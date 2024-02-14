EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2024 || 150 bin TL evlilik kredisinde iki brüt asgari ücret nedir, kimlere verilecek, yaş şartı nedir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Göktaş, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" dedi.

6/6Başvuru için gerekli diğer şartların da yakın zamanda açıklanacağını belirten Göktaş, "Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacak, onların hizmetine sunacağız" dedi.