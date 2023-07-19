Giriş Tarihi: 19.07.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 15:11

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI || 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman verilecek, şartları ne?

Evlilik kredisi başvuru ekranı gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından yeni evlenecek çiftlere özel faizsiz evlilik kredisinde son durum merak ediliyor. Evlilik planı yapan çiftlerin nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için hazırlanmış olan 150 bin TL evlilik kredisi ile söz, nişan, çeyiz, düğün, balayı vb. harcamalarını yapacak olan vatandaşlar krediye başvuruda bulunmadan önce faizsiz evlilik kredisi şartları ne, yaş sınırı var mı araştırıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman verilecek, şartları ne, kimler başvurabilir? İşte, yanıtı...