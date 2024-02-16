Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
11:58
Exxen zam mı geldi, ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel reklamlı reklamsız Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretleri
Exxen üyelik ücretleri güncellendi. Dizi, film, belgesel ve spor müsabakası gibi birçok içerik barındıran dijital platforma belirli bir ücret ödenerek üye olunabiliyor. Platformun paketleri aylık ve yıllık, reklamlı ve reklamsız seçeneklere sahipken her paketin fiyatı değişiyor. Son olarak Exxen, abonelik ücretine zam yaptı. ExxenSpor paketine de zam geldi. Peki; Exxen zam mı geldi, ne kadar oldu, kaç TL? İşte zam sonrası güncel reklamlı, reklamsız Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretleri…