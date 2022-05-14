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Haberler Fotohaber FATİHA SURESİ OKUNUŞU, Fatiha Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Diyanet Meali
Giriş Tarihi: 14.05.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 14:03

FATİHA SURESİ OKUNUŞU, Fatiha Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Diyanet Meali

Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ilk sıradaki suredir. Allah'ın (C.C) varlığını, birliğini ve hükümranlığını anlatan sure Mekke döneminde nazil olmuş ve yedi ayetten oluşmuştur. Farz ve sünnet olan her namazda okunan Fatiha Suresi, herkesin ezbere bilmesi gereken bir suredir. Fatiha Duası olarak da adlandırılmaktadır. "Elhamdulillâhi rabbil'alemin" girişiyle başlayan Fatiha Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve fazileti hakkında ayrıntılar aşağıda yer alıyor. İşte, Fatiha Süresi okunuşu ve anlamı!

FATİHA SURESİ OKUNUŞU, Fatiha Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Diyanet Meali

Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in özeti ve mukaddimesi niteliğindedir. Farz ve sünnet olan her namazda okunur. Bu nedenle herkesin ezbere bilmesi gereken surelerden birisidir. Fatiha Süresi ile ilgili hadis kaynaklarında da çok önemli bilgiler yer alırken, günümüzde en çok okunan dualardandır. Fatiha Suresi okunuşu ve anlamının yanı sıra merak ettiğiniz tüm ayrıntılara bu başlık altında yer verdik. Fatiha Duası olarak da adlandırılan bu sure ile ilgili tüm bilgiler aşağıda yer alıyor. İşte, Fatiha Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve fazileti!

FATİHA SURESİ OKUNUŞU, Fatiha Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Diyanet Meali

Fatiha Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en'amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

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FATİHA SURESİ OKUNUŞU, Fatiha Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Diyanet Meali

Fatiha Suresi Türkçe ANlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

FATİHA SURESİ OKUNUŞU, Fatiha Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Diyanet Meali

Fatiha Suresi Faziletleri

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Fatiha Suresi ile ilgili hadis kaynaklarında da önemli bilgiler yer almaktadır. Fatiha Suresi fazileti ile ilgili yer alan bazı hadisler ve ayetler şöyledir;

Gerek yalnızca "elhamdülillâh" vb. şeklinde ifade edilen hamdin ve gerekse bütünüyle Fâtiha sûresinin değeri ve müminin dinî hayatındaki yeri hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır: "Zikrin en üstünü 'lâ ilâhe illallah', duanın en yücesi 'elhamdülillâh'tır" (Tirmîzî, "Duâ", 9).

Fatiha Suresi Dinle

Fatiha Suresi dinle! Fatiha Suresi Arapça Dinle Türkçe anlamı oku | Video

FATİHA SURESİ OKUNUŞU, Fatiha Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Diyanet Meali

"Allah'a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür" (İbn Mâce, "Nikâh", 19). Allah'ın resulü, Ebû Saîd b. Muallâ isimli sahâbîye, Kur'an-ı Kerîm'deki en büyük sûreyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fâtiha olduğunu açıklamıştır (Buhârî, "Fezâ'ilü'l-Kur'an", 9).

Yine birçok sahih hadiste Fâtiha sûresinin şifa özelliği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır (meselâ bk. Buhârî, "Fezâ'ilü'l-Kur'ân", 9).

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