FATİHA SURESİ OKUNUŞU, Fatiha Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Diyanet Meali

Fatiha Suresi Faziletleri

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Fatiha Suresi ile ilgili hadis kaynaklarında da önemli bilgiler yer almaktadır. Fatiha Suresi fazileti ile ilgili yer alan bazı hadisler ve ayetler şöyledir;

Gerek yalnızca "elhamdülillâh" vb. şeklinde ifade edilen hamdin ve gerekse bütünüyle Fâtiha sûresinin değeri ve müminin dinî hayatındaki yeri hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır: "Zikrin en üstünü 'lâ ilâhe illallah', duanın en yücesi 'elhamdülillâh'tır" (Tirmîzî, "Duâ", 9).

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