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Haberler Fotohaber EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2024 || 150 bin TL evlilik kredisinde iki brüt asgari ücret nedir, kimlere verilecek, yaş şartı nedir?
Giriş Tarihi: 14.02.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 11:55

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2024 || 150 bin TL evlilik kredisinde iki brüt asgari ücret nedir, kimlere verilecek, yaş şartı nedir?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başlıyor. Yeni evlenecek gençlerin yuvasının temellerini atarken destek olmak aynı zamanda aile kurumunun köklerini güçlendirmek üzere verilecek evlilik kredisinin şartları araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kredinin tüm detaylarını paylaştı. İki brüt asgari ücret ve yaş şartı en fazla araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, evlilik kredisi iki brüt asgari ücret nedir, kimlere verilecek, yaş şartı ne? İşte 2024 evlilik kredisi şartları

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2024 || 150 bin TL evlilik kredisinde iki brüt asgari ücret nedir, kimlere verilecek, yaş şartı nedir?

Seçim döneminde açıklanan evlilik kredisinde detaylar belli oldu. Başvurular başlıyor. Bu destekten yararlanmak isteyen birçok kişi kredini detaylarına odaklandı. Bakanlıktan açıklama geldi. İşte 2024 evlilik kredisi iki brüt asgari ücret ve yaş şartlarının detayları

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2024 || 150 bin TL evlilik kredisinde iki brüt asgari ücret nedir, kimlere verilecek, yaş şartı nedir?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların 15 Şubat'tan itibaren alınacağını belirterek, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" dedi.

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EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2024 || 150 bin TL evlilik kredisinde iki brüt asgari ücret nedir, kimlere verilecek, yaş şartı nedir?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

12 Şubat tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan evlilik kredisi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aile Gençlik Fonu ile ilgili mevzuat çalışmaları tamamlandı. İlk etapta deprem bölgesinde hayata geçireceğimiz fona başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlıyoruz." dedi.

Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2024 || 150 bin TL evlilik kredisinde iki brüt asgari ücret nedir, kimlere verilecek, yaş şartı nedir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Göktaş, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" dedi.

6/6Başvuru için gerekli diğer şartların da yakın zamanda açıklanacağını belirten Göktaş, "Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacak, onların hizmetine sunacağız" dedi.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2024 || 150 bin TL evlilik kredisinde iki brüt asgari ücret nedir, kimlere verilecek, yaş şartı nedir?

GELİR SEVİYESİ 2 BRÜT ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLANLAR YARARLANABİLECEK!

Çok sayıda gencimizin söz konusu fondan yararlanması için çiftlerin gelir toplamının, brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi" dedi.

Son hesaplanan rakamlarla birlikte net asgari ücret 17,002.12 TL iken brüt asgari ücret 20,002.50 TL olarak hesaplandı. Evlilik kredisine başvuracak çiftin gelir seviyesi iki brüt asgari ücretin altında olması gerekiyor.

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