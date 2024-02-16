Exxen zam mı geldi, ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel reklamlı reklamsız Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretleri

Exxen zam son dakika haberi gündemdeki yerini aldı. Buna göre Exxen ve Exxenspor abonelik ücretleri değişti. Bu noktada dijital platform üyeleri güncel Exxen fiyatları araştırmasına çıktı. Aylık, yıllık, reklamlı ve reklamsız seçenekler ayrı ayrı sorgulanıyor. Peki, 2024 Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte, aylık, yıllık reklamlı, reklamsız Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretleri…