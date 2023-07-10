FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR? Yeni Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz nereli, kaç yaşında, eşi kimdir? İşte hayatı, kariyeri ve biyografisi

Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Yılmaz, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ABD. da Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yılmaz'ın ayrıca, TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği bulunmaktadır.

2015 yılından bu yana Türk Kızılay Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını da yürüten Yılmaz, 2022 yılında Kızılay Genel Başkan yardımcısı oldu.

Kerem Kınık'ın istifası sonrası vekil başkan olarak Kızılay'da yer alan Yılmaz, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ardından Yeni Kızılay Başkanı oldu.