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Haberler Fotohaber Exxen zam mı geldi, ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel reklamlı reklamsız Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretleri
Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 11:58

Exxen zam mı geldi, ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel reklamlı reklamsız Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretleri

Exxen üyelik ücretleri güncellendi. Dizi, film, belgesel ve spor müsabakası gibi birçok içerik barındıran dijital platforma belirli bir ücret ödenerek üye olunabiliyor. Platformun paketleri aylık ve yıllık, reklamlı ve reklamsız seçeneklere sahipken her paketin fiyatı değişiyor. Son olarak Exxen, abonelik ücretine zam yaptı. ExxenSpor paketine de zam geldi. Peki; Exxen zam mı geldi, ne kadar oldu, kaç TL? İşte zam sonrası güncel reklamlı, reklamsız Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretleri

Exxen zam mı geldi, ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel reklamlı reklamsız Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretleri

Exxen zam son dakika haberi gündemdeki yerini aldı. Buna göre Exxen ve Exxenspor abonelik ücretleri değişti. Bu noktada dijital platform üyeleri güncel Exxen fiyatları araştırmasına çıktı. Aylık, yıllık, reklamlı ve reklamsız seçenekler ayrı ayrı sorgulanıyor. Peki, 2024 Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte, aylık, yıllık reklamlı, reklamsız Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretleri

Exxen zam mı geldi, ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel reklamlı reklamsız Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretleri

EXXEN ZAMMI GÜNDEMDE!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e zam geldi. Konuşanlar, Leyla ile Mecnun, Gibi, Sizi Dinliyorum gibi yerli yapımların ve UEFA Avrupa Liglerinin yayınlandığı platform olan Exxen abonelik ücretleri artış yaşadı.

Yeni fiyatlar 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Exxen'e en son 25 Kasım 2023'te zam gelmişti.

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Exxen zam mı geldi, ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel reklamlı reklamsız Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretleri

EXXEN ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 99,90 TL'den 129,00 TL'ye yükseldi.

Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 222,50 TL'den 289,00 TL'ye çıktı.

Yıllık abonelik paketleri kaldırıldı.

Exxen zam mı geldi, ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel reklamlı reklamsız Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretleri

EXXEN FİYATI NEDEN ARTTI?

Exxen'den gelen açıklama şu yönde:

"Değerli üyemiz, Türkiye'nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren güncelliyoruz."

Exxen zam mı geldi, ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel reklamlı reklamsız Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretleri

REKLAMLI EXXEN ÜCRETİ

Aylık: 99,90 TL > 129,00 TL

Yıllık: Satıştan Kaldırıldı

REKLAMSIZ EXXEN ÜCRETİ

Aylık: 137.90 TL > 179,00 TL

Yıllık: Satıştan Kaldırıldı

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