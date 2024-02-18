FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisi şartları hakkında bilgi verdi. Bakan Göktaş, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerektiğini ifade etti.

Gelir durumu ile ilgili soruya ise Göktaş, "çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi" dedi.

Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğine işaret eden Göktaş, başvuruların özenle değerlendirileceğini söyledi.