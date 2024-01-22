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Haberler Fotohaber Eyfel Kulesi yandı mı? Sosyal medyadaki iddia kafaları karıştırdı! O görüntüler...
Giriş Tarihi: 22.01.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 12:00

Eyfel Kulesi yandı mı? Sosyal medyadaki iddia kafaları karıştırdı! O görüntüler...

Fransa'nın Paris kentindeki simgesel yapısı Eyfel Kulesi'nde yangın iddiaları gündemi meşgul diyor. Dünyanın en çok turist ziyareti alan yapıları arasında yer alan Eyfel Kulesi'nde yangın çıktığı iddiaları, sosyal medyada farklı platformlarda dolaşıma giren yangın fotoğraflarıyla birlikte araştırılıyordu. Servis edilen görüntülerin gerçek olup olmadığı kısa bir süre sonra belli oldu. Peki; Eyfel Kulesi yandı mı? İşte, o görüntüler…

Eyfel Kulesi yandı mı? Sosyal medyadaki iddia kafaları karıştırdı! O görüntüler...

Eyfel Kulesi'nde yangın çıktığı iddiaları dünya genelinde gündem oldu. Fransa'nın Paris kentindeki Eyfel Kulesi kentin simgesel yapıları arasında yer alıyor ve her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Peki; Eyfel Kulesi'nde yangın çıktı mı, sosyal medyadaki iddialar doğru mu? İşte, o görüntüler ve akasıdaki gerçek...

Eyfel Kulesi yandı mı? Sosyal medyadaki iddia kafaları karıştırdı! O görüntüler...

EYFEL KULESİ YANDI MI?
Reuters'da yer alan habere göre; Eyfel Kulesi'nde çıkan yangın fotoğrafı görüntüleri gerçeği yansıtmıyor. İlk olarak Facebook'ta servis edilen görüntü daha sonra farklı sosyal mecralara da sıçradı. Oldukça gerçekçi duran Eyfel Kulesi yangını görüntüleri birçok sosyal medya kullanıcısının bu olaya inanmasına sebep oldu.

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Eyfel Kulesi yandı mı? Sosyal medyadaki iddia kafaları karıştırdı! O görüntüler...

Görüntünün paylaşıldığı tarihteki herhangi bir sosyal medya paylaşımında ya da canlı yayınında yangın ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca Eyfel Kulesi'nin resmi web sitesinde herhangi bir yangın bildirimi ya da haberi bulunmuyor.

Eyfel Kulesi yandı mı? Sosyal medyadaki iddia kafaları karıştırdı! O görüntüler...

Paris polisinin internet sitesinde de yangına dair bir rapor yer almıyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da Facebook hesabında binanın ateşe verildiğine dair bir bildirimde bulunmadı. Sonuç olarak da sosyal medyaya servis edilen bu görüntünün doğrulunu ispatlayan ya da kanıtlayan bir somut delil yok.

Eyfel Kulesi yandı mı? Sosyal medyadaki iddia kafaları karıştırdı! O görüntüler...

YAPAY ZEKA OLMA İHTİMALİ YÜKSEK
Servis edilen fotoğrafların yapay zeka ya da benzeri bir teknoloji ile üretildiği düşünülüyor.

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