Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, hangi banka veriyor?

Evlilik kredisi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilikleri teşvik etmek amacıyla yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi verileceğini açıklamıştı. Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanacak düzenleme için çalışmalar sürüyor. Düğün hazırlığında olup bu 0 faizli krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar, gerekli şartları öğrenmek istiyor. Peki; evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, hangi banka veriyor? İşte, 150 Bin TL Evlilik kredisi şartları, başvuru tarihleri, ödeme planı ve kapsamı hakkında merak edilenler…