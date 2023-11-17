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Haberler Fotohaber Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 14:09

Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, hangi banka veriyor?

Evlilik kredisi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilikleri teşvik etmek amacıyla yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi verileceğini açıklamıştı. Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanacak düzenleme için çalışmalar sürüyor. Düğün hazırlığında olup bu 0 faizli krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar, gerekli şartları öğrenmek istiyor. Peki; evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, hangi banka veriyor? İşte, 150 Bin TL Evlilik kredisi şartları, başvuru tarihleri, ödeme planı ve kapsamı hakkında merak edilenler…

Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, hangi banka veriyor?

Yeni evlenecekler için hayata geçirilecek olan evlilik kredisi hakkında araştırmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan evlilik kredisi 150 bin TL, faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz olacak. 0 faizli, 48 ay vadeli evlilik kredisi yaş şartı ve gelir durumu göz önünde bulundurularak başvuru sahiplerine verilecek. Evlenmek isteyen ancak maddi yetersizlikler sebebiyle yuva kurma hayalini erteleyen çiftler soruyor: Faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir, başvuru ne zaman ve nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, hangi banka veriyor?

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ MECLİS'E GELDİ!

Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projenin hazırlıkları tamamlandı.

Evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesini de destekleyecek 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, hangi banka veriyor?

FAİZSİZ EVLİLİK KEDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, proje ile ilgili olarak yaptığı son açıklamada şu bilgileri verdi:

"Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. Gelir kriteri var, yaş kriteri var 18-27 yaş gibi. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış... Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek."

Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, hangi banka veriyor?

EVLİLİK KEDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Göktaş, Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılanların faydalanacağı çalışmayla ilgili Meclis'i işaret etti.

"Tüm çalışmalarımızı tamamladık, Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."

Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, hangi banka veriyor?

AFET BÖLGESİ ÖNCELİKLİ!

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, pilot illerin Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya olduğunu ifade ederken kanun teklifinde deprem bölgesine özel olarak yaş sınırlaması olmadığını, fonun projeye göre değerlendirme yapılacağını duyurdu.

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