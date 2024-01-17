EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU 2024 || Bakanı Göktaş açıkladı! 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, şartları neler?

Giriş Tarihi: 17.01.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
16:45
Aile ve Gençlik bankası üzerinden yeni evlenecek çiftlere 150 Bin faizsiz evlilik kredisi verileceği duyurulmuştu. Konu hakkında çalışmalar sürerken, yapılan açıklama ile çalışmalarda sona gelindiği Bakan Göktaş'ın açıklamasıyla belli oldu. Yeni evlenecek çiftlere ilaç gibi gelecek olan projede, nefesler tutuldu! Başvuru ekranının açılması bekleniyor. Bu noktada şartlar neler olacak sorusu yanıt arıyor. Peki, İki yıl geri ödemesiz, 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nerden başvuru yapılır? İşte, başvuru şartları ve detayları!