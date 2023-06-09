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Haberler Fotohaber Evlilik kredisi şartları neler, kimler alabilir? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 09.06.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 10:30

Evlilik kredisi şartları neler, kimler alabilir? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor?

Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği verileceğini açıklamıştı. Evlilik hazırlığında olan çiftler ise bu noktada faizsiz evlilik kredisi şartları 2023 araştırmalarına hız kazandırdı. Düğün sezonunun açılmasıyla beraber gözler devlet destekli kredi veren bankalar listesi ve başvuru süreci ile ilgili detaylara çevrilmiş durumda. Peki, 2023 Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor, şartları neler, kimler alabilir? İşte detaylar…

Evlilik kredisi şartları neler, kimler alabilir? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor?

Evlilik kredisi hangi banka veriyor, kimler alabilir sorularının yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilikleri teşvik etmek amacıyla 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi verileceğini duyurmuştu. Yeni kurulacak Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla verilecek olan faizsiz kredi desteği ile ilgili detaylar yeni evlenecek çiftler tarafından araştırılıyor. Peki, 2023 Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte, Devlet destekli evlilik kredisi şartları 2023…

Evlilik kredisi şartları neler, kimler alabilir? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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Evlilik kredisi şartları neler, kimler alabilir? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Evlilik kredisi şartları neler, kimler alabilir? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

Evlilik kredisi şartları neler, kimler alabilir? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırı henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.

Detayların yeni Kabine ile birlikte Başkan Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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