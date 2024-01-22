Giriş Tarihi: 22.01.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
12:00
Eyfel Kulesi yandı mı? Sosyal medyadaki iddia kafaları karıştırdı! O görüntüler...
Fransa'nın Paris kentindeki simgesel yapısı Eyfel Kulesi'nde yangın iddiaları gündemi meşgul diyor. Dünyanın en çok turist ziyareti alan yapıları arasında yer alan Eyfel Kulesi'nde yangın çıktığı iddiaları, sosyal medyada farklı platformlarda dolaşıma giren yangın fotoğraflarıyla birlikte araştırılıyordu. Servis edilen görüntülerin gerçek olup olmadığı kısa bir süre sonra belli oldu. Peki; Eyfel Kulesi yandı mı? İşte, o görüntüler…