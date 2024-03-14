Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EYLEM TOK olayı nedir, ne ler yaşandı? Eylem Tok kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, aslen nereli, şu an nerede?
Giriş Tarihi: 14.03.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 15:04

EYLEM TOK olayı nedir, ne ler yaşandı? Eylem Tok kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, aslen nereli, şu an nerede?

Türkiye Eylem Tok olayını konuşuyor. Bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçıran Eylem Tok ve oğlu son olarak New York'ta görüntülendi. Görüntülerinde kahkahaları dikkat çeken anne ile oğlunun pişkinliği dikkatlerden kaçmazken canavar anne ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Çocuk kitaplarının yanı sıra senaryo yazarlığı da yapan Eylem Tok'un hayatı yaşanan bu vahim hadisenin ardından merak edildi. Peki, Eylem Tok olayı nedir, ne oldu? Eylem Tok kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? İşte olaya dair tüm merak edilenler…

EYLEM TOK olayı nedir, ne ler yaşandı? Eylem Tok kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, aslen nereli, şu an nerede?

Ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur'un eski eşi yazar Eylem Tok, 16 yaşındaki oğlunun karıştığı ölümlü kaza sonrası ülke gündemine oturdu. Gencecik bir adamı hayattan koparan kaza sonrası önce Mısır ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bültenle arama emri çıkarılmıştı. Anne ile oğlu New York'ta taksiye binerken görüntülendi. Bir çocuğu babasız bırakan feci kaza sonrası keyifleri gayet yerinde görüntülenen ikili ülke gündemine bomba gibi düştü. Peki, Eylem Tok olayı nedir, ne oldu? Eylem Tok kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, aslen nereli?

EYLEM TOK olayı nedir, ne ler yaşandı? Eylem Tok kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, aslen nereli, şu an nerede?

EYLEM TOK OLAYI NEDİR, NE OLDU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşanan kazada yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 3 ATV motoru ile geziye çıkan ve araçları arızalandığı için emniyet şeridinde duran gruba çarpmıştı. Korkunç olayda ağır yaralanan evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı (29) kurtarılamadı. Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27) ise yaralandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYLEM TOK olayı nedir, ne ler yaşandı? Eylem Tok kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, aslen nereli, şu an nerede?

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında havalimanından Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

EYLEM TOK olayı nedir, ne ler yaşandı? Eylem Tok kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, aslen nereli, şu an nerede?

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti.

EYLEM TOK olayı nedir, ne ler yaşandı? Eylem Tok kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, aslen nereli, şu an nerede?

EYLEM TOK VE OĞLU NEW YORK SOKAKLARINDA!
Anne oğlun New York sokaklarındaki fotoğrafları ortaya çıktı. Bir vatandaşın çektiği fotoğrafı gazeteci Razi Canikligil paylaştı.

SON DAKİKA