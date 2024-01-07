Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
15:13
Faruk Özlü kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? İşte Faruk Özlü’nün hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi
Faruk Özlü'nün hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. 19 Kasım 1962'de Düzce'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Düzce'de tamamladı. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden makine mühendisi olarak mezun oldu. 7 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönem Düzce Milletvekili olarak Meclise girdi. İşte Faruk Özlü'nün hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi