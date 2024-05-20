FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?İkili averaja mı bakılır, genel averaja mı? Fenerbahçe’nin şampiyonluk hesaplaması

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dev derbi gerçekleşti. İki ezeli rakip karşılaştı. Galatasaray ile Fenerbahçe, kritik müsabakada karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecanın oldukça yüksek olduğu derbide kazanan taraf Fenerbahçe oldu.