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Haberler Fotohaber Evlilik kredisi başvurusu e-devlet ekranı 2023: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 02.07.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 15:27

Evlilik kredisi başvurusu e-devlet ekranı 2023: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, hangi bankalarda var?

Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen evlilik kredisi başvurusu için araştırmalar sürüyor. Seçim vaadi olarak duyurulan devlet desteği ile yeni evleneceklere sağlanacak faizsiz yardım gündemdeki yerini koruyor. Yeni Kabine Toplantısı ile projenin masaya gelmesi bekleniyor. Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, hangi bankalar veriyor soruları yanıt arıyor. Yeni evlenenlere ödenecek 150 bin TL devlet destekli kredinin e-devlet üzerinden başvurularının alınması gündemde. İşte, faizsiz evlilik kredisi veren bankalar 2023…

Evlilik kredisi başvurusu e-devlet ekranı 2023: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, hangi bankalarda var?

Evlilik kredisi şartları araştırmaların hedefinde. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Gizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarla yeni evleneceklere sağlanacak yardım 48 ay vade ile gelecek. Milyonlarca vatandaş 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Detayların Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, hangi bankalar verecek? İşte, detaylar…

Evlilik kredisi başvurusu e-devlet ekranı 2023: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, hangi bankalarda var?

DEVLET DESTEKLİ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

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Evlilik kredisi başvurusu e-devlet ekranı 2023: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, hangi bankalarda var?

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

Evlilik kredisi başvurusu e-devlet ekranı 2023: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, hangi bankalarda var?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

Evlilik kredisi başvurusu e-devlet ekranı 2023: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, hangi bankalarda var?

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR!

Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak.

Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.

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