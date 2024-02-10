Giriş Tarihi: 10.02.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
07:24
Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? Detayları açıklandı!
Aile ve Gençlik Fonu kurularak yeni evlenecek çiftlere özel devlet desteği sağlamak üzere faizsiz evlilik kredisi verileceği duyurulmuştu. Birçok geç kredi imkânı açıklandığından beri "faizsiz 150 bin TL evlilik kredisinin" detaylarını merak ediyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş tarafından yapılan açıklamayla kredinin başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. Evlenirken maddi destek almak isteyen gençlerin gözü başvuru tarihleri ve şartlara çevrildi. Meclis'in 2024 mesaisi başlar başlamaz yasalaşan evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, yaş sınırı var mı? İşte detaylar