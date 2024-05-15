Giriş Tarihi: 15.05.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
09:38
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler oldu? Aziz Yıldırım aday oldu mu? Tarih belli oldu!
Fenerbahçe başkanlık seçimi son dakika haberleriyle takip ediliyor. Aziz Yıldırım aday oldu mu? bu başkanlık seçiminde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Fenerbahçe kongre ve divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başlamıştı. Son dakika haberiyle Aziz Yıldırım aday olacağını açıkladı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin kaderini belirleyeceğine inanan bu seçim için gözler gelecek açıklamalara yöneldi. Peki, Fenerbahçe Başkanlık Seçimi ne zaman, başkan adayları kimler? İşte detaylar