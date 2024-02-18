Giriş Tarihi: 18.02.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
14:16
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
Yeni evlenecek çiftlere verilecek olan, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere faizsiz evlilik kredisi başvuruları geçtiğimiz gün başladı. 150 bin TL tutarında verilecek olan kredi 48 ay vade ve iki yıl geri ödemesiz imkanı sunuyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte başvurulara ilişkin ayrıntılar