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Giriş Tarihi: 10.07.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 11:52

FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR? Yeni Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz nereli, kaç yaşında, eşi kimdir? İşte hayatı, kariyeri ve biyografisi

Fatma Meriç Yılmaz hayatı, kariyeri ve biyografisi ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda, tek aday olarak kullanılan oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi. Böylece 155 yıllık Kızılay tarihinde ilk kez bir kadın başkan seçilmiş oldu. Bu gelişme sonrası ise Fatma Meriç Yılmaz kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yılmaz, tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Peki, Yeni Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte, hayatı ve biyografisi!

Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Yeni Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Fatma Meriç Yılmaz kimdir sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu geçtiğimiz gün gerçekleşti. Geçerli oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Genel Başkan oldu. Bu son dakika gelişmesi ardından ''Yeni Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?'' soruları yanıt aramaya başladı. Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 12 Mayıs 2023 tarihinde istifası üzerine Kızılay Başkanı görevini üstlenmişti. Peki, Fatma Meriç Yılmaz eşi kimdir, evli mi, aslen nereli? İşte, Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında detaylı bilgiler.

Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Yeni Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?

1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen Fatma Meriç Yılmaz, 1993-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldı.

Tıpta uzmanlık eğitimini 2003 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. 2010 yılına kadar aynı hastanede baş asistan olarak görev yaptı. 2008 yılında doçent ünvanı alan Yılmaz, 2010 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yaptı.

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Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Yeni Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Çalışmalarına 2011 yılından itibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalında devam eden Yılmaz, 2014 yılında aynı üniversitede profesör unvanını aldı.

2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumluluğu ile Laboratuvar Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği'ndeki görevi sırasında tarihi 19. yüzyıla dayanan Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin Sağlık Bakanlığı adına devrini gerçekleştirdi.

Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Yeni Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Yılmaz, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ABD. da Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yılmaz'ın ayrıca, TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği bulunmaktadır.

2015 yılından bu yana Türk Kızılay Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını da yürüten Yılmaz, 2022 yılında Kızılay Genel Başkan yardımcısı oldu.

Kerem Kınık'ın istifası sonrası vekil başkan olarak Kızılay'da yer alan Yılmaz, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ardından Yeni Kızılay Başkanı oldu.

Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Yeni Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

FATMA MERİÇ YILMAZ EVLİ Mİ?

Evli ve üç çocuk annesidir.

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