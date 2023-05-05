Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 5 Mayıs 2023: 4 bin 337 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri Mayıs ayı için başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası 2023 Mayıs ayı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı merak ediliyor. Evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden yapılabiliyor. Hak sahipleri her ay olduğu gibi bu ay da 4 bin 337 TL tutarındaki ödemeyi belirli bir tarihten sonra hesaplarında görecek. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı? 2023 Mayıs ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi.