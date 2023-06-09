Evlilik kredisi şartları neler, kimler alabilir? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor?

Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği verileceğini açıklamıştı. Evlilik hazırlığında olan çiftler ise bu noktada faizsiz evlilik kredisi şartları 2023 araştırmalarına hız kazandırdı. Düğün sezonunun açılmasıyla beraber gözler devlet destekli kredi veren bankalar listesi ve başvuru süreci ile ilgili detaylara çevrilmiş durumda. Peki, 2023 Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor, şartları neler, kimler alabilir? İşte detaylar…