FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR? Yeni Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz nereli, kaç yaşında, eşi kimdir? İşte hayatı, kariyeri ve biyografisi

Fatma Meriç Yılmaz hayatı, kariyeri ve biyografisi ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda, tek aday olarak kullanılan oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi. Böylece 155 yıllık Kızılay tarihinde ilk kez bir kadın başkan seçilmiş oldu. Bu gelişme sonrası ise Fatma Meriç Yılmaz kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yılmaz, tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Peki, Yeni Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte, hayatı ve biyografisi!