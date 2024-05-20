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Haberler Fotohaber FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?İkili averaja mı bakılır, genel averaja mı? Fenerbahçe’nin şampiyonluk hesaplaması
Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 10:47

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?İkili averaja mı bakılır, genel averaja mı? Fenerbahçe’nin şampiyonluk hesaplaması

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, sorusu Galatasaray derbi maçı sonrası taraftarlar tarafından araştırılmaya başladı. Trendyol Süper Lig'de dün gerçekleşen Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanmasından sonra sarı lacivertliler için şampiyonluk hesaplamaları da başladı. Büyük derbide sarı lacivertliler puan farkını 3'e düşürerek şampiyonluk yolunda rakibine bir adım daha yaklaştı. Peki Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, Fenerbahçe'nin puan durumu kaç, ikili averaja mı bakılır, genel averaja mı? İşte Fenerbahçe şampiyonluk hesaplaması

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?İkili averaja mı bakılır, genel averaja mı? Fenerbahçe’nin şampiyonluk hesaplaması

Fenerbahçe'nin puan durumu ve şampiyonluk hesaplamaları gündemdeki yerini aldı. Dün gerçekleşen büyük derbide Fenerbahçe'nin kazanması sonucu Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali tekrar gündeme geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden sarı - lacivertliler, şampiyonluk umudunu son haftaya bıraktı. Peki, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte, averaj sistemi ve konu hakkında bilgiler.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?İkili averaja mı bakılır, genel averaja mı? Fenerbahçe’nin şampiyonluk hesaplaması

Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe için birkaç ihtimal bulunuyor. İşte bu ihtimaller:

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FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?İkili averaja mı bakılır, genel averaja mı? Fenerbahçe’nin şampiyonluk hesaplaması

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dev derbi gerçekleşti. İki ezeli rakip karşılaştı. Galatasaray ile Fenerbahçe, kritik müsabakada karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecanın oldukça yüksek olduğu derbide kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?İkili averaja mı bakılır, genel averaja mı? Fenerbahçe’nin şampiyonluk hesaplaması

Bu skorun ardından 17 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray, 99 puanda kaldı üç puanı Fenerbahçe'ye bıraktı. Üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe ise puanını 96'ya yükseltti ve sarı - kırmızılılar ile olan puan farkını 3'e indirdi ve sezonun başından beri süren şampiyonluk yarışında şampiyon son hafta belli olacak.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?İkili averaja mı bakılır, genel averaja mı? Fenerbahçe’nin şampiyonluk hesaplaması

Son hafta sarı kırmızılılar Tümosan Konyaspor deplasmanına çıkacak, sarı lacivertliler ise küme düşmesi haftalar önce kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek.

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