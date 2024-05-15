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Haberler Fotohaber Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler oldu? Aziz Yıldırım aday oldu mu? Tarih belli oldu!
Giriş Tarihi: 15.05.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 09:38

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler oldu? Aziz Yıldırım aday oldu mu? Tarih belli oldu!

Fenerbahçe başkanlık seçimi son dakika haberleriyle takip ediliyor. Aziz Yıldırım aday oldu mu? bu başkanlık seçiminde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Fenerbahçe kongre ve divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başlamıştı. Son dakika haberiyle Aziz Yıldırım aday olacağını açıkladı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin kaderini belirleyeceğine inanan bu seçim için gözler gelecek açıklamalara yöneldi. Peki, Fenerbahçe Başkanlık Seçimi ne zaman, başkan adayları kimler? İşte detaylar

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler oldu? Aziz Yıldırım aday oldu mu? Tarih belli oldu!

Fenerbahçe başkanlık seçimleri tüm taraftarların gündemine yerleşti. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkan adayı olacak mı? sorusu sıcaklığını koruyor. Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde gerçekleşecek seçim için Aziz Yıldırım'ın son dakika açıklamaları gündem olmaya devam ediyor. Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler oldu? Ayrıntılar.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler oldu? Aziz Yıldırım aday oldu mu? Tarih belli oldu!

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe Kulüp Tüzüğü'nde yer alan bilgiye göre seçim 2024 yılının Mayıs ayı içerisinde yapılmak zorunda.

Teamül uygulanırsa Mayıs ayının son cumartesi günü yani 25 Mayıs'ta olacak.Başkan adayları, adaylıklarını bu tarihten en az 7 gün önce YDK'ya noter tasdikli 500 imza ile bildirmeleri gerekecek. Böylece en geç 18 Mayıs günü kimin aday olup olmadığı belli olacak.

Oy verme işlemleri, saat 10.00'da başla ve 17.00'da sona erer. Saat 17.00'dan önce sandık başına geldikleri tespit edilen üyeler, saat 17.00'dan sonra da oylarını kullanabilir.

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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler oldu? Aziz Yıldırım aday oldu mu? Tarih belli oldu!

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?
Mevcut başkan Ali Koç'un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım için taraftarların imza toplaması üzerine Yıldırım da aday olmaya karar verdi. Uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren Yıldırım, eski yönetimindeki kişiler ve üyelerle yaptığı görüşmelerin ardından başkanlığa tekrardan adaylığını koydu.

Aziz Yıldırım, "Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler oldu? Aziz Yıldırım aday oldu mu? Tarih belli oldu!

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN ADAY MI?
Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, Haziran ayındaki kongrede aday olma kararının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kulübümüzün aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir. Bundan sonraki adımlarda da, Türk futbolunun içinde bulunduğu bataklık ve organize kötülükler karşısında camia olarak topyekun mücadele etmemiz gerekmektedir. Bu doğrultuda, kesin tarihi önümüzdeki hafta kulübümüz tarafından açıklanacak olan Genel Kurulumuzda aday olma kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler oldu? Aziz Yıldırım aday oldu mu? Tarih belli oldu!

Sadettin Saran ise Ali Koç ile yaptığı görüşmenin ardından çekilme kararı almıştı.

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