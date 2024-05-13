Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Fenerbahçe başkan adayları kimler? Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran...

SADETTİN SARAN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Fenerbahçe'nin seçimli olağan genel kurulu öncesinde Saddettin Saran adaylık açıklamasında bulunmuştu. Ancak Saran, Ali Koç lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Saran, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, kulübümüzün yaklaşan olağan seçimli kongresiyle ilgili olarak, başkanımız Sayın Ali Koç'un adaylığı durumunda aday olmayacağımızı, diğer durumda ise ekibimizle birlikte kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu birçok kez gerekçeleriyle belirtmiştik.

Geçen uzunca süre zarfında başkanımızın adaylık kararının netleşmemesinden dolayı, seçimlere kalan kısa süreyi de dikkate alarak, birkaç gün önce bir basın açıklaması yapmak zorunda kalmıştık. 10 Mayıs Cuma gününe kadar Sayın Başkan'ın göreve devam etmekle alakalı ortaya bir irade koymaması halinde, 13 Mayıs Pazartesi günü itibariyle şartsız olarak bu kutsal göreve talip olacağımızı ifade etmiştik." dedi.