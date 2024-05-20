Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
10:47
FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?İkili averaja mı bakılır, genel averaja mı? Fenerbahçe’nin şampiyonluk hesaplaması
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, sorusu Galatasaray derbi maçı sonrası taraftarlar tarafından araştırılmaya başladı. Trendyol Süper Lig'de dün gerçekleşen Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanmasından sonra sarı lacivertliler için şampiyonluk hesaplamaları da başladı. Büyük derbide sarı lacivertliler puan farkını 3'e düşürerek şampiyonluk yolunda rakibine bir adım daha yaklaştı. Peki Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, Fenerbahçe'nin puan durumu kaç, ikili averaja mı bakılır, genel averaja mı? İşte Fenerbahçe şampiyonluk hesaplaması