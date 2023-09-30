Giriş Tarihi: 30.09.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 16:15

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu TIKLA-BAŞVUR ekranı | Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, kimlere verilecek, yaş sınırı var mı? İşte, evlilik kredisi veren bankalar 2023 listesi

Faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı gündemdeki yerini aldı. Evlilik kredisi şartları, yaş sınırı ve başvuru şartları Kabine Toplantısı'nın ardından belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni evleneceklere 140 bin TL faizsiz kredi desteği açıklamasının ardından vatandaşlar "Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya koyuldu. Yuva kurma aşamasında olan binlerce çift bu süreçte faizsiz 150 bin TL devlet desteğinden yararlanmak için kolları sıvadı. Peki, Faizsiz 150 bin evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, başvuru ekranı ve sürece dair tüm merak edilenler…