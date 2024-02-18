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Haberler Fotohaber FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 18.02.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 14:16

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

Yeni evlenecek çiftlere verilecek olan, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere faizsiz evlilik kredisi başvuruları geçtiğimiz gün başladı. 150 bin TL tutarında verilecek olan kredi 48 ay vade ve iki yıl geri ödemesiz imkanı sunuyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte başvurulara ilişkin ayrıntılar

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

150 bin TL evlilik kredisi başvuruları geçtiğimiz gün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlilik hayali kuran gençlere müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu üzerinden verilecek evlilik kredisinin başvuruları ve detayları için araştırmalar başladı. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte başvurulara ilişkin ayrıntılar

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yaptığı açıklamayla başvuru tarihlerini açıkladı: 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları 15 Şubat 2024 tarihinde başladı.

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları, "aile.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisi şartları hakkında bilgi verdi. Bakan Göktaş, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerektiğini ifade etti.
Gelir durumu ile ilgili soruya ise Göktaş, "çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi" dedi.
Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğine işaret eden Göktaş, başvuruların özenle değerlendirileceğini söyledi.

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