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Haberler Fotohaber Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? Detayları açıklandı!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 07:24

Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? Detayları açıklandı!

Aile ve Gençlik Fonu kurularak yeni evlenecek çiftlere özel devlet desteği sağlamak üzere faizsiz evlilik kredisi verileceği duyurulmuştu. Birçok geç kredi imkânı açıklandığından beri "faizsiz 150 bin TL evlilik kredisinin" detaylarını merak ediyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş tarafından yapılan açıklamayla kredinin başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. Evlenirken maddi destek almak isteyen gençlerin gözü başvuru tarihleri ve şartlara çevrildi. Meclis'in 2024 mesaisi başlar başlamaz yasalaşan evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, yaş sınırı var mı? İşte detaylar

Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? Detayları açıklandı!

Evlilik kurumunun temellerini sağlam atmak ve yeni evlenecek gençlere destek olmak amacıyla verilecek olan 150 bin TL evlilik kredisine başvurmak isteyen genç çiftler için müjdeli haber Bakan Göktaş'tan geldi. Oluşturulacak fon ile dünya evine girecek çiftlerin yararlanması sağlanacak. Peki evlilik kredisi başvuruları ne zaman?

Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? Detayları açıklandı!

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aile ve Gençlik Fonu için başvuruları 15 Şubat'tan itibaren alınmaya başlanacak.

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Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? Detayları açıklandı!

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınacak.

Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? Detayları açıklandı!

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların başlayacağına yönelik açıklaması hatırlatılarak, başvuru şartlarına ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" dedi.

Başvuru için gerekli diğer şartların da yakın zamanda açıklanacağını belirten Göktaş, "Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacak, onların hizmetine sunacağız" dedi.

Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? Detayları açıklandı!

UYGULAMA DEPREM BÖLGESİNDEN BAŞLAYACAK

Başvuru için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet sitesini işaret eden Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız.

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