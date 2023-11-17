Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, hangi banka veriyor?

FAİZSİZ EVLİLİK KEDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, proje ile ilgili olarak yaptığı son açıklamada şu bilgileri verdi:

"Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. Gelir kriteri var, yaş kriteri var 18-27 yaş gibi. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış... Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek."