 2024 sorgulama: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2024 Ocak zammı sonrası sosyal yarım ödemeleri arasında yer alan; engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı gibi kalemlerde artış yaşandı.

Yüzde 49,25 oranındaki memur zammı sonrası hesaplar yeniden yapıldı.

Buna göre Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER Şubat 2024 sorgulama: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası genellikle her ayın ortasında il il yatırılıyor. 15 Şubat itibarıyla araştırmaların hız kazanması bekleniyor.

Şubat ayı ödemeleri için sorgulamalar sürüyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER Şubat 2024 sorgulama: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER Şubat 2024 sorgulama: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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