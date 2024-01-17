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Haberler Fotohaber EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU 2024 || Bakanı Göktaş açıkladı! 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 16:45

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU 2024 || Bakanı Göktaş açıkladı! 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, şartları neler?

Aile ve Gençlik bankası üzerinden yeni evlenecek çiftlere 150 Bin faizsiz evlilik kredisi verileceği duyurulmuştu. Konu hakkında çalışmalar sürerken, yapılan açıklama ile çalışmalarda sona gelindiği Bakan Göktaş'ın açıklamasıyla belli oldu. Yeni evlenecek çiftlere ilaç gibi gelecek olan projede, nefesler tutuldu! Başvuru ekranının açılması bekleniyor. Bu noktada şartlar neler olacak sorusu yanıt arıyor. Peki, İki yıl geri ödemesiz, 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nerden başvuru yapılır? İşte, başvuru şartları ve detayları!

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU 2024 || Bakanı Göktaş açıkladı! 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisi hakkında konuştu. Bakan Göktaş, yeni evlenecek çiftlere verilecek olan faizsiz kredi için Aile ve Gençlik Fonu hazırlık çalışmalarında sone gelindiğini duyurdu. Bu noktada faizsiz kredi desteğinden yararlanmak isteyen evlenecek çiftler gözlerini başvuru şartlarına çevirdi. Peki,150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ödeme planı nasıl olacak, genel şartlar neler? İşte, detaylar!

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU 2024 || Bakanı Göktaş açıkladı! 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, şartları neler?

BAKAN GÖKTAŞ "HAZIRLIKLARI TAMAMLADIK!"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu"yla ilgili açıklamalarda bulunan Göktaş, "Başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıkları tamamladık" dedi.

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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU 2024 || Bakanı Göktaş açıkladı! 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, şartları neler?

FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİNDE SONA GELİNDİ

Başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıkları tamamladıklarını belirten Göktaş; "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız.Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU 2024 || Bakanı Göktaş açıkladı! 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, şartları neler?

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ EVLİLİK KREDİSİ

Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve kanun teklifi yasalaştı.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU 2024 || Bakanı Göktaş açıkladı! 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, şartları neler?

Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Aile ve Gençlik Fonu'nun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.

ŞARTLAR BELLİ OLDU MU?

Daha önce faizsiz evlilik kredisi için kriterlerle ilgili bilgi veren Göktaş; "18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek." açıklamasında bulunmuştu.

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