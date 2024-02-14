Giriş Tarihi: 14.02.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
11:55
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2024 || 150 bin TL evlilik kredisinde iki brüt asgari ücret nedir, kimlere verilecek, yaş şartı nedir?
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başlıyor. Yeni evlenecek gençlerin yuvasının temellerini atarken destek olmak aynı zamanda aile kurumunun köklerini güçlendirmek üzere verilecek evlilik kredisinin şartları araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kredinin tüm detaylarını paylaştı. İki brüt asgari ücret ve yaş şartı en fazla araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, evlilik kredisi iki brüt asgari ücret nedir, kimlere verilecek, yaş şartı ne? İşte 2024 evlilik kredisi şartları