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Haberler Fotohaber Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Fenerbahçe başkan adayları kimler? Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 19:47 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 19:49

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Fenerbahçe başkan adayları kimler? Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran...

Fenerbahçe kongresi için geri sayım başladı. Bu sezon oldukça gündemde olan sarı lacivertliler bu kez de başkan adaylarıyla gündemde. Halihazırda başkan olan Ali Koç'un yanı sıra Aziz Yıldırım, Sadettin Saran gibi isimler taraftarların takibindeydi. Saran'ın hamlesi ardından süreçle ilgili Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. İşte, konuşulan Fenerbahçe başkan adayları ve seçim tarihi hakkında merak edilenler...

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Fenerbahçe başkan adayları kimler? Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran...

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman merak konusu. Birçok ismin ve o isimlerle birlikte konuşulan teknik direktörlerin adı gündemden düşmezken taraftar kongre tarihine doğru ilerliyor. Seçimli olağan genel kurul bekleniyor. Peki; 2024 Fenerbahçe başkanlık adayları kimler, Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday mı, Sadettin Saran adaylıktan çekildi mi?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Fenerbahçe başkan adayları kimler? Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran...

SADETTİN SARAN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Fenerbahçe'nin seçimli olağan genel kurulu öncesinde Saddettin Saran adaylık açıklamasında bulunmuştu. Ancak Saran, Ali Koç lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Saran, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, kulübümüzün yaklaşan olağan seçimli kongresiyle ilgili olarak, başkanımız Sayın Ali Koç'un adaylığı durumunda aday olmayacağımızı, diğer durumda ise ekibimizle birlikte kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu birçok kez gerekçeleriyle belirtmiştik.

Geçen uzunca süre zarfında başkanımızın adaylık kararının netleşmemesinden dolayı, seçimlere kalan kısa süreyi de dikkate alarak, birkaç gün önce bir basın açıklaması yapmak zorunda kalmıştık. 10 Mayıs Cuma gününe kadar Sayın Başkan'ın göreve devam etmekle alakalı ortaya bir irade koymaması halinde, 13 Mayıs Pazartesi günü itibariyle şartsız olarak bu kutsal göreve talip olacağımızı ifade etmiştik." dedi.

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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Fenerbahçe başkan adayları kimler? Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran...

BEKLENEN FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

ALİ KOÇ ADAY MI?

Ali Koç'un en az bir dönem daha devamı için aday olacağı netleşti. Koç, yeniden adaylığını ilan etti.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Fenerbahçe başkan adayları kimler? Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran...

AZİZ YILDIRIM ADAY MI?

Ali Koç'un adaylık açıklaması sonrası Aziz Yıldırım'da Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, "Çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım." dedi.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Fenerbahçe başkan adayları kimler? Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran...

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN 2024?

Fenerbahçe tüzüğüne göre seçim tarihi Mayıs ayı içerisinde olmak zorunda. Teamül uygulanırsa Mayıs ayının son cumartesi günü yani 25 Mayıs'ta olacak.

Detaylar için gözler Fenerbahçe'de.

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