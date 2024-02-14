Giriş Tarihi: 14.02.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
08:16
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER Şubat 2024 sorgulama: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı yatan iller Şubat 2024 için yakın mercek altına alındı. Ocak zammı sonrası artan emekli-memur maaşları ve sosyal destek ödemeleri ile birlikte en çok araştırılanlar arasında 'zamlı evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL' sorusu yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen devlet desteğine dair ödeme takvimi araştırmasına giren hak sahipleri geri sayıma başladı. Peki; evde bakım aylığı maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...