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Haberler Fotohaber FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI || 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman verilecek, şartları ne?
Giriş Tarihi: 19.07.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 15:11

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI || 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman verilecek, şartları ne?

Evlilik kredisi başvuru ekranı gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından yeni evlenecek çiftlere özel faizsiz evlilik kredisinde son durum merak ediliyor. Evlilik planı yapan çiftlerin nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için hazırlanmış olan 150 bin TL evlilik kredisi ile söz, nişan, çeyiz, düğün, balayı vb. harcamalarını yapacak olan vatandaşlar krediye başvuruda bulunmadan önce faizsiz evlilik kredisi şartları ne, yaş sınırı var mı araştırıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman verilecek, şartları ne, kimler başvurabilir? İşte, yanıtı...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI || 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman verilecek, şartları ne?

Evlilik sürecinde devlet destekli krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar faizsiz evlilik kredisi son durum hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Söz, nişan, çeyiz, düğün, balayı vb. harcamalarını yapacak olan vatandaşlar 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman verilecek, şartları ne sorularına yanıt arıyor. Evlilik döneminde oluşan birçok masraf kalemini sıkıntı çekmeden karşılayabilmek isteyen binlerce çift faizsiz evlilik kredisi yaş sınırı var mı, kimler alabilir sorularına yanıt arıyor. İşte, tüm merak edilenler…

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI || 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman verilecek, şartları ne?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI || 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman verilecek, şartları ne?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI || 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman verilecek, şartları ne?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI || 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman verilecek, şartları ne?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırı henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.

Detayların yeni Kabine ile birlikte Başkan Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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