Faruk Özlü kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? İşte Faruk Özlü’nün hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi

Faruk Özlü, 19 Kasım 1962'de Düzce'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Düzce'de tamamladı. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden makine mühendisi olarak mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. İspanya'da Proje ve Mühendislik, Harvard Üniversitesi'nde Üst Düzey Yönetici eğitimi aldı.

1987 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışma hayatına başladı. 1990 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda (SSM) görev aldı. Savunma Sanayi Müsteşarlığında sırası ile Savunma Sanayi Uzmanı, Proje Müdürü, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar Vekili olarak görev yaptı.