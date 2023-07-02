Evlilik kredisi başvurusu e-devlet ekranı 2023: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, hangi bankalarda var?

Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen evlilik kredisi başvurusu için araştırmalar sürüyor. Seçim vaadi olarak duyurulan devlet desteği ile yeni evleneceklere sağlanacak faizsiz yardım gündemdeki yerini koruyor. Yeni Kabine Toplantısı ile projenin masaya gelmesi bekleniyor. Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, hangi bankalar veriyor soruları yanıt arıyor. Yeni evlenenlere ödenecek 150 bin TL devlet destekli kredinin e-devlet üzerinden başvurularının alınması gündemde. İşte, faizsiz evlilik kredisi veren bankalar 2023…