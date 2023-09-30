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Haberler Fotohaber Faizsiz evlilik kredisi başvurusu TIKLA-BAŞVUR ekranı | Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, kimlere verilecek, yaş sınırı var mı? İşte, evlilik kredisi veren bankalar 2023 listesi
Giriş Tarihi: 30.09.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 16:15

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu TIKLA-BAŞVUR ekranı | Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, kimlere verilecek, yaş sınırı var mı? İşte, evlilik kredisi veren bankalar 2023 listesi

Faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı gündemdeki yerini aldı. Evlilik kredisi şartları, yaş sınırı ve başvuru şartları Kabine Toplantısı'nın ardından belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni evleneceklere 140 bin TL faizsiz kredi desteği açıklamasının ardından vatandaşlar "Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya koyuldu. Yuva kurma aşamasında olan binlerce çift bu süreçte faizsiz 150 bin TL devlet desteğinden yararlanmak için kolları sıvadı. Peki, Faizsiz 150 bin evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, başvuru ekranı ve sürece dair tüm merak edilenler…

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu TIKLA-BAŞVUR ekranı | Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, kimlere verilecek, yaş sınırı var mı? İşte, evlilik kredisi veren bankalar 2023 listesi

Evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur soruları gündemdeki yerini aldı. Evlilik hazırlığında olan binlerce vatandaşın ilgiyle takip ettiği sürecin ayrıntıları belli oluyor. Evlilik kredisi başvuru ekranı 2023 için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından konuya dair açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan, "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık." ifadelerini kullandı. Peki, Evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek, yaş şartı kaç, hangi bankalar veriyor? İşte, Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar 2023 listesi ve sürece dair tüm merak edilenler haberimizde…

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu TIKLA-BAŞVUR ekranı | Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, kimlere verilecek, yaş sınırı var mı? İşte, evlilik kredisi veren bankalar 2023 listesi

SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.

Başkan Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteği, evlilik kredisi gündemiyle yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeni evlenecek çiftlere verilecek evlilik kredisi ile ilgili son gelişmeler de Kabine Toplantısı kararları ile kamuoyuna duyuruldu.

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Faizsiz evlilik kredisi başvurusu TIKLA-BAŞVUR ekranı | Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, kimlere verilecek, yaş sınırı var mı? İşte, evlilik kredisi veren bankalar 2023 listesi

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

Başkan Erdoğan, evlilik kredisi ile ilgli olarak şunları kaydetti:

''Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizin hazırlıklarını tamamladık.

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu TIKLA-BAŞVUR ekranı | Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, kimlere verilecek, yaş sınırı var mı? İşte, evlilik kredisi veren bankalar 2023 listesi

Önümüzdeki günlerde, Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.''

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu TIKLA-BAŞVUR ekranı | Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, kimlere verilecek, yaş sınırı var mı? İşte, evlilik kredisi veren bankalar 2023 listesi

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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