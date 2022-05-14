FATİHA SURESİ OKUNUŞU, Fatiha Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Diyanet Meali

Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ilk sıradaki suredir. Allah'ın (C.C) varlığını, birliğini ve hükümranlığını anlatan sure Mekke döneminde nazil olmuş ve yedi ayetten oluşmuştur. Farz ve sünnet olan her namazda okunan Fatiha Suresi, herkesin ezbere bilmesi gereken bir suredir. Fatiha Duası olarak da adlandırılmaktadır. "Elhamdulillâhi rabbil'alemin" girişiyle başlayan Fatiha Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve fazileti hakkında ayrıntılar aşağıda yer alıyor. İşte, Fatiha Süresi okunuşu ve anlamı!