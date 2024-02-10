Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? Detayları açıklandı!

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların başlayacağına yönelik açıklaması hatırlatılarak, başvuru şartlarına ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" dedi.

Başvuru için gerekli diğer şartların da yakın zamanda açıklanacağını belirten Göktaş, "Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacak, onların hizmetine sunacağız" dedi.