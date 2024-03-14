Giriş Tarihi: 14.03.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
15:04
EYLEM TOK olayı nedir, ne ler yaşandı? Eylem Tok kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, aslen nereli, şu an nerede?
Türkiye Eylem Tok olayını konuşuyor. Bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçıran Eylem Tok ve oğlu son olarak New York'ta görüntülendi. Görüntülerinde kahkahaları dikkat çeken anne ile oğlunun pişkinliği dikkatlerden kaçmazken canavar anne ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Çocuk kitaplarının yanı sıra senaryo yazarlığı da yapan Eylem Tok'un hayatı yaşanan bu vahim hadisenin ardından merak edildi. Peki, Eylem Tok olayı nedir, ne oldu? Eylem Tok kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? İşte olaya dair tüm merak edilenler…