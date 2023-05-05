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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 5 Mayıs 2023: 4 bin 337 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 11:02

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 5 Mayıs 2023: 4 bin 337 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri Mayıs ayı için başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası 2023 Mayıs ayı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı merak ediliyor. Evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden yapılabiliyor. Hak sahipleri her ay olduğu gibi bu ay da 4 bin 337 TL tutarındaki ödemeyi belirli bir tarihten sonra hesaplarında görecek. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı? 2023 Mayıs ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi.

Evde bakım maaşı yattı mı; 2023 Mayıs ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Mayıs ayına girilmesiyle beraber evde bakım maaşı sorgulama işlemleri hız kazandı. 4 bin 337 TL tutarındaki devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırıldığı bilinen evde bakım aylığı e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 5 Mayıs 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı.

Evde bakım maaşı yattı mı; 2023 Mayıs ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Mayıs ayı ödemelerinin de 15'inde başlaması ve 31'ine kadar tamamlanması bekleniyor.

Mayıs ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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Evde bakım maaşı yattı mı; 2023 Mayıs ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı yattı mı; 2023 Mayıs ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yattı mı; 2023 Mayıs ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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