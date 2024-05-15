Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler oldu? Aziz Yıldırım aday oldu mu? Tarih belli oldu!

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Mevcut başkan Ali Koç'un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım için taraftarların imza toplaması üzerine Yıldırım da aday olmaya karar verdi. Uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren Yıldırım, eski yönetimindeki kişiler ve üyelerle yaptığı görüşmelerin ardından başkanlığa tekrardan adaylığını koydu.

Aziz Yıldırım, "Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. ifadelerini kullandı.